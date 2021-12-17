Tracciamento, debug e analisi strutturale del codice sorgente





Introduzione



Questo articolo parla di uno dei metodi per creare un call stack durante l'esecuzione. Le seguenti caratteristiche sono descritte nell'articolo:



Realizzare la struttura delle classi, delle funzioni e dei file utilizzati.

Creare il call stack mantenendo tutti gli stack precedenti. Sequenza di chiamate.

Visualizzazione dello stato dei parametri Watch durante l'esecuzione.

Esecuzione graduale del codice.

Raggruppare e ordinare gli stack ottenuti, ottenendo informazioni "estreme".





Principi fondamentali dello sviluppo



Viene scelto un approccio comune come metodo di rappresentazione della struttura – la visualizzazione sotto forma di albero. A tal fine, abbiamo bisogno di due classi informative. CNode - un "nodo" utilizzato per scrivere tutte le informazioni su uno stack. CTreeCtrl - un "albero" che elabora tutti i nodi. E il tracciatore - CTraceCtrl, utilizzato per l'elaborazione degli alberi.



Le classi sono implementate secondo la seguente gerarchia:





Le classi CNodeBase e CTreeBase descrivono proprietà e metodi di base per lavorare con nodi e alberi.

La classe ereditata CNode estende le funzionalità di base di CNodeBase, mentre la classe CTreeBase funziona con la classe derivata CNode. È così perché la classe CNodeBase è il genitore degli altri nodi standard ed è isolata come classe indipendente per comodità della gerarchia e dell'ereditarietà.

A differenza di CTreeNode della libreria standard, la classe CNodeBase contiene un array di puntatori ai nodi, quindi il numero di "rami" che escono da questo nodo è illimitato.

Le classi CNodeBase e CNode

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Puoi trovare l'implementazione di tutte le classi nei file allegati. Nell'articolo, mostreremo solo le loro intestazioni e le funzioni importanti.



Secondo la classificazione accettata, CTreeBase rappresenta un grafico aciclico orientato. La classe derivata CTreeCtrl utilizza CNode e serve tutte le sue funzionalità: aggiunta, modifica ed eliminazione dei nodi CNode.



CTreeCtrl e CNode possono sostituire con successo le classi corrispondenti della libreria standard, poiché hanno una funzionalità leggermente più ampia.

Le classi CTreeBase e CTreeCtrl



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

L'architettura si conclude con due classi: CTraceCtrl - la sua unica istanza viene utilizzata direttamente per il tracciamento, contiene tre istanze della classe CTreeCtrl per la creazione della struttura richiesta delle funzioni; e un contenitore temporaneo - la classe CIn. Questa è solo una classe ausiliaria che viene utilizzata per aggiungere nuovi nodi a CTraceCtrl.

Le classi CTraceCtrl e CIn



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };



Modello di funzionamento della Classe CIn



Questa classe è responsabile della creazione dell'albero dello stack.



La formazione del grafico viene eseguita gradualmente in due fasi utilizzando due funzioni CTraceCtrl:

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

In altre parole, per formare un albero si effettuano chiamate continue di In-Out-In-Out-In-In-Out-Out, ecc.



La coppia In-Out funziona in questo modo:



1. Inserimento di un blocco (funzione, ciclo, condizione, ecc.), ovvero subito dopo la parentesi "{".

Quando si entra nel blocco, viene creata una nuova istanza di CIn, la quale ottiene il CTraceCtrl corrente che è già stato avviato con alcuni nodi precedenti. La funzione CTraceCtrl::In viene chiamata in CIn e crea un nuovo nodo nello stack. Il nodo viene creato sotto il nodo corrente CTraceCtrl::m_cur. In esso sono scritte tutte le informazioni effettive sull'inserimento: nome del file, numero di riga, nome della classe, funzioni, ora corrente, ecc.



2. Uscita dal blocco quando si incontra una parentesi "}".

All'uscita dal blocco, MQL chiama automaticamente il distruttore CIn::~CIn. CTraceCtrl::Out viene chiamato nel distruttore. Il puntatore del nodo corrente CTraceCtrl::m_cur viene sollevato di un livello più in alto nell'albero. A quel punto, il distruttore non viene chiamato per il nuovo nodo e il nodo rimane nell'albero.

Schema di formazione di uno stack





La formazione del call stack sotto forma di albero con il riempimento di tutte le informazioni su una chiamata viene eseguita utilizzando il contenitore CIn.





Macro per semplificare le chiamate



#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

Per evitare di riscrivere le lunghe righe di codice di creazione dell'oggettoe di inserire un nodo nel codice, è conveniente sostituirlo con la chiamata della macro:Come vedete, viene creato l'oggettoe quindi entriamo nel nodo.



Poiché MQL fornisce un avviso nel caso in cui i nomi delle variabili locali siano gli stessi delle variabili globali, è meglio (più preciso e chiaro) creare 3-4 definizioni analoghe con gli altri nomi di variabili nella seguente forma:



#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

Man mano che approfondisci i sottoblocchi, usa le macro successive

Con la comparsa delle macro nella versione 411, puoi utilizzare completamente il passaggio di parametri usando #define.

Ecco perché nella classe CTraceCtrl troverai la seguente definizione di macro:



#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Consente di abbreviare il controllo di validità del puntatore.



Ad esempio, la riga:

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

viene sostituita con la variante più corta:

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;





Preparare i file per il tracciamento



Per controllare e ottenere lo stack, devi compiere tre passaggi.

#include <Trace.mqh>

L'intera libreria standard è attualmente basata sulla classe CObject. Quindi, se viene utilizzato anche come classe base nei tuoi file, è sufficiente aggiungere Trace.mqh solo a Object.mqh.





