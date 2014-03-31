Rastreo, Depuración y Análisis Estructural de Código Fuente





Introducción



Este artículo trata sobre uno de los métodos de creación de una serie de llamadas durante la ejecución. En el artículo se explicarán las siguientes prestaciones:

Creación de estructura de clases, funciones y artículos usados.

Realización de la serie de llamadas manteniendo todas las series anteriores. Secuencia de llamada.

Visualización del estado de los parámetros Watch durante la ejecución.

Ejecución por pasos del código.

Agrupación y distribución de series obtenidas, obteniendo información "extrema".





Principios de Desarrollo

Hemos elegido un enfoque frecuente como método para la representación de la estructura, mostrándola en forma de árbol. Para ello, necesitaremos dos clases informacionales. CNode - un "nodo" usado para escribir toda la información sobre una serie. CTreeCtrl - un "árbol" que procesa todos los nodos. Y el rastreador mismo - CTraceCtrl, usado para procesar árboles.



Las clases se implementan de acuerdo con la siguiente jerarquía:





Las clases CNodeBase y CTreeBase describen las propiedades y métodos básicos para trabajar con nodos y árboles.

La clase heredada CNode extiende la funcionalidad básica de CNodeBase, y la clase CTreeBase funciona con la clase derivada CNode. Se hace así porque la clase CNodeBase es la progenitora de los otros nodos estándar, y está aislada como una clase independiente para la conveniencia de la jerarquía y herencia.

A diferencia de CTreeNode de la biblioteca estándar, la clase CNodeBase contiene un array de punteros para nodos, por ello el número de "ramas" que salen de este nodo es ilimitado.

Las Clases CNodeBase y CNode

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Puede encontrar las implementaciones de todas las clases en los archivos adjuntos. En el artículo mostraremos solo sus encabezamientos y funciones importantes.



Según la clasificación aceptada, CTreeBase representa y orienta el gráfico acíclico. La clase derivada CTreeCtrl usa CNode y facilita toda su funcionalidad: añadir, cambiar y eliminar los nodos de CNode.



CTreeCtrl y CNode puede sustituir efectivamente las clases correspondientes de la biblioteca estándar, puesto que tienen una funcionalidad ligeramente mayor.

Las Clases CTreeBase y CTreeCtrl



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

La arquitectura acaba con dos clases: CTraceCtrl - su única instancia se usa directamente para rastrear; contiene tres instancias de la clase CTreeCtrl para la creación de la estructura requerida de funciones y un contenedor temporal, la clase CIn. Esta es simplemente una clase auxiliar usada para añadir nuevos nodos a CTraceCtrl.

Las Clases CTraceCtrl y CIn



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };



Modelo de Operación de la Clase CIn



Esta clase se encarga de la creación del árbol de series.



La formación del gráfico se lleva a cabo por pasos en dos fases usando dos funciones CTraceCtrl:

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

En otras palabras, para formar un árbol se llevan a cabo llamadas continuas a In-Out-In-Out-In-In-Out-Out, etc.



El par In-Out funciona así:



1. Introducir un bloque (función, ciclo, condición, etc.), es decir, justo después del signo "{".

Al introducir el bloque se crea una nueva estancia CIn, y obtiene el CTraceCtrl actual que ya se inició con algunos nodos anteriores. La función CTraceCtrl::In se llama en CIn, y crea un nuevo nodo en la serie. El nodo se crea bajo el nodo actual CTraceCtrl::m_cur. Toda la información actual sobre la introducción se escribe en él: nombre de archivo, número de fila, nombre de clase, funciones, hora actual, etc.



2. Salir del bloque al encontrar un signo "}".

Al salir del bloque, MQL llama automáticamente al destructor CIn::~CIn. En el destructor se llama a CTraceCtrl::Out. El puntero del nodo actual CTraceCtrl::m_cur se sube a un nivel más alto en el árbol. Si el destructor no se llama para el nuevo nodo, el nodo se mantiene en el árbol.

Esquema de Formación de Serie





La formación de la serie de llamadas en forma de árbol llenando toda la información sobre una llamada se lleva a cabo usando el contenedor CIn.





Macros para Hacer las Llamadas más Fáciles



#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

Para evitar reescribir las largas líneas de código para crear el objetoe introducir un nodo en su código, es conveniente sustituirlo con la llamada al macro:Como puede ver, se crea el objetoy después introducimos el código.



Puesto que MQL da una advertencia en caso de que los nombres de variables locales coincidan con las variables globales, es mejor (más preciso y claro) crear 3-4 definiciones análogas con los otros nombres de variables en la siguiente forma:



#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

Conforme entre más profundamente en los sub-bloques, use los siguientes macros _

Con la aparición de macros en la versión 411, puede usar libremente la transferencia de parámetros usando #define.

Esta es la razón por la que en la clase CTraceCtrl encontrará la siguiente definición de macro:



#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Permite abreviar la comprobación de validez del puntero.



Por ejemplo, la línea:

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

se sustituye con la variante más corta:

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;





Preparar sus Archivos para el Rastreo



Para controlar y obtener la serie, debe seguir tres pasos:

#include <Trace.mqh>

La biblioteca estándar entera se basa en la clase CObject por ahora. Por tanto, se usa como clase base en sus archivos, y es suficiente usar Trace.mqh solo a Object.mqh.





