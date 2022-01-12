MetaTrader 5 / Exemples
Traçage, Débogage et Analyse Structurelle du Code Source

Introduction

Cet article décrit l'une des méthodes de création d'une pile d'appels pendant l'exécution. Les caractéristiques suivantes sont décrites dans l'article :

  • Création de la structure des classes, fonctions et fichiers utilisés.
  • créer la pile d'appels en conservant toutes les piles précédentes. Séquence de les appeler.
  • Affichage de l'état des paramètres de Veille pendant l'exécution.
  • Exécution pas à pas du code.
  • Regroupement et tri des piles obtenues, obtention d'informations "extrêmes".


Principes de Base d’Élaboration

Une approche commune est choisie comme méthode de représentation de la structure – l'affichage sous la forme d'un arbre. Pour cela, nous avons besoin de deux classes d'information. CNode- un «nœud» utilisé pour écrire toutes les informations sur une pile. CTreeCtrl - un «arbre» qui traite tous les nœuds. Et le traceur lui-mêmeCTraceCtrl -,utilisé pour le traitement des arbres.

Les classes sont implémentées conformément à la hiérarchie suivante:


Les classesCNodeBase et CTreeBase décrivent les propriétés de base et les méthodes de travail avec les nœuds et les arbores.

La classe héritéeCNode étend la fonctionnalité basique de CNodeBase, et la classe CTreeBase travaille avec la classe dérivée class CNode. Cela est dû au fait que la classeCNodeBase est le parent des autres nœuds standard et qu'elle est isolée en tant que classe indépendante pour la commodité de la hiérarchie et de l'héritage.

Contrairement àCTreeNode de la bibliothèque standard, la classe CNodeBase comporte un tableau de pointeurs vers des nœuds, ainsi le nombre de "branches" sortant de ce nœud est illimité.

Les classes CNodeBase et CNode

class CNode; // forward declaration
//------------------------------------------------------------------    class CNodeBase
class CNodeBase
  {
public:
   CNode   *m_next[]; // list of nodes it points to
   CNode   *m_prev; // parent node
   int     m_id; // unique number
   string  m_text; // text

public:
          CNodeBase() { m_id=0; m_text=""; } // constructor
          ~CNodeBase(); // destructor
  };

//------------------------------------------------------------------    class CNode
class CNode : public CNodeBase
  {
public:
   bool    m_expand; // expanded
   bool    m_check; // marked with a dot
   bool    m_select; // highlighted

   //--- run-time information
   int     m_uses; // number of calls of the node
   long    m_tick; // time spent in the node
   long    m_tick0; // time of entering the node
   datetime    m_last; // time of entering the node
   tagWatch   m_watch[]; // list of name/value parameters
   bool    m_break; // debug-pause

   //--- parameters of the call
   string   m_file; // file name
   int      m_line; // number of row in the file
   string   m_class; // class name
   string   m_func; // function name
   string   m_prop; // add. information

public:
           CNode(); // constructor
           ~CNode(); // destructor
   void    AddWatch(string watch,string val);
  };

Vous pouvez trouver l'implémentation de toutes les classes dans les fichiers joints. Dans l'article, nous allons uniquement indiquer leurs en-têtes et leurs fonctions importantes.

Selon la classification acceptéeCTreeBase, représente un graphe acyclique orienté. La classe dérivée CTreeCtrl utilise CNode sert toutes ses fonctionnalités: ajouter, modifier et supprimer les nœudsCNode.

CTreeCtrl et CNodepeuvent remplacer avec succès les classes correspondantes de la bibliothèque standard, car elles disposent d’ une fonctionnalité légèrement plus large.

