Traçage, Débogage et Analyse Structurelle du Code Source





Introduction



Cet article décrit l'une des méthodes de création d'une pile d'appels pendant l'exécution. Les caractéristiques suivantes sont décrites dans l'article :



Création de la structure des classes, fonctions et fichiers utilisés.

créer la pile d'appels en conservant toutes les piles précédentes. Séquence de les appeler.

Affichage de l'état des paramètres de Veille pendant l'exécution.

Exécution pas à pas du code.

Regroupement et tri des piles obtenues, obtention d'informations "extrêmes".





Principes de Base d’Élaboration



Une approche commune est choisie comme méthode de représentation de la structure – l'affichage sous la forme d'un arbre. Pour cela, nous avons besoin de deux classes d'information. CNode- un «nœud» utilisé pour écrire toutes les informations sur une pile. CTreeCtrl - un «arbre» qui traite tous les nœuds. Et le traceur lui-mêmeCTraceCtrl -,utilisé pour le traitement des arbres.



Les classes sont implémentées conformément à la hiérarchie suivante:





Les classesCNodeBase et CTreeBase décrivent les propriétés de base et les méthodes de travail avec les nœuds et les arbores.

La classe héritéeCNode étend la fonctionnalité basique de CNodeBase, et la classe CTreeBase travaille avec la classe dérivée class CNode. Cela est dû au fait que la classeCNodeBase est le parent des autres nœuds standard et qu'elle est isolée en tant que classe indépendante pour la commodité de la hiérarchie et de l'héritage.

Contrairement àCTreeNode de la bibliothèque standard, la classe CNodeBase comporte un tableau de pointeurs vers des nœuds, ainsi le nombre de "branches" sortant de ce nœud est illimité.

Les classes CNodeBase et CNode

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Vous pouvez trouver l'implémentation de toutes les classes dans les fichiers joints. Dans l'article, nous allons uniquement indiquer leurs en-têtes et leurs fonctions importantes.



Selon la classification acceptéeCTreeBase, représente un graphe acyclique orienté. La classe dérivée CTreeCtrl utilise CNode sert toutes ses fonctionnalités: ajouter, modifier et supprimer les nœudsCNode.



CTreeCtrl et CNodepeuvent remplacer avec succès les classes correspondantes de la bibliothèque standard, car elles disposent d’ une fonctionnalité légèrement plus large.

Les classes CTreeBase et CTreeCtrl



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

L'architecture se termine par deux classes : CTraceCtrl - son unique instance est utilisée directement pour le traçage, elle comporte trois instances de la classeCTreeCtrl pour la création de la structure requise des fonctions ; et un conteneur temporaire - la classe CIn Il s'agit simplement d'une classe auxiliaire utilisée pour ajouter de nouveaux nœuds àCTraceCtrl.

Les classes CTraceCtrl et CIn



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };



Modèle de Fonctionnement de la Classe Cln



Cette classe est en charge de la création de l'arbre de la pile.



La formation du graphe s'effectue pas à pas en deux étapes à l'aide de deux fonctionsCTraceCtrl :

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

En d'autres termes, pour former un arbre, des appels continus deIn-Out-In-Out-In-In-Out-Out,etc. sont effectués.



La paireIn-Out fonctionne de la manière suivante :



1. Saisie d'un bloc (fonction, cycle, condition...), c'est-à-dire juste après la parenthèse "{".

Lors de la saisie du bloc, une nouvelle instance de CIn est créée, elle obtient l’CTraceCtrlactuel qui est déjà mis en marche avec certains nœuds précédents. La fonctionCTraceCtrl::In est appelée dansCIn , elle crée un nouveau nœud dans la pile. Le nœud est créé sous le nœud courant CTraceCtrl::m_cur. Toutes les informations réelles sur la saisie y sont écrites : nom de fichier, numéro de ligne, nom de classe, fonctions, heure actuelle, etc.