2. Posiziona le macro _IN nei blocchi richiesti (puoi usare cerca/sostituisci)

L'esempio dell'utilizzo della macro _IN:

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. Nelle funzioni OnInit, OnTime e OnDeinit, che costituiscono il modulo principale del programma, aggiungere rispettivamente la creazione, la modifica e la cancellazione dell'oggetto globale CTraceCtrl. Di seguito puoi trovare il codice già pronto per l'inserimento:

Incorporare il tracciatore nel codice principale



int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

Classi di visualizzazione delle tracce



Quindi lo stack è stato organizzato. Consideriamo ora la visualizzazione delle informazioni ottenute.

A questo scopo, dobbiamo creare due classi. CTreeView per la visualizzazione dell'albero e CTraceView per il controllo della visualizzazione degli alberi e informazioni aggiuntive sullo stack. Entrambe le classi sono derivate dalla classe base CView.





Le classi CTreeView e CTraceView



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

Abbiamo scelto di visualizzare lo stack in una sottofinestra separata come variante ottimale.



In altre parole, quando viene creata la classe CTraceView nella funzione CTraceView::Create, viene creata la finestra del grafico e tutti gli oggetti vengono disegnati in essa, nonostante il fatto che CTraceView venga creata e funzioni nell’Expert Advisor in un'altra finestra. È fatto per impedire che l'enorme quantità di informazioni impedisca il funzionamento del codice sorgente del programma tracciato e la visualizzazione delle proprie informazioni sul grafico.

Ma, per rendere possibile l'interazione tra due finestre, dobbiamo aggiungere un indicatore alla finestra, il quale invierà tutti gli eventi dell'utente alla finestra di base con il programma tracciato.



L'indicatore viene creato nella stessa funzione CTraceView::Create. Ha un solo parametro esterno: l'ID del grafico a cui deve inviare tutti gli eventi.

L'indicatore TraceAgent



#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

Nel risultato, abbiamo una rappresentazione piuttosto strutturata dello stack.









Nell'albero TRACE, a sinistra, viene visualizzato lo stack iniziale.



Sotto c'è la finestra INFO contenente informazioni dettagliate sul nodo selezionato (CTraceView::OnChartEvent in questo esempio). Due finestre adiacenti contenenti degli alberi mostrano lo stesso stack, ma che è raggruppato per classi (l'albero CLASS al centro) e per file (l'albero FILE a destra).

Gli alberi delle classi e dei file hanno il meccanismo incorporato di sincronizzazione con l'albero principale dello stack oltre a comodi mezzi di controllo. Ad esempio, quando si fa clic sul nome di una classe nell'albero delle classi, tutte le funzioni di questa classe vengono selezionate nell'albero dello stack e nell'albero dei file. E allo stesso modo, quando fai clic sul nome di un file, vengono selezionate tutte le funzioni e le classi in quel file.















Caratteristiche del lavoro con lo stack



Aggiunta di parametri Watch

Questo meccanismo consente di selezionare e visualizzare rapidamente i gruppi di funzioni richiesti.

Come avrai già notato, i parametri del nodo CNode includono l'array di strutture tagWatch. Viene creato solo per comodità di rappresentazione delle informazioni. Contiene un valore denominato di una variabile o di un'espressione.

Struttura di un valore Watch



struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Per aggiungere un nuovo valore Watch al nodo corrente, è necessario chiamare la funzione CTrace::AddWatch e utilizzare la macro _WATCH.

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



La limitazione speciale sui valori aggiunti (la stessa dei nodi) è il controllo dell'unicità dei nomi. Significa che il nome di un valore Watch viene controllato per l'unicità prima di essere aggiunto all'array CNode::m_watch[]. Se l'array contiene un valore con lo stesso nome, quello nuovo non verrà aggiunto, ma verrà aggiornato il valore di quello esistente.



Tutti i valori tracciati del Watch vengono visualizzati nella finestra delle informazioni.









Esecuzione graduale del codice.

Un'altra comoda funzionalità data da MQL5 è l'organizzazione di un'interruzione forzata del codice durante la sua esecuzione.



La pausa viene implementata utilizzando un semplice ciclo infinito while (true). La comodità di MQL5 qui è data dalla gestione dell'evento di uscita da questo ciclo - cliccando il pulsante rosso di controllo. Per creare un punto di interruzione durante l'esecuzione, utilizzare la funzione CTrace::Break.



La funzione per l'implementazione dei punti di interruzione



void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }





Quando si incontra tale punto di interruzione, gli alberi dello stack vengono sincronizzati per visualizzare la funzione che ha chiamato questa macro. Se un nodo è chiuso, il nodo genitore verrà espanso per visualizzarlo. E se necessario, l'albero viene fatto scorrere verso l'alto o verso il basso per portare il nodo nell'area visibile.





Per uscire da CTraceCtrl::Break, cliccare sul pulsante rosso situato vicino al nome del nodo.





Conclusione



Bene, ora abbiamo un "giochino" interessante. Durante la stesura dell'articolo, ho provato molte varianti del lavoro con CTraceCtrl e mi sono assicurato che MQL5 avesse prospettive uniche di controllare gli Expert Advisor e di organizzare il loro funzionamento. Tutte le funzionalità utilizzate per lo sviluppo del tracciatore non sono disponibili in MQL4, il che dimostra ancora una volta i vantaggi di MQL5 e le sue ampie possibilità.

Nel codice allegato, puoi trovare tutte le classi descritte nell'articolo insieme alle librerie di servizi (il set minimo richiesto di esse, poiché non sono l'obiettivo). Inoltre, ho allegato l'esempio già pronto: file aggiornati della libreria standard in cui sono posizionate le macro _IN. Tutti gli esperimenti sono stati condotti con l'Expert Advisor incluso nella fornitura standard di MetaTrader 5 - MACD Sample.mq5.