Les classes CTreeBase et CTreeCtrl

//------------------------------------------------------------------    class CTreeBase
class CTreeBase
  {
public:
   CNode   *m_root; // first node of the tree
   int     m_maxid;    // counter of ID

   //--- base functions
public:
           CTreeBase(); // constructor
           ~CTreeBase(); // destructor
   void    Clear(CNode *root=NULL); // deletion of all nodes after a specified one
   CNode   *FindNode(int id,CNode *root=NULL); // search of a node by its ID starting from a specified node
   CNode   *FindNode(string txt,CNode *root=NULL); // search of a node by txt starting from a specified node
   int     GetID(string txt,CNode *root=NULL); // getting ID for a specified Text, the search starts from a specified node
   int     GetMaxID(CNode *root=NULL); // getting maximal ID in the tree
   int     AddNode(int id,string text,CNode *root=NULL); // adding a node to the list, search is performed by ID starting from a specified node
   int     AddNode(string txt,string text,CNode *root=NULL); // adding a node to the list, search is performed by text starting from a specified node
   int     AddNode(CNode *root,string text); // adding a node under root
  };

//------------------------------------------------------------------    class CTreeCtrl
class CTreeCtrl : public CTreeBase
  {
   //--- base functions
public:
          CTreeCtrl() { m_root.m_file="__base__"; m_root.m_line=0; 
                        m_root.m_func="__base__"; m_root.m_class="__base__"; } // constructor
          ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid=0; } // destructor
   void    Reset(CNode *root=NULL); // reset the state of all nodes
   void    SetDataBy(int mode,int id,string text,CNode *root=NULL); // changing text for a specified ID, search is started from a specified node
   string  GetDataBy(int mode,int id,CNode *root=NULL); // getting text for a specified ID, search is started from a specified node

   //--- processing state
public:
   bool    IsExpand(int id,CNode *root=NULL); // getting the m_expand property for a specified ID, search is started from a specified node
   bool    ExpandIt(int id,bool state,CNode *root=NULL); // change the m_expand state, search is started from a specified node
   void    ExpandBy(int mode,CNode *node,bool state,CNode *root=NULL); // expand node of a specified node

   bool    IsCheck(int id,CNode *root=NULL); // getting the m_check property for a specified ID, search is started from a specified node
   bool    CheckIt(int id,bool state,CNode *root=NULL); // change the m_check state to a required one starting from a specified node
   void    CheckBy(int mode,CNode *node,bool state,CNode *root=NULL); // mark the whole tree

   bool    IsSelect(int id,CNode *root=NULL); // getting the m_select property for a specified ID, search is started from a specified node
   bool    SelectIt(int id,bool state,CNode *root=NULL); // change the m_select state to a required one starting from a specified node
   void    SelectBy(int mode,CNode *node,bool state,CNode *root=NULL); // highlight the whole tree

   bool    IsBreak(int id,CNode *root=NULL); // getting the m_break property for a specified ID, search is started from a specified node
   bool    BreakIt(int id,bool state,CNode *root=NULL); // change the m_break state, search is started from a specified node
   void    BreakBy(int mode,CNode *node,bool state,CNode *root=NULL); // set only for a selected one 

   //--- operations with nodes
public:
   void    SortBy(int mode,bool ascend,CNode *root=NULL); // sorting by a property
   void    GroupBy(int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node=NULL); // grouping by a property
  };

L'architecture se termine par deux classes : CTraceCtrl - son unique instance est utilisée directement pour le traçage, elle comporte trois instances de la classeCTreeCtrl pour la création de la structure requise des fonctions ; et un conteneur temporaire - la classe CIn Il s'agit simplement d'une classe auxiliaire utilisée pour ajouter de nouveaux nœuds àCTraceCtrl.