2. Sortie du bloc lors de la rencontre d'un "}" crochet.

En sortant du bloc, MQL appelle automatiquement le destructeurCIn::~CIn. CTraceCtrl::Outest appelé dans le destructeur. Le pointeur de l’actuel nœud CTraceCtrl::m_cur est élevé d’un niveau supérieur dans l’arbre. A ce que le destructeur n'est pas appelé pour le nouveau nœud, le nœud reste dans l'arbre.

Schéma de Formation d'une Pile





La formation de la pile d'appels sous forme d'arbre avec le remplissage de toutes les informations sur un appel est réalisée à l'aide duCIn container.





Des macros pour Faciliter les Appels



#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

Pour éviter de réécrire les longues lignes de code de création de l'objetet de saisie d'un nœud dans votre code, il est pratique de le remplacer par l'appel de la macro :Comme vous le constatez,l'objetest créé et en suite, nous saisissons le nœud.



Puisque MQL donne un avertissement au cas où les noms des variables locales sont les mêmes que les variables globales, il est préférable (plus précis et clair) de créer 3-4 définitions analogues avec les autres noms de variables sous la forme suivante :



#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

Au fur et à mesure que vous approfondissez vers les sous-blocs,utilisez les macros suivantes _

Avec l'apparition de macros dans la build 411,vous pouvez pleinement utiliser la transmission de paramètres à l'aide de#define.

C'est pourquoi dans la classeCTraceCtrl, vous trouverez la définition suivante de macro :



#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Il permet de raccourcir le contrôle de validité du pointeur.



Par exemple, la ligne :

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

est remplacée par la variante plus courte :

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;





Préparation de Vos Fichiers pour le Traçage



Pour contrôler et obtenir la pile, vous devez suivre trois étapes.

#include <Trace.mqh>

Toute la bibliothèque standard est basée sur la classeCObjectpour le moment. Ainsi, si elle est également utilisée comme classe de base dans vos fichiers, il suffit d'ajouterTrace.mqh uniquement à Object.mqh





2. Placez_IN les macros dans les blocs requis (vous pouvez utiliser rechercher/remplacer)

L'exemple d'utilisation de la macro _IN :

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. Dans les fonctions OnInit, OnTime, et OnDeinit constituant le module principal du programme, ajoutez respectivement la création, la modification et la suppression de l'objet globalCTraceCtrl Vous trouverez ci-dessous le code prêt à l'emploi pour insertion :

Intégrer le traceur dans le code principal



int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

Classes d'Affichage des Traces



Ainsi, la pile a été organisée. Examinons maintenant l'affichage des informations obtenues.

Pour cela, nous devons créer deux classes. CTreeView - pour l'affichage de l'arbre,et CTraceView - pour le contrôle de l'affichage des arbres et des informations supplémentaires sur la pile. Les deux classes sont dérivées de la classe de baseCView





Les classes CTreeView et CTraceView



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

Nous avons choisi d'afficher la pile dans une sous-fenêtre séparée comme variante optimale.



En d'autres termes, lorsque la classe CTraceView est créée dans la fonctionCTraceView::Create, la fenêtre graphique est créée et tous les objets y sont dessinés, malgré le fait queCTraceView est créé et fonctionne dans Expert Advisor dans une autre fenêtre. C'est fait pour éviter d'entraver le fonctionnement du code source du programme tracé et l'affichage de ses propres informations sur le graphique par l'énorme quantité d'informations.

Mais pour rendre possible l'interaction entre deux fenêtres, nous devons ajouter un indicateur à fenêtre, qui enverra tous les événements de l'utilisateur à la fenêtre de base avec le programme tracé.



L'indicateur est créé dans la même fonctionCTraceView::Create. Il n'a qu'un seul paramètre externe - l' ID du graphique vers lequel il doit envoyer tous les événements.

L'indicateur TraceAgent



#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

Au final, nous avons une représentation assez structurée de la pile.









Dans l'arbre TRACE affichée à gauche, la pile initiale est affichée.



