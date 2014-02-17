Rastreamento, Depuração e Análise Estrutural de Código Fonte

Introdução



Esse artigo fala sobre um dos métodos de criação de uma pilha de chamadas durante a execução. As seguintes características estão descritas neste artigo:



Fazer a estrutura das classes usadas, funções e pastas.

Fazer a pilha de ligação mantendo todas as pilhas anteriores. Sequência de chamada.

Visualizar o estado dos parâmetros de Observação durante a execução.

Execução do código passo a passo.

Agrupar e selecionar pilhas obtidas, recebendo "extrema" informação.





Principais Princípios de Desenvolvimento



Uma abordagem comum é escolhida como método de representação de estrutura - exibida na forma de uma árvore. Para esta finalidade, nós precisaremos de duas classes informacionais. CNode - um "nó" usado para escrever toda informação sobre uma pilha. CTreeCtrl - uma "árvore" que processa todos os nós. E o próprio rastreador - CTraceCtrl, usado para processar árvores.



As classes são implementadas de acordo com a hierarquia a seguir:





As classes CNodeBase e CTreeBase descrevem propriedades e métodos básicos de trabalho com nós e árvores.

A classe herdada CNode estende a funcionalidade básica da CNodeBase, e a classe CTreeBase trabalha com a classe derivada CNode. Isso é feito devido à classe CNodeBase ser o pai de outros nós padrão, e é isolado como uma classe independente por conveniência da hierarquia e herança.

Ao contrário CTreeNode da biblioteca padrão, a classe CNodeBase contém um arranjo de indicadores para nós, deste modo o numero de "ramos" que saem deste nó é ilimitado.

As classes CNodeBase e CNode

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Você pode encontrar a implementação de todas as classes nas pastas anexadas. Nesse artigos, somente vamos mostrar seus cabeçalhos e importantes funções.



De acordo com a classificação aceitada, CTreeBase representa e orienta o gráfico acíclico. A classe derivada CTreeCtrl usa CNode e serve toda sua funcionalidade: adicionando alterando e excluindo os nós CNode.



CTreeCtrl e CNode podem substituir as correspondentes classes da biblioteca padrão com sucesso, já que eles tem uma funcionalidade um pouco mais ampla.

As classes CTreeBase e CTreeCtrl



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

A arquitetura termina com duas classes: CTraceCtrl - sua única instância é usada para rastreamento, a mesma contém três instâncias da classe CTreeCtrl para criação da estrutura requirida das funções; e um container temporário - a classe CIn. Essa é só uma classe auxiliar que é usada para acrescentar novos nós a CTraceCtrl.

As classes CTraceCtrl e CIn



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };



Modelo de Operação da Classe Cln



Essa classe é responsável pela criação da árvore de pilha.



Formação de gráfico é executada passo-a-passo em duas etapas usando duas funções CTraceCtrl:

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

Em outras palavras, para formar uma árvore, contínuas chamadas In-Out-In-Out-In-In-Out-Out, etc. são realizadas.



O par In-Out funciona da seguinte maneira:



1. Introduzindo um bloco (função, ciclo, condição, etc.), i.e. logo após o colchete"{".

Quando introduzir o bloco, uma nova instância do CIn é criada, ele obtém o CTraceCtrl atual que já foi iniciado com alguns nós anteriores. A função CTraceCtrl::In é chamada CIn, a qual cria um novo nó na pilha. O nó é criado sob o atual nó CTraceCtrl::m_cur. Toda a atual informação sobre introduzir esta escrito aqui: nome do arquivo, número da fileira, nome da classe, funções, tempo atual, etc.



2. Sair do bloco quando encontrar um "}" colchete.

Quando sair de um bloco, o MQL automaticamente chama o destruidor CIn::~CIn. CTraceCtrl::Out é chamado no destruidor. O indicador no nó atual CTraceCtrl::m_cur é elevado a um nível acima na árvore. Neste ponto o destruidor não é chamado pelo novo nó, o nó continua na árvore.

Modelo de Criação de uma Pilha





Formação de uma pilha de chamada na forma de uma árvore com o preenchimento de toda informação sobre uma chamada é realizada usando o container CIn.





Macros para Fazer Chamadas Mais Fácil



#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

Para evitar reescrever as longas linhas do código de criação do objetoe introduzir um nó no seu código, é conveniente substitui-lo com a chamada do macro:Como você vê, o objetoestá criado e então nós introduzimos o nó.



Já que MQL dá um aviso no caso de nomes de variáveis locais ser as mesmas das variáveis globais, é melhor (mais preciso e claro) criar 3-4 definições análogas com outros nomes das variáveis da seguinte maneira:



#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

Conforme você vai mais fundo até os sub-blocos, utilize os próximos macros _

Com o aparecimento de macros na versão 411, você pode usar totalmente a passagem de parâmetros utilizando o #define.

Por isso que na classe CTraceCtrl você encontrará a seguinte definição macro:



#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Ele permite encurtar a verificação de validade do indicador.



Por exemplo, a linha:

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

é substituído com a menor variante:

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;





Preparando Suas Pastas Para Rastreamento



Para controlar e obter a pilha, você precisa seguir três passos.

#include <Trace.mqh>

Toda a biblioteca padrão é baseada na classe CObject no momento. Assim, se isso também é usado como uma classe base nas suas pastas, é o suficiente para adicionar Trace.mqh apenas a Object.mqh.





2. Coloque o _IN macros nos blocos requeridos (você pode usar procurar/substituir)

O exemplo de utilização do _IN macro:

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. Nas funções OnInit, OnTime, e OnDeinit consistem o módulo principal do programa, adicionar a criação, modificar e deletar do objeto global CTraceCtrl respectivamente. Abaixo você pode encontrar o código já pronto para inserção:

Incorporando o rastreador no código principal



int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

Exibindo Classes de Rastreamento



Então, a pilha tem sido organizada. Agora vamos considerar a exibição de informações obtidas.

Para esta finalidade, nós devemos criar duas classes. CTreeView – para exibir a árvore, e CTraceView – para controlar a exibição das árvores e informação adicional sobre pilha. Ambas classes são derivadas da classe base CView.





As classes CTreeView e CTraceView



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

Nós escolhemos exibir a pilha em uma sub janela separada como uma variante otimizada.



Em outras palavras, quando a classe CTraceView é criada na funçãoCTraceView::Create, a janela da tabela é criada e todos os objetos são desenhados nela, apesar do fato que o CTraceView está criado e funciona com o consultor especialista em outra janela. é feito para evitar a operação iminente do código fonte do programa rastreado e a exibição de sua própria informação no gráfico pela grande quantidade de informação.

Mas, para fazer a interação entre duas janelas possíveis, nós precisamos adicionar um indicador para a janela, o qual irá enviar todos os eventos do usuário para a janela base com o programa rastreado.



O indicador é criado na mesma função CTraceView::Create. Tendo apenas um parâmetro externo - o ID da tabela para o qual deve-se enviar todos os eventos.

O Indicador TraceAgent



#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

Em resultado, temos uma representação bem estruturada da pilha.









Na árvore TRACE mostrada à esquerda, a pilha inicial é exibida.



Abaixo dele, está a janela INFO contendo informações detalhadas sobre o nó selecionado (CTraceView::OnChartEvent nesse exemplo). Duas janelas adjacentes contendo árvores exibe a mesma pilha, mas é agrupado por classes (a árvore CLASS no meio) e por arquivos (a árvore FILE para a direita).

As árvores de classes e arquivos tem o mecanismo incorporado de sincronização com a árvore principal da pilha, assim como meios convenientes de controle. Por exemplo, quando você clica no nome de uma classe na árvore de classes, todas as funções dessa classe são selecionadas na árvore de pilha e na árvore de arquivos. Da mesma maneira, quando você clica no nome de um arquivo, todas as funções e classes daquele arquivo são selecionadas.















Características de Trabalhar com a Pilha



Adicionando Parâmetros de Observação

Esse mecanismo permite rápida seleção e exibição dos grupos requeridos de funções.

Como você já tem notado, os parâmetros do nó CNode incluem o arranjo de estruturas tagWatch. é criado somente para a conveniência de representação de informação. O mesmo contém um valor nomeado de uma variável ou expressão.

Estrutura de um Valor de Observação



struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Para adicionar um valor de Observação para o nó atual, você precisa chamar a função CTrace::AddWatch e usar _WATCH macro.

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



A particular limitação nos valores acrescentados (o mesmo que com os nós) é o controle da singularidade de nomes. Isso significa que o nome de um valor de Observação é verificado se é singular antes de ser adicionado ao arranjo CNode::m_watch[]. Se o arranjo contém um valor com o mesmo nome, o novo não será adicionado, mas o valor do existente será atualizado.



Todos os valores de Observação rastreados estão exibidos na janela de informação.









Execução do código passo a passo.

Outro recurso conveniente dado pelo MQL5 é a organização de uma pausa forçada no código durante sua execução.



A pausa é implementada usando um ciclo infinito simples enquanto (verdadeiro). A conveniência do MQL5 aqui é como lidar com o evento de saída deste ciclo - clicando no botão vermelho de controle. Para criar um ponto de parada durante a execução, use a função CTrace::Break.



A Função de Implementação de Pontos de Parada



void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }





Quando encontra tal ponto de parada, as árvores de pilhas são sincronizadas para exibir a função que chama esse macro. Se um nó é fechado o nó pai será expandido para exibí-lo. E, se necessário, a árvore é deslocada para cima ou para baixo para trazer o nó para uma área visível.





Para sair do CTraceCtrl::Break, clique no botão vermelho localizado perto do nome do nó.





Conclusão



Bom, nós temos um "brinquedo" interessante agora. Enquanto escrevi esse artigo, eu tentei muitas variantes de trabalho com CTraceCtrl e me certifiquei que MQL5 tem perspectivas únicas de controlar consultores especialistas e organizar sua operação. Todos os recursos usados para desenvolver o rastreador não estão disponíveis no MQL4, oque prova as vantagens do MQL5 e suas amplas possibilidades mais uma vez.

No código anexado, você pode encontrar todas as classes descritas nesse artigo junto com as bibliotecas de serviço (conjunto mínimo necessário deles, já que não são o conjunto alvo deles). Além disso, eu anexei o exemplo já pronto - arquivos atualizados da biblioteca padrão onde o _IN macros são colocados. Todos os experimentos foram conduzidos com o consultor especialista incluso na distribuição padrão de MetaTrader 5 - MACD Sample.mq5.