Les classes CTraceCtrl et CIn

class CTraceView; // provisional declaration
//------------------------------------------------------------------    class CTraceCtrl
class CTraceCtrl
  {
public:
   CTreeCtrl   *m_stack; // object of graph
   CTreeCtrl   *m_info; // object of graph
   CTreeCtrl   *m_file; // grouping by files
   CTreeCtrl   *m_class; // grouping by classes
   CTraceView  *m_traceview; // pointer to displaying of class

   CNode   *m_cur; // pointer to the current node
           CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } // tracer created
           ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } // tracer deleted
   void    Create(); // tracer created
   void    In(string afile,int aline,string aname,int aid); // entering a specified node 
   void    Out(int aid); // exit from a specified node
   bool    StepBack(); // exit from a node one step higher (going to the parent)
   void    Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } // resetting all nodes
   void    Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } // resetting all nodes

public:
   void    AddWatch(string name,string val); // checking the debug mode for a node
   void    Break(); // pause for a node
  };

//------------------------------------------------------------------    CIn
class CIn
  {
public:
   void In(string afile,int aline,string afunc)
     {
      if(NIL(m_trace)) return; // exit if there is no graph
      if(NIL(m_trace.m_tree)) return;
      if(NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return;
      if(NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root;
      m_trace.In(afile,aline,afunc,-1); // entering the next one
     }
   void ~CIn() { if(!NIL(m_trace)) m_trace.Out(-1); } // exiting higher
  };


Modèle de Fonctionnement de la Classe Cln

Cette classe est en charge de la création de l'arbre de la pile.

La formation du graphe s'effectue pas à pas en deux étapes à l'aide de deux fonctionsCTraceCtrl :

void In(string afile, int aline, string aname, int aid); // entering a specified node
void Out(int aid);  // exit before a specified node

En d'autres termes, pour former un arbre, des appels continus deIn-Out-In-Out-In-In-Out-Out,etc. sont effectués.

La paireIn-Out fonctionne de la manière suivante :

1. Saisie d'un bloc (fonction, cycle, condition...), c'est-à-dire juste après la parenthèse "{".
Lors de la saisie du bloc, une nouvelle instance de CIn est créée, elle obtient l’CTraceCtrlactuel qui est déjà mis en marche avec certains nœuds précédents. La fonctionCTraceCtrl::In est appelée dansCIn , elle crée un nouveau nœud dans la pile. Le nœud est créé sous le nœud courant CTraceCtrl::m_cur. Toutes les informations réelles sur la saisie y sont écrites : nom de fichier, numéro de ligne, nom de classe, fonctions, heure actuelle, etc.

2. Sortie du bloc lors de la rencontre d'un "}" crochet.
En sortant du bloc, MQL appelle automatiquement le destructeurCIn::~CIn. CTraceCtrl::Outest appelé dans le destructeur. Le pointeur de l’actuel nœud CTraceCtrl::m_cur est élevé d’un niveau supérieur dans l’arbre. A ce que le destructeur n'est pas appelé pour le nouveau nœud, le nœud reste dans l'arbre.

Schéma de Formation d'une Pile


La formation de la pile d'appels sous forme d'arbre avec le remplissage de toutes les informations sur un appel est réalisée à l'aide duCIn container.



Des macros pour Faciliter les Appels

Pour éviter de réécrire les longues lignes de code de création de l'objet CInet de saisie d'un nœud dans votre code, il est pratique de le remplacer par l'appel de la macro :
#define _IN    CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)
Comme vous le constatez,l'objetCIn est créé et en suite, nous saisissons le nœud.


Puisque MQL donne un avertissement au cas où les noms des variables locales sont les mêmes que les variables globales, il est préférable (plus précis et clair) de créer 3-4 définitions analogues avec les autres noms de variables sous la forme suivante :

#define _IN1    CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)
#define _IN2    CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)
#define _IN3    CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)
Au fur et à mesure que vous approfondissez vers les sous-blocs,utilisez les macros suivantes _INx 
bool CSampleExpert::InitCheckParameters(int digits_adjust)
  { _IN;
//--- initial data checks
   if(InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel())
     { _IN1;
      printf("Take Profit must be greater than %d",m_symbol.StopsLevel());

Avec l'apparition de macros dans la build 411,vous pouvez pleinement utiliser la transmission de paramètres à l'aide de#define.

C'est pourquoi dans la classeCTraceCtrl, vous trouverez la définition suivante de macro :

#define NIL(p)    (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Il permet de raccourcir le contrôle de validité du pointeur.