En dessous se trouve la fenêtre INFO comprenant des informations détaillées sur le nœud sélectionné (CTraceView::OnChartEventdans cet exemple). Deux fenêtres adjacentes comportant des arbres affichent la même pile, mais elle est regroupée par classes (l'arbre CLASS au milieu) etpar fichiers (l'arbre FILE à droite).

Les arbres de classes et de fichiers ont le mécanisme intégré de synchronisation avec l'arbre principal de la pile ainsi que des moyens de contrôle pratiques. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un nom de classe dans l'arbre des classes toutes les fonctions de cette classe sont sélectionnées dans l'arbre de pile et dans l'arbre de fichiers. Et de la même manière, lorsque vous cliquez sur un nom de fichier, toutes les fonctions et classes de ce fichier sont sélectionnées.















Fonctionnalités d’Opération avec la Pile



Ajout de Paramètres de Surveillance

Ce mécanisme permet de sélectionner et de visualiser rapidement les groupes de fonctions requis.

Comme vous l'avez déjà remarqué, les paramètres du nœud CNodecomportent le tableau de structures tagWatch. Il est créé uniquement pour la commodité de la représentation de l'information. EIle comporte une valeur nommée d'une variable ou d'une expression.

Structure d'une Valeur de Surveillance



struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Pour ajouter une nouvelle valeur de Surveillance au nœud actuel, vous devez appeler la fonctionCTrace::AddWatch et utiliser le macro _WATCH.

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



La limitation spéciale sur les valeurs ajoutées (la même qu'avec les nœuds) contrôle l'unicité des noms. Cela signifie que le nom d'une valeur Surveillance est vérifié pour son unicité avant d'être ajouté au tableau CNode::m_watch[] Si le tableau comporte une valeur du même nom, la nouvelle ne sera pas ajoutée, mais la valeur de l'existant sera mise à jour.



Toutes les valeurs de Surveillance suivies sont affichées dans la fenêtre d'information.









Exécution pas à pas du code.

Une autre caractéristique pratique assurée par MQL5 est l'organisation d'une rupture forcée dans le code lors de son exécution.



La pause est implémentée à l'aide d'une simple boucle infiniewhile (true).. La commodité de MQL5 ici est la gestion de l'événement de sortie de cette boucle - en cliquant sur le bouton de contrôlerouge. Pour créer un point de rupture lors de l'exécution, utilisez la fonctionCTrace::Break.



La Fonction d’Implémentation des Points de Rupture



void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }





Lorsqu'elles rencontrent un tel point de rupture, les arbres de pile sont synchronisés pour afficher la fonction qui a appelé cette macro. Si un nœud est fermé, le nœud parent sera étendu pour l'afficher. Et si nécessaire, l'arbre défile vers le haut ou vers le bas pour amener le nœud dans la zone visible.





Pour quitterCTraceCtrl::Break ,cliquez sur le bouton rouge situé près du nom du nœud.





Conclusion



Eh bien, nous avons un "jouet" intéressant maintenant. Lors de la rédaction de cet article, j'ai essayé de nombreuses variantes de travail avecCTraceCtrl et j’ai veillé à ce que MQL5 dispose de perspectives uniques pour contrôler les Expert Advisors et organiser leur fonctionnement. Toutes les caractéristiques utilisées pour développer le traceur ne sont pas disponibles en MQL4, ce qui prouve une fois de plus les avantages du MQL5 et ses vastes possibilités.

Dans le code joint, vous pouvez trouver toutes les classes décrites dans l'article ainsi que les bibliothèques de services (l'ensemble minimum requis d'entre elles, car elles ne sont pas l’objectif). De plus, j'ai joint l'exemple prêt à l'emploi - les fichiers mis à jour de la bibliothèque standard où les _INmacros sont placées. Toutes les expériences ont été menées avec l'Expert Advisor inclus dans la livraison standard de MetaTrader 5-MACD Sample.mq5.