2. Coloque los macros _IN para los bloques requeridos (puede usar search/replace (buscar/sustituir))

Ejemplo de uso del macro _IN:

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. En las funciones OnInit, OnTime, y OnDeinit que suponen el módulo principal del programa, añada la creación, modificación y eliminación del objeto global CTraceCtrl respectivamente. Debajo puede encontrar el código ya preparado para su inserción:

Incrustar el rastreador en el código principal



int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

Clases de Visualización de Rastreo



Así, hemos organizado la serie. Ahora consideremos la visualización de la información obtenida.

Para ello, debemos crear dos clases. CTreeView – para mostrar el árbol, y CTraceView – para controlar la visualización de árboles e información adicional sobre series. Ambas clases son derivadas de la clase baseCView.





Las Clases CTreeView y CTraceView



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

Hemos elegido mostrar la serie en una subventana separada como variante óptima.



En otras palabras, cuando la clase CTraceView se crea en la función CTraceView::Create, la ventana del gráfico se crea y todos los objetos se dibujan en ella, a pesar del hecho de que CTraceView se crea y funciona en Asesor Experto (EA, por sus siglas en inglés) en otra ventana. Se hace así para evitar la obstaculización de operaciones del código fuente del programa rastreado y la visualización de su propia información en el gráfico a causa de la enorme cantidad de información.

Pero para hacer la interacción entre dos ventanas posible, necesitamos añadir un indicador a la ventana que enviará todos los eventos del usuario a la ventana base con el programa rastreado.



El indicador se crea con la misma función CTraceView::Create. Solo tiene un parámetro externo: el identificador del gráfico al que se deben enviar todos los eventos.

El Indicador TraceAgent



#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

Como resultado tendremos una representación bastante estructurada de la serie.









En el árbol TRACE que aparece a la izquierda se mostrará la serie inicial.



Debajo de él se encuentra la ventana INFO con información detallada sobre el nodo seleccionado (CTraceView::OnChartEvent en este ejemplo). Dos ventanas adyacentes que contienen árboles muestran la misma serie, pero se agrupan por clases (el árbol CLASS en el medio) y por archivos (el árbol FILE a la derecha).

Los árboles de clases y archivos tienen el mecanismo incluido de sincronización con el árbol principal de la serie, así como medios de control convenientes. Por ejemplo, cuando hace click en un nombre de clase en el árbol de clases, se seleccionan todas las funciones de esta clase en el árbol de series y en el árbol de archivos. Y de la misma forma, cuando hace click en un nombre de archivo, se seleccionan todas las funciones y clases de ese archivo.















Prestaciones de Trabajo con la Serie



Añadir Parámetros Watch

Este mecanismo permite la selección y visualización rápida de los grupos de funciones requeridos.

Como ya ha notado, los parámetros del nodo CNode incluyen el array de estructuras tagWatch. Se crea así simplemente por la conveniencia de representación de la información. Contiene un valor nombrado de una variable o expresión.

Estructura de un Valor Watch



struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Para añadir un nuevo valor Watch al nodo actual, debe llamar a la función CTrace::AddWatch y usar el macro _WATCH.

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



La limitación especial de valores añadidos (al igual que con los nodos) controla que los nombres sean únicos. Esto significa que que comprueba el nombre de un valor Watch para ver si está repetido antes de añadirlo al array CNode::m_watch[]. Si el array contiene un valor con el mismo nombre, el nuevo no se añadirá, pero el valor del ya existente se actualizará.



Todos los valores Watch se muestran en la ventana de información.









Ejecución por pasos del código.

Otra conveniente prestación de MQL5 es la organización de una pausa forzada en el código durante su ejecución.



La pausa se implementa usando un bucle infinito simple durante (true). Lo más conveniente de MQL5 en este caso es la gestión del evento de salida de este bucle: haciendo click en el botón rojo de control. Para crear un punto de pausa durante la ejecución, use la función CTrace::Break.



La Función para la Implementación de Puntos de Pausa



void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }





Al encontrarse con un punto de pausa, los árboles de series están sincronizados para mostrar la función que llamó a este macro. Si se cierra un nodo, el nodo progenitor se expandirá para mostrarlo. Y si es necesario, el árbol se extenderá o retraerá para traer el nodo al área visible.





Para salir de CTraceCtrl::Break, haga click en el botón rojo localizado cerca del nombre del nodo.





Conclusión



Bueno, ahora tenemos un interesante "juguete". Al escribir este artículo, intenté diferentes variantes para trabajar con CTraceCtrl y me aseguré de que MQL5 tiene perspectivas únicas de controlar Asesores Expertos y organizar su cooperación. Ninguna de las prestaciones usadas para el desarrollo del rastreador están disponibles en MQL4, lo que una vez más prueba las ventajas de MQL5 y sus amplias posibilidades.

En el código adjunto puede encontrar todas las clases descritas en el artículo junto con las bibliotecas de servicio (el número mínimo requerido de ellas, puesto que no son el objetivo). Además, he adjuntado un ejemplo ya preparado - archivos actualizados de la biblioteca estándar donde se colocan los macros_IN. Todos los experimentos hechos con el Asesor Experto están incluidos en el archivo estándar de MetaTrader 5 - MACD Sample.mq5.



