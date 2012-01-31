Избавляемся от балласта самодельных DLL



Вы все еще делаете свои DLL?

Введение

Всегда наступает момент, когда MQL5-программисту недостаточно функционала языка, которым он располагает, и он вынужден обращаться к дополнительным инструментам. Например, работать с базой данных или использовать сокеты для связи, или работать с функциями операционной системы. Чтобы расширить возможности своей MQL5-программы ему приходится обращаться к различным API. Но по некоторым причинам программист не может напрямую из MQL5 обращаться к требуемым функциям, так как он не знает:



Как передать сложный тип данных (например, структуру) в API-функцию;

Как работать с указателем, который возвращает API-функция.

Поэтому он вынужден использовать другой язык программирования и создавать промежуточную DLL для работы с требуемым функционалом. И хотя в MQL5 имеется механизм перевода разных типов данных с помощью структур и передачи их в API, к сожалению, MQL5 не отвечает нам на вопрос о том, как вытянуть данные из принятого указателя.

В данной статье мы поставим точку в этом вопросе и покажем простые механизмы передачи и получения сложных типов данных и работе с возвращаемыми указателями.

Содержание

1. Память - это наше все



Получение указателей

Копирование областей памяти

2. Передача структур в API функции



Преобразование структур средствами MQL5

Пример передачи структуры для сокетов

3. Работа с указателями от API функций



Примеры для Memory Mapping File,

Пример для MySQL

4. Чтение NULL-terminated строк из API функций





1. Память - это наше все



Как известно, любая переменная (в том числе и переменные сложных типов данных) имеет вполне конкретный адрес, с которого эта переменная располагается в памяти. Этот адрес является целым четырехбайтовым числом (типа int), значение которого есть адрес первого байта этой переменной.



А раз все вполне определено, значит можно работать с этим участком памяти. В библиотеке языка С (msvcrt.dll) есть функция memcpy. Ее предназначение является тем недостающим элементом, который связывает в одно целое MQL5 и различные API библиотеки, и которая открывает широкие возможности для программиста.



Обратимся к знанию предков



Функция memcpy копирует указанное число байт из одного буфера в другой и возвращает указатель на буфер-приемник.

void *memcpy( void *dst, const void *src, int cnt); dst - указатель на буфер-приемник src - указатель на буфер-источник cnt - число байт для копирования

Другими словами – участок памяти размером cnt байт, начиная с адреса src, копируется в участок памяти, начиная с адреса dst.

Данные, которые располагаются по адресу src, могут быть самыми разными. Это может быть однобайтовая char переменная, восьмибайтовое double число, массив, любая структура, и вообще, любой объем памяти. То есть, зная адреса и размер, вы можете свободно выполнять перенос данных из одной области памяти в другую.



Как это работает



На схеме 1 показаны сравнительные размеры некоторых типов данных.





Назначение функции memcpy – копирование данных из одного участка памяти в другой.

На схеме 2 показан пример копирования четырех байт.



На языке MQL5 это будет выглядеть следующим образом.



Пример 1 . Использование memcpy #import "msvcrt.dll" int memcpy( int &dst, int &src, int cnt); #import void OnStart () { int dst, src= 4 , cnt= sizeof ( int ); int adr= memcpy (dst, src, cnt); Print ( "Значение dst=" + string (dst)+ " Адрес dst=" + string (adr)); }

Важно понимать, что в качестве области памяти, на которые указывают dst и src, могут находиться абсолютно разные типы данных (главное одинакового размера cnt). Например, указатель src может ссылаться на double переменную (cnt=8 байт) а dst – на массив аналогичного размера char[8] или int[2].

Для памяти все равно, какое представление о ней имеет программист в данный момент. Будь это массив char[8] или просто одна long переменная или структура { int a1; int a2; }.



Это значит, что между собой можно копировать не только данные одного типа, но и разных типов. Например, пятибайтовый массив перегонять в структуру {int i; char c;} или обратно структуру в массив. Именно эта связь открывает возможность для прямой работы с API функциями.



Рассмотрим по порядку варианты использования memcpy.





Получение указателей



В примере 1 мы показали, что функция memcpy возвращает адрес переменной dst.



Это свойство можно использовать для получения адреса любой переменной (в том числе массивов и других сложных типов). Для этого достаточно в качестве параметров источника и приемника указать одну и ту же переменную. В cnt можно передать 0, так как реальное копирование выполнять необязательно.



Например, получим адрес double переменной и short массива:



Пример 2 . Получение указателей на переменную #import "msvcrt.dll" int memcpy( short &dst[], short &src[], int cnt); int memcpy( double &dst, double &src, int cnt); void OnStart() { short src[ 5 ]; int adr= memcpy (src, src, 0 ); double var ; adr= memcpy ( var , var , 0 ); }

Полученный адрес затем можно передать в требуемую функцию API или в качестве параметра структуры, а также в качестве параметра той же memcpy функции.



Копирование массивов



Как вы знаете, массив - это выделенный кусок в памяти. Размер выделенной памяти зависит от типа элементов и от их числа. Например, если тип элементов массива short и число этих элементов 10, то такой массив занимает в памяти 20 байт (так как размер short 2 байта).



Но эти 20 байт также представляются массивами из 20 char или из 5 int. В любом случае они занимают в памяти все те же 20 байт.

Для копирования массивов необходимо :

Выделить для памяти dst требуемое число элементов (не менее чем результирующие cnt байт);

требуемое число элементов (не менее чем результирующие байт); Задать в cnt число байт, которое необходимо скопировать из src.



Пример 3 . Копирование массивов #import "msvcrt.dll" int memcpy( double &dst[], double &src[], int cnt); #import void OnStart () { double src[ 5 ]; int cnt= sizeof ( double )* ArraySize (src); double dst[]; ArrayResize (dst, 5 ); memcpy (dst, src, cnt); }





2. Передача структур в API функции



Допустим, вам нужно передать в API функцию указатель на заполненную структуру. Язык MQL5 ограничивает нас в передаче структур. В начале статьи мы сказали, что представление памяти может быть различно. Это означает, что требуемую структуру можно скопировать в тот тип данных, который поддерживается MQL5. В общем случае таким типом, который подходит для структур, является массив. Поэтому сначала нам придется получить массив из структуры, а затем массив отдать API-функции.

В разделе документации описан вариант копирования памяти с использованием структур. Так как передавать структуры в качестве параметров нельзя, то функцию memcpy использовать не получится, и копирование структур является единственным способом для работы.

На схеме 3 показано представление структуры из 5 переменных разных типов и ее аналог в виде char массива.



Пример 4 . Копирование структур средствами MQL5 struct str1 { double d; long l; int i[ 3 ]; }; struct str2 { uchar c[ 8 + 8 + 12 ]; }; void OnStart () { str1 src; src.d=- 1 ; src.l= 20 ; ArrayInitialize (src.i, 0 ); str2 dst; dst=src ; }

Таким вот нехитрым способом мы скопировали структуру в байтовый массив.



Чтобы пример получился более жизненным, рассмотрим функцию создания сокета.



int connect(SOCKET s, const struct sockaddr *name, int namelen);

В этой функции проблемным является второй параметр, так как принимает указатель на структуру. Но мы уже знаем, что с этим делать. Итак, начнем.



1. Запишем функцию connect для импорта допустимым в MQL5 способом:



int connect( int s, uchar &name[], int namelen);

2. Смотрим на требуемую структуру в документации:



struct sockaddr_in { short sin_family; u_short sin_port; in_addr sin_addr; char sin_zero[ 8 ]; };

3. Создаем структуру с массивом аналогичного размера:



struct ref_sockaddr_in { uchar c[ 2 + 2 + 8 + 8 ]; };

4. После заполнения требуемой sockaddr_in структуры переводим ее в байтовый массив и передаем его в качестве параметра connect.



Ниже приведен участок кода, сделанный по этим пунктам.



Пример 5 . Обращение клиентского сокета к серверу #import "Ws2_32.dll" ushort htons( ushort hostshort); ulong inet_addr( char &cp[]); int connect( int s, char &name[], int namelen); #import void OnStart () { char ch[]; StringToCharArray ( "127.0.0.1" , ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons( 1000 ); ref_sockaddr_in ref=addrin ; res=connect(asock, ref.c, sizeof (addrin)); }

Как видите, для работы с сокетами абсолютно не нужно делать свою DLL. Структуры напрямую передаются в API.





3. Работа с указателями от API функций



Зачастую API функции возвращают указатель на данные: на структуры или массивы. Средствами MQL5 вытянуть эти данные не представляется возможным, здесь на помощь приходит функция memcpy.





Пример работы с массивами памяти от Memory Mapping File (MMF)

При работе с MMF используется функция, которая возвращает указатель на выделенный массив памяти.



int MapViewOfFile( int hFile, int DesiredAccess, int OffsetHigh, int OffsetLow, int NumOfBytesToMap);

Чтение данных из этого массив производится простым копированием требуемого числа байт функцией memcpy.

Запись данных в массив производится аналогичным использованием memcpy.



Пример 6 . Запись и чтение данных из памяти MMF #import "kernel32.dll" int OpenFileMappingW( int dwDesiredAccess, int bInheritHandle, string lpName); int MapViewOfFile( int hFileMappingObject, int dwDesiredAccess, int dwFileOffsetHigh, int dwFileOffsetLow, int dwNumberOfBytesToMap); int UnmapViewOfFile( int lpBaseAddress); int CloseHandle( int hObject); #import "msvcrt.dll" int memcpy( uchar &Destination[], int Source, int Length); int memcpy( int Destination, int &Source, int Length); int memcpy( int Destination, uchar &Source[], int Length); #import #define FILE_MAP_ALL_ACCESS 0x000F001F void OnStart () { int hmem=OpenFileMappingW(FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0 , "Local\\file" ); int view=MapViewOfFile(hmem, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0 , 0 , 0 ); uchar src[ 10 ]; memcpy (src, view, 10 ); int num= 10 ; memcpy (view, num, 4 ); UnmapViewOfFile(view); CloseHandle(hmem); }

Как видите, сложностей по работе с указателями на массив памяти нет. И главное - для этого не надо создавать свою дополнительную DLL.

Пример работы с возвращаемыми структурами для MySQL



Одной из наболевших проблем при работе с MySQL была получение из нее данных. Функция mysql_fetch_row возвращает массив строк. Каждая строка это массив полей. Получается, что данная функция возвращает указатель на указатель. Наша задача - вытянуть все эти данные из возвращаемого указателя.



Задача немного осложнена тем, что поля являются различными типами данных, в том числе и бинарными. Это значит, что в виде string массива их представить не получится. Для получения информации о строках и размерах полей имеются функции mysql_num_rows, mysql_num_fields, mysql_fetch_lengths.



На схеме 4 показана структура представления результата в памяти.

Адреса начала трех строк собираются в массив. И адрес начала этого массива (в примере = 94) и есть то, что вернет функция mysql_fetch_row.

Ниже показан пример кода для получения данных из запроса к базе.

