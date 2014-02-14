MetaTrader 5 / Примеры
SQL и MQL5: Работаем с базой данных SQLite

SQL и MQL5: Работаем с базой данных SQLite

Small. Fast. Reliable.
Choose any of three.

 

Вступление

Многие разработчики задумывались над необходимостью использовать в своих проектах базы данных для хранения информации, но каждый раз останавливались, зная, какими дополнительными затратами времени сопровождается установка SQL-сервера. Если для программистов выполнить это не так сложно (или СУБД уже установлена для других целей), то для обычного пользователя данная операция вызовет много вопросов, либо вообще отобьет желание устанавливать софт.

В таком случае программист просто не связывается с СУБД, понимая, что кроме него этим решением воспользуются единицы. В конечном итоге в ход идет работа с файлами (часто не одним при разрозненности данных): использование CSV, реже XML или JSON, либо запись бинарных данных с жестким размером структуры и т.п.

Но, как оказывается, есть отличная альтернатива SQL-серверу! При этом не нужно устанавливать дополнительный софт, вся работа идет локально в вашем проекте, но при этом вы используете всю мощь языка SQL. Имя этой альтернативы - SQLite.

Цель данной статьи - обеспечить быстрый старт в использовании SQLite. Поэтому я не буду углубляться в тонкости и всевозможные наборы параметров или флагов функций, а создам легкую обвертку-коннектор, которая выполняет SQL команды, и на примерах покажу ее применение.

Необходимые условия для работы со статьей:

  • Хорошее настроение ;)
  • Распакуйте архив из приложения к статье в папку рабочего терминала MetaTrader 5
  • Установите любую удобную для вас утилиту просмотра SQLite баз (например, SQLiteStudio)
  • Добавьте в закладки официальную документацию по SQLite http://www.sqlite.org

Содержание

1. Принципы SQLite
2. Работа с SQLite API
    2.1. Открытие и закрытие базы данных
    2.2. Выполнение SQL запросов
    2.3. Получение данных из таблиц
    2.4. Запись параметрических данных со связыванием
    2.5. Транзакции / Multirow insert (пример создания таблицы сделок торгового счета)
3. Сборка 64-битной DLL версии SQLite3


1. Принципы SQLite

SQLite – это СУБД, главной особенностью которой является отсутствие "слушающего" SQL-сервера. Сервером уже является ваше приложение. Работа с базой данных в SQLite – это фактически работа с файлом (на диске или в памяти). Все данные вы можете архивировать или же переносить на другой компьютер без какой либо потребности специально их устанавливать.

Использование SQLite дает разработчику и пользователю несколько неоспоримых преимуществ:

  • не устанавливать дополнительный софт;
  • данные хранятся в локальном файле, что создает прозрачность их контроля, т.е. их можно просматривать и редактировать независимо от вашего приложения;
  • возможность импорта или экспорта таблиц в другие СУБД;
  • в коде используются привычные SQL запросы, что позволяет в любой момент перевести приложение на работу с другими СУБД.

Работать с SQLite возможно тремя способами:

  1. воспользоваться DLL файлом с полным набором API функций;
  2. использовать shell команды к EXE файлу;
  3. скомпилировать ваш проект, включив в него исходные коды SQLite API.

В этой статье я рассмотрю применение первого варианта, как более привычного в MQL5.

 

2. Работа с SQLite3 API

В работе коннектора будут использованы следующие SQLite функции:

//--- общие функции
sqlite3_open
sqlite3_prepare
sqlite3_step
sqlite3_finalize
sqlite3_close
sqlite3_exec

//--- функции для получения описания ошибки
sqlite3_errcode
sqlite3_extended_errcode
sqlite3_errmsg

//--- функции для сохранения данных
sqlite3_bind_null
sqlite3_bind_int
sqlite3_bind_int64
sqlite3_bind_double
sqlite3_bind_text
sqlite3_bind_blob

//--- функции для получения данных
sqlite3_column_count
sqlite3_column_name
sqlite3_column_type
sqlite3_column_bytes
sqlite3_column_int
sqlite3_column_int64
sqlite3_column_double
sqlite3_column_text
sqlite3_column_blob

Также нам понадобятся низкоуровневые функции msvcrt.dll для работы с указателями:

strlen
strcpy
memcpy

Так как я создаю коннектор, который работает в 32 и 64-битных терминалах, то необходимо позаботиться о размере указателя, отправляемого в функции API. Разделим их имена:

// для 32-битного терминала
#define PTR32                int
#define sqlite3_stmt_p32     PTR32
#define sqlite3_p32          PTR32
#define PTRPTR32             PTR32

// для 64-битного терминала
#define PTR64                long
#define sqlite3_stmt_p64     PTR64
#define sqlite3_p64          PTR64
#define PTRPTR64             PTR64

Все API функции перегрузим для 32 и 64-битных указателей при необходимости. Обращаю внимание, что все указатели в коннекторе будут 64-битного размера. Их перевод в 32-битный размер будет происходить непосредственно в перегруженных API функциях. Исходный код импорта функций API находится в файле SQLite3Import.mqh


Типы данных SQLite

В третьей версии SQLite предусматривается пять типов данных

Тип
 Описание
NULL Отсутствие данных.
INTEGER Целое размером 1, 2, 3, 4, 6 или 8 байт в зависимости от величины хранимого значения.
REAL Вещественное размером 8 байт.
TEXT Строка с конечным символом \0 в кодировке UTF-8 или UTF-16.
BLOB Произвольные бинарные данные


Для указания типов полей при создании таблицы в SQL запросе можно воспользоваться также и другими именами типов, например, BIGINT или INT, которые приняты в разных СУБД. В этом случае SQLite переведет их в один из своих внