Tracing, Debugging und strukturelle Analyse von Quellcodes

Einleitung

Dieser Beitrag beschreibt eine der Methoden zur Erstellung eines Aufrufs-Stacks während der Ausführung. Die folgenden Funktionen werden in diesem Beitrag beschrieben:

Erstellung der Struktur verwendeter Klassen, Funktionen und Dateien.

Erstellung des Aufrufs-Stacks unter Beibehaltung aller vorherigen Stacks. Die Reihenfolge ihrer Aufrufe.

Ansicht des Zustands der Watch-Parameter während der Ausführung.

Schrittweise Ausführung des Codes.

Gruppierung und Sortierung erhaltener Stacks, Abruf von "extremen" Informationen.

Grundprinzipien der Entwicklung

Als Methode für die Darstellung der Struktur wird eine herkömmliche Herangehensweise genutzt: die Darstellung in Form einer Baumstruktur. Zu diesem Zweck benötigen wir zwei Informationsklassen. CNode – ein "Knoten" zum Schreiben aller Informationen über ein Stack. CTreeCtrl – ein "Baum", der alle Knoten verarbeitet. Und CTraceCtrl, der Tracer selbst, für die Verarbeitung der Bäume.

Die Klassen werden gemäß der folgenden Hierarchie implementiert:

Die Klassen CNodeBase und CTreeBase beschreiben grundlegende Eigenschaften und Methoden der Arbeit mit Knoten und Bäumen.

Die vererbte Klasse CNode erweitert die Grundfunktionalität von CNodeBase und die Klasse CTreeBase arbeitet mit der abgeleiteten Klasse CNode. Dies geschieht, da die Klasse CNodeBase den anderen Standardknoten übergeordnet ist und als unabhängige Klasse für die praktische Umsetzung der Hierarchie und Vererbung isoliert ist.

Im Gegensatz zu CTreeNode aus der Standardbibliothek beinhaltet die Klasse CNodeBase ein Array aus Pointern zu Knoten, sodass die Menge der "Zweige" aus diesem Knoten unbegrenzt ist.

Die Klassen CNodeBase und CNode

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Sie finden die Umsetzung aller Klassen in den angehängten Dateien. In diesem Beitrag werden nur ihre Kopfzeilen und wichtige Funktionen gezeigt.

Gemäß der akzeptierten Klassifizierung stellt CTreeBase ein orientiertes azyklisches Diagramm dar. Die abgeleitete Klasse CTreeCtrlnutzt CNode und bedient ihre gesamte Funktionalität: Hinzufügen, Ändern und Löschen der Knoten von CNode.

CTreeCtrlund CNode können problemlos die entsprechenden Klassen der Standardbibliothek ersetzen, da sie eine etwas weiter gefasste Funktionalität bieten.

Die Klassen CTreeBase und CTreeCtrl



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

Die Architektur endet mit zwei Klassen: CTraceCtrl, deren einzige Instanz für direktes Tracing verwendet wird, enthält drei Instanzen der Klasse CTreeCtrlfür die Erstellung der erforderlichen Funktionsstruktur und einen temporären Container, die Klasse CIn. Dabei handelt es sich um eine reine Hilfsklasse, die zum Hinzufügen neuer Knoten zu CTraceCtrl genutzt wird.

Die Klassen CTraceCtrl und CIn



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };

Modell der Arbeit der Klasse CIn

Diese Klasse ist für die Erstellung des Stack-Baums verantwortlich.

Die Konstruktion des Diagramms geschieht schrittweise in zwei Etappen mithilfe zweier CTraceCtrl-Funktionen:

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

In anderen Worten: Um einen Baum zu bilden, erfolgen kontinuierliche Aufrufe von In-Out-In-Out-In-In-Out-Out usw.

Das Paar In-Out funktioniert folgendermaßen:



1. Eintritt in einen Block (Funktion, Zyklus, Bedingung usw.), d. h. gleich nach der Klammer "{".

Beim Eintritt in den Block wird eine neue Instanz von CIn erstellt und erhält die aktuelle CTraceCtrl, die bereits mit vorherigen Knoten gestartet wurde. Die Funktion CTraceCtrl::In wird in CIn aufgerufen und erstellt einen neuen Knoten im Stack. Der Knoten wird unter dem aktuellen Knoten CTraceCtrl::m_cur erstellt. Alle aktuellen Informationen über den Eintritt werden hineingeschrieben: Dateiname, Zeilennummer, Klassenname, Funktionen, aktuelle Zeit usw.

2. Austritt aus dem Block beim Treffen auf die Klammer "}".

Beim Austritt aus dem Block ruft MQL automatisch den Destruktor CIn::~CIn auf. Im Destruktor wird CTraceCtrl::Out aufgerufen. Der Pointer des aktuellen Knotens CTraceCtrl::m_cur steigt eine Ebene höher im Baum. Dabei wird der Destruktor nicht für den neuen Knoten aufgerufen, der Knoten bleibt im Baum.

Schema des Aufbaus eines Stacks





Der Aufbau des Aufrufs-Stacks in Form eines Baums mit Eintragung aller Informationen über einen Aufruf erfolgt mithilfe des Containers CIn.

Makros zum Vereinfachen von Aufrufen

#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

Um das Neuschreiben der langen Codezeilen für die Erstellung des Objektsund den Eintritt eines Knotens in Ihrem Code zu vermeiden, besteht die bequeme Möglichkeit, dies durch den Aufruf eines Makros zu ersetzen:Wie Sie sehen können, wird das Objekterstellt und anschließend treten wir in den Knoten ein.



Da MQL eine Warnung ausgibt, wenn die Namen von lokalen Variablen die gleichen sind wie die der globalen Variablen, ist es besser (genauer und klarer), 3-4 analoge Definitionen mit anderen Namen von Variablen in der folgenden Form festzulegen:

#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

Wenn Sie tiefer gelegene Sub-Blöcke betreten, verwenden Sie die nächsten Makros _

Mit dem Auftreten von Makros in Build 411 können Sie die Übergabe von Parametern mithilfe von #define uneingeschränkt nutzen.

Deshalb finden Sie in der Klasse CTraceCtrl die folgende Makro-Definition:

#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Sie ermöglicht es, die Überprüfung der Gültigkeit des Pointers zu verkürzen.

Beispielsweise wird die Zeile:

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

durch eine kürzere Variante ersetzt:

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;

Vorbereitung Ihrer Dateien für Tracing

Um das Stack zu kontrollieren und abzurufen, müssen Sie drei Schritte durchführen.

#include <Trace.mqh>

Die gesamte Standardbibliothek basiert derzeit auf der Klasse CObject. Wenn sie also auch in Ihren Dateien als Basisklasse verwendet wird, genügt es, Trace.mqh nur zu Object.mqh hinzuzufügen.

2. Die _IN-Makros in den erforderlichen Blöcken platzieren (Sie können suchen und ersetzen)

Beispiel der Nutzung des _IN-Makros:

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. Fügen Sie in den Funktionen OnInit, OnTime und OnDeinit, die das Hauptmodul des Programms darstellen, jeweils die Erstellung, Modifizierung bzw. Löschung des globalen Objekts CTraceCtrlein. Unten aufgeführt sehen Sie den nutzungsfertigen Code für die Einfügung:

Einbetten des Tracers im Hauptcode

int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

Klassen der Darstellung des Tracings

Das Stack ist also eingerichtet. Betrachten wir nun die Darstellung der erhaltenen Informationen.

Zu diesem Zweck müssen wir zwei Klassen erstellen. CTreeView für die Anzeige des Baums und CTraceView für die Steuerung der Darstellung von Bäumen und zusätzlichen Informationen über das Stack. Beide Klassen werden von der Basisklasse CView abgeleitet.

Die Klassen CTreeView und CTraceView



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

Wir haben uns für die Anzeige des Stacks in einem separaten Unterfenster als optimale Variante entschieden.

In anderen Worten: Wenn die Klasse CTraceView in der Funktion CTraceView::Create erstellt wird, wird das Diagrammfenster erstellt und alle Objekte werden darin eingezeichnet, obwohl die Klasse CTraceView in einem Expert Advisor in einem anderen Fenster erstellt wird und arbeitet. Dies soll verhindern, dass die Arbeit des Quellcodes des getraceten Programms und die Anzeige ihrer eigenen Informationen im Diagramm durch die riesige Menge von Informationen behindert werden.

Doch um die Interaktion zwischen zwei Fenstern zu ermöglichen, müssen wir einen Indikator zum Fenster hinzufügen, das alle Ereignisse des Benutzers an das Basisfenster mit dem getraceten Programm senden wird.

Der Indikator wird ebenfalls in der Funktion CTraceView::Create erstellt. Er hat nur einen externen Parameter: die ID des Diagramms, an das er die Ereignisse senden soll.

Der Indikator TraceAgent

#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

Als Ergebnis erhalten wir eine hinreichend strukturierte Darstellung des Stacks.

Im Baum TRACE auf der linken Seite wird das ursprüngliche Stack angezeigt.