Пример 7 . Получение данных из MySQL #import "libmysql.dll" int mysql_real_query( int mysql, uchar &query[], int length); int mysql_store_result( int mysql); int mysql_field_count( int mysql); uint mysql_num_rows( int result); int mysql_num_fields( int result); int mysql_fetch_lengths( int result); int mysql_fetch_row( int result); #import void OnStart () { string query= "SELECT * FROM table" ; uchar aquery[]; StringToCharArray (query, aquery); err=mysql_real_query(mysql, aquery, StringLen (query)); int result=mysql_store_result(mysql); if (result> 0 ) { ulong num_rows=mysql_num_rows(result); int num_fields=mysql_num_fields(result); int r= 0 , row_ptr=mysql_fetch_row(result); while (row_ptr> 0 ) { int len_ptr=mysql_fetch_lengths(result); int lens[]; ArrayResize (lens, num_fields); memcpy (lens, len_ptr, num_fields* sizeof ( int )); int field_ptr[]; ArrayResize (field_ptr, num_fields); ArrayInitialize (field_ptr, 0 ); memcpy (field_ptr, row_ptr, num_fields* sizeof ( int )); for ( int f= 0 ; f<num_fields; f++) { ArrayResize (byte, lens[f]); ArrayInitialize (byte, 0 ); if (field_ptr[f]> 0 && lens[f]> 0 ) memcpy (byte, field_ptr[f], lens[f]); } r++; row_ptr=mysql_fetch_row(result); } } }





4. Чтение NULL-terminated строк из API функций



Некоторые API функции возвращают указатель на строку, но при этом не сообщают нам длину данной строки. В этой ситуации имеем дело со строками, которые заканчиваются нулем. По этому нулю и определяется конец строки. А значит, ее размер можно определить.

В библиотеке C (msvcrt.dll) уже есть функция, которая копирует из указателя на NULL-terminated строку ее содержимое в другую строку. При этом размер исходной строки она определяет сама. В качестве приемника нам лучше использовать байтовый массив, так как API часто возвращают многобайтовые строки, а не юникод.



strcpy - копирует NULL-terminated строки



char *strcpy( char *dst, const char *src); dst - указатель на строку назначения src - указатель на Null-terminated строку источник

По сути она является частным случаем функции memcpy. Так как система сама останавливает копирование на найденном нуле в строке. Эту функцию придется использовать всегда именно при работе с такими указателями.



Например, в API от MySQL есть несколько функций, которые возвращают указатели на строки. И получение данных из них c использованием strcpy - тривиальная задача.



Пример 8 . Получение строк из указателей #import "libmysql.dll" int mysql_init( int mysql); int mysql_real_connect( int mysql, uchar &host[], uchar &user[], uchar &password[], uchar &DB[], uint port, uchar &socket[], int clientflag); int mysql_get_client_info(); int mysql_get_host_info( int mysql); int mysql_get_server_info( int mysql); int mysql_character_set_name( int mysql); int mysql_stat( int mysql); #import "msvcrt.dll" int strcpy( uchar &dst[], int src); #import void OnStart () { uchar byte[]; ArrayResize (byte, 300 ); int ptr; string st; ptr=mysql_get_client_info(); if (ptr> 0 ) strcpy (byte, ptr); Print ( "client_info=" + CharArrayToString (byte)); int mysql=mysql_init(mysql); uchar ahost[]; StringToCharArray ( "localhost" , ahost); uchar auser[]; StringToCharArray ( "root" , auser); uchar apwd[]; StringToCharArray ( "" , apwd); uchar adb[]; StringToCharArray ( "some_db" , adb); uchar asocket[]; StringToCharArray ( "" , asocket); int rez=mysql_real_connect(mysql, ahost, auser, apwd, adb, port, asocket, 0 ); ptr=mysql_get_host_info(mysql); if (ptr> 0 ) strcpy (byte, ptr); Print ( "mysql_host_info=" + CharArrayToString (byte)); ptr=mysql_get_server_info(mysql); if (ptr> 0 ) strcpy (byte, ptr); Print ( "mysql_server_info=" + CharArrayToString (byte)); ptr=mysql_character_set_name(mysql); if (ptr> 0 ) strcpy (byte, ptr); Print ( "mysql_character_set_name=" + CharArrayToString (byte)); ptr=mysql_stat(mysql); if (ptr> 0 ) strcpy (byte, ptr); Print ( "mysql_stat=" + CharArrayToString (byte)); }





Заключение



Таким образом, использование трех базовых механизмов по работе с памятью – копирование структур, получение указателей и их данных по memcpy и получение строк по strcpy покрывает практически все задачи работы с различными API-функциями.