Par exemple, la ligne :

if (CheckPointer(m_tree))==POINTER_INVALID || CheckPointer(m_cur))==POINTER_INVALID) return;  

est remplacée par la variante plus courte : 

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return;



Préparation de Vos Fichiers pour le Traçage

Pour contrôler et obtenir la pile, vous devez suivre trois étapes.

1. Ajouter les fichiers requis 
#include <Trace.mqh>

Toute la bibliothèque standard est basée sur la classeCObjectpour le moment. Ainsi, si elle est également utilisée comme classe de base dans vos fichiers, il suffit d'ajouterTrace.mqh uniquement à Object.mqh

2. Placez_IN les macros dans les blocs requis (vous pouvez utiliser rechercher/remplacer)

L'exemple d'utilisation de la macro _IN :
bool CSampleExpert::InitCheckParameters(int digits_adjust)
  { _IN;
//--- initial data checks
   if(InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel())
     { _IN1;
      printf("Take Profit must be greater than %d",m_symbol.StopsLevel());


3. Dans les fonctions OnInit, OnTime, et OnDeinit constituant le module principal du programme, ajoutez respectivement la création, la modification et la suppression de l'objet globalCTraceCtrl Vous trouverez ci-dessous le code prêt à l'emploi pour insertion :

Intégrer le traceur dans le code principal

//------------------------------------------------------------------    OnInit
int OnInit()
  {
   //****************
   m_traceview= new CTraceView; // created displaying of the graph
   m_trace= new CTraceCtrl; // created the graph
   m_traceview.m_trace=m_trace; // attached the graph
   m_trace.m_traceview=m_traceview; // attached displaying of the graph
   m_traceview.Create(ChartID()); // created chart
   //****************
   // remaining part of your code…
   return(0);
  }
//------------------------------------------------------------------    OnDeinit
void OnDeinit(const int reason)
  {
   //****************
   delete m_traceview;
   delete m_trace;
   //****************
   // remaining part of your code…
  }
//------------------------------------------------------------------    OnTimer
void OnTimer()
  {
   //****************
   if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview.OnTimer();
   else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create(ChartID()); } // if the window is accidentally closed
   //****************
   // remaining part of your code…
  }
//------------------------------------------------------------------    OnChartEvent
void OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam)
  {
   //****************
   m_traceview.OnChartEvent(id, lparam, dparam, sparam);
   //****************
   // remaining part of your code…
  }


Classes d'Affichage des Traces

Ainsi, la pile a été organisée. Examinons maintenant l'affichage des informations obtenues.

Pour cela, nous devons créer deux classes. CTreeView - pour l'affichage de l'arbre,et CTraceView - pour le contrôle de l'affichage des arbres et des informations supplémentaires sur la pile. Les deux classes sont dérivées de la classe de baseCView


Les classes CTreeView et CTraceView

//------------------------------------------------------------------    class CTreeView
class CTreeView: public CView
  {
   //--- basic functions
public:
           CTreeView(); // constructor
           ~CTreeView(); // destructor
   void    Attach(CTreeCtrl *atree); // attached the tree object for displaying it
   void    Create(long chart,string name,int wnd,color clr,color bgclr,color selclr,
                    int x,int y,int dx,int dy,int corn=0,int fontsize=8,string font="Arial");

   //--- functions of processing of state
public:
   CTreeCtrl        *m_tree; // pointer to the tree object to be displayed
   int     m_sid; // last selected object (for highlighting)
   int     OnClick(string name); // processing the event of clicking on an object

   //--- functions of displaying
public:
   int     m_ndx, m_ndy; // size of margins from button for drawing
   int     m_bdx, m_bdy; // size of button of nodes
   CScrollView       m_scroll;
   bool    m_bProperty; // show properties near the node

   void    Draw(); // refresh the view
   void    DrawTree(CNode *first,int xpos,int &ypos,int &up,int &dn); // redraw
   void    DeleteView(CNode *root=NULL,bool delparent=true); // delete all displayed elements starting from a specified node
  };

//------------------------------------------------------------------    class CTreeView
class CTraceView: public CView
  {
   //--- base functions
public:
           CTraceView() { }; // constructor
           ~CTraceView() { Deinit(); } // destructor
   void    Deinit(); // full deinitialization of representation
   void    Create(long chart); // create and activate the representation

   //--- function of processing of state
public:
   int     m_hagent; // handler of the indicator-agent for sending messages
   CTraceCtrl   *m_trace; // pointer to created tracer
   CTreeView    *m_viewstack; // tree for displaying the stack
   CTreeView    *m_viewinfo; // tree for displaying of node properties
   CTreeView    *m_viewfile; // tree for displaying of the stack with grouping by files
   CTreeView    *m_viewclass; // tree for displaying of stack with grouping by classes
   void    OnTimer(); // handler of timer
   void    OnChartEvent(const int,const long&,const double&,const string&); // handler of event

   //--- functions of displaying
public:
   void    Draw(); // refresh objects
   void    DeleteView(); // delete the view

   void    UpdateInfoTree(CNode *node,bool bclear); // displaying the window of detailed information about a node
   string  TimeSeparate(long time); // special function for transformation of time into string
  };

Nous avons choisi d'afficher la pile dans une sous-fenêtre séparée comme variante optimale.

En d'autres termes, lorsque la classe CTraceView est créée dans la fonctionCTraceView::Create, la fenêtre graphique est créée et tous les objets y sont dessinés, malgré le fait queCTraceView est créé et fonctionne dans Expert Advisor dans une autre fenêtre. C'est fait pour éviter d'entraver le fonctionnement du code source du programme tracé et l'affichage de ses propres informations sur le graphique par l'énorme quantité d'informations.

Mais pour rendre possible l'interaction entre deux fenêtres, nous devons ajouter un indicateur à fenêtre, qui enverra tous les événements de l'utilisateur à la fenêtre de base avec le programme tracé.

L'indicateur est créé dans la même fonctionCTraceView::Create. Il n'a qu'un seul paramètre externe - l' ID du graphique vers lequel il doit envoyer tous les événements.

L'indicateur TraceAgent

#property indicator_chart_window
input long cid=0; // чарт получателя
//------------------------------------------------------------------    OnCalculate
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[])
{ return(rates_total); }
//------------------------------------------------------------------    OnChartEvent
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
  {
    EventChartCustom(cid, (ushort)id, lparam, dparam, sparam);
  }

Au final, nous avons une représentation assez structurée de la pile.



Dans l'arbre TRACE affichée à gauche, la pile initiale est affichée.

En dessous se trouve la fenêtre INFO comprenant des informations détaillées sur le nœud sélectionné (CTraceView::OnChartEventdans cet exemple). Deux fenêtres adjacentes comportant des arbres affichent la même pile, mais elle est regroupée par classes (l'arbre CLASS au milieu) etpar fichiers (l'arbre FILE à droite).

Les arbres de classes et de fichiers ont le mécanisme intégré de synchronisation avec l'arbre principal de la pile ainsi que des moyens de contrôle pratiques. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un nom de classe dans l'arbre des classes toutes les fonctions de cette classe sont sélectionnées dans l'arbre de pile et dans l'arbre de fichiers. Et de la même manière, lorsque vous cliquez sur un nom de fichier, toutes les fonctions et classes de ce fichier sont sélectionnées.



Ce mécanisme permet de sélectionner et de visualiser rapidement les groupes de fonctions requis.



Fonctionnalités d’Opération avec la Pile

  • Ajout de Paramètres de Surveillance

Comme vous l'avez déjà remarqué, les paramètres du nœud CNodecomportent le tableau de structures tagWatch. Il est créé uniquement pour la commodité de la représentation de l'information. EIle comporte une valeur nommée d'une variable ou d'une expression.

Structure d'une Valeur de Surveillance

//------------------------------------------------------------------    struct tagWatch
struct tagWatch
{
    string m_name;     // name
    string m_val;    // value
};

Pour ajouter une nouvelle valeur de Surveillance au nœud actuel, vous devez appeler la fonctionCTrace::AddWatch et utiliser le macro _WATCH.

#define _WATCH(w, v)         if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));


La limitation spéciale sur les valeurs ajoutées (la même qu'avec les nœuds) contrôle l'unicité des noms. Cela signifie que le nom d'une valeur Surveillance est vérifié pour son unicité avant d'être ajouté au tableau CNode::m_watch[] Si le tableau comporte une valeur du même nom, la nouvelle ne sera pas ajoutée, mais la valeur de l'existant sera mise à jour.

Toutes les valeurs de Surveillance suivies sont affichées dans la fenêtre d'information.



  • Exécution pas à pas du code.

Une autre caractéristique pratique assurée par MQL5 est l'organisation d'une rupture forcée dans le code lors de son exécution.

La pause est implémentée à l'aide d'une simple boucle infiniewhile (true).. La commodité de MQL5 ici est la gestion de l'événement de sortie de cette boucle - en cliquant sur le bouton de contrôlerouge. Pour créer un point de rupture lors de l'exécution, utilisez la fonctionCTrace::Break.


La Fonction d’Implémentation des Points de Rupture

//------------------------------------------------------------------    Break
void CTraceCtrl::Break() // checking the debug mode of a node
  {
   if(NIL(m_traceview)) return; // check of validity
   m_stack.BreakBy(TG_ALL,NULL,false); // removed the m_break flags from all nodes
   m_cur.m_break=true; // activated only at the current one
   m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; // moved selection to it
   m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur,true,m_cur); // expand parent node if they are closed
   m_traceview.Draw(); // drew everything
   string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+string(m_cur.m_id)+".dbg"; // got name of the BREAK button
   bool state=ObjectGetInteger(m_traceview.m_chart,name,OBJPROP_STATE);
   while(!state) // button is not pressed, execute the loop
     {
      Sleep(1000); // made a pause
      state=ObjectGetInteger(m_traceview.m_chart,name,OBJPROP_STATE);  // check its state
      if(!m_traceview.IsOpenView()) break; // if the window is closed, exit
      m_traceview.Draw(); // drew possible changes
     }
   m_cur.m_break=false; // removed the flag
   m_traceview.Draw(); // drew the update
  }


Lorsqu'elles rencontrent un tel point de rupture, les arbres de pile sont synchronisés pour afficher la fonction qui a appelé cette macro. Si un nœud est fermé, le nœud parent sera étendu pour l'afficher. Et si nécessaire, l'arbre défile vers le haut ou vers le bas pour amener le nœud dans la zone visible.


Pour quitterCTraceCtrl::Break ,cliquez sur le bouton rouge situé près du nom du nœud.


Conclusion

Eh bien, nous avons un "jouet" intéressant maintenant. Lors de la rédaction de cet article, j'ai essayé de nombreuses variantes de travail avecCTraceCtrl et j’ai veillé à ce que MQL5 dispose de perspectives uniques pour contrôler les Expert Advisors et organiser leur fonctionnement. Toutes les caractéristiques utilisées pour développer le traceur ne sont pas disponibles en MQL4, ce qui prouve une fois de plus les avantages du MQL5 et ses vastes possibilités.

Dans le code joint, vous pouvez trouver toutes les classes décrites dans l'article ainsi que les bibliothèques de services (l'ensemble minimum requis d'entre elles, car elles ne sont pas l’objectif). De plus, j'ai joint l'exemple prêt à l'emploi - les fichiers mis à jour de la bibliothèque standard où les _INmacros sont placées. Toutes les expériences ont été menées avec l'Expert Advisor inclus dans la livraison standard de MetaTrader 5-MACD Sample.mq5.


Auteur : o_Omp. 5