Darunter befindet sich das Fenster INFO mit detaillierten Informationen über den ausgewählten Knoten (in diesem Beispiel CTraceView::OnChartEvent). Zwei benachbarte Fenster mit Bäumen zeigen das gleiche Stack, doch es ist nach Klassen (Baum CLASS in der Mitte) und nach Dateien (Baum FILE auf der rechten Seite) gruppiert.

Die Klassen- und Dateibäume haben einen eingebetteten Mechanismus zur Synchronisierung mit dem Hauptbaum des Stracks sowie bequeme Kontrollmöglichkeiten. Wenn Sie beispielsweise auf einen Klassennamen im Klassenbaum klicken, werden alle Funktionen dieser Klasse im Stack-Baum und im Dateibaum ausgewählt. Auf die gleiche Weise werden alle Funktionen und Klassen in einer Datei ausgewählt, wenn Sie auf einen Dateinamen klicken.

Möglichkeiten der Arbeit mit dem Stack

Hinzufügen von Watch-Parametern

Dieser Mechanismus ermöglicht die schnelle Auswahl und Ansicht der erforderlichen Gruppen von Funktionen.

Wie Sie bereits bemerkt haben, enthalten die Parameter des Knotens CNode das Struktur-Array tagWatch. Es wird nur für die bequeme Darstellung von Informationen erstellt. Es enthält einen benannten Wert einer Variable oder eines Ausdrucks.

Struktur eines Watch-Werts

struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Um einen neuen Watch-Wert zum aktuellen Knoten hinzuzufügen, müssen Sie die Funktion CTrace::AddWatch aufrufen und das Makro _WATCH benutzen.

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



Die spezielle Einschränkung hinzugefügter Werte (die gleiche wie bei Knoten) kontrolliert die Einzigartigkeit von Namen. Das bedeutet, dass der Name eines Watch-Werts auf Einzigartigkeit geprüft wird, bevor er zum Array CNode::m_watch[] hinzugefügt wird. Falls das Array einen Wert mit dem gleichen Namen enthält, wird der neue nicht hinzugefügt, aber der Wert des bestehenden wird aktualisiert.

Alle nachverfolgten Watch-Werte werden im Informationsfenster angezeigt.

Schrittweise Ausführung des Codes

Eine weitere bequeme Funktion, die von MQL5 bereitgestellt wird, ist die Einrichtung einer erzwungenen Pause im Code während seiner Ausführung.

Die Pause wird mithilfe der einfachen Endlosschleife while (true) umgesetzt. Das Praktische an MQL5 ist in diesem Fall die Verarbeitung des Ereignisses des Verlassens dieser Schleife durch Klicken auf den roten Kontroll-Button. Um einen Unterbrechungspunkt während der Ausführung einzurichten, nutzen Sie die Funktion CTrace::Break.



Funktion für die Einrichtung von Unterbrechungspunkten

void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }

Wird ein solcher Unterbrechungspunkt erreicht, werden die Stack-Bäume synchronisiert, um die Funktion anzuzeigen, die dieses Makro aufgerufen hat. Wenn ein Knoten geschlossen wird, wird der übergeordnete Knoten erweitert, um sie anzuzeigen. Und falls erforderlich, scrollt der Baum nach oben oder unten, um den Knoten in den Anzeigebereich zu bringen.

Klicken Sie zum Verlassen von CTraceCtrl::Break auf den roten Button neben dem Namen des Knotens.

Fazit

Nun verfügen wir über ein spannendes "Spielzeug". Beim Schreiben dieses Beitrags habe ich viele Varianten der Arbeit mit CTraceCtrl ausprobiert und mich davon überzeugt, dass MQL5 einzigartige Möglichkeiten der Steuerung von Expert Advisors und der Einrichtung ihrer Arbeit bietet. Alle Funktionen, die für die Entwicklung des Tracers verwendet wurden, sind in MQL4 nicht verfügbar, was die Vorteile von MQL5 und der breit gefächerten Möglichkeiten dieser Sprache abermals betont.

Im angehängten Code finden Sie alle in diesem Beitrag beschriebenen Klassen zusammen mit Service-Bibliotheken (in ihrem erforderlichen Mindestumfang, da sie hier nicht das Ziel sind). Zusätzlich habe ich das vorgefertigte Beispiel angehängt – aktualisierte Dateien der Standardbibliothek mit implementierten _IN-Makros. Alle Experimente wurden mit dem Expert Advisor durchgeführt, der im Standardpaket von MetaTrader 5 enthalten ist: MACD Sample.mq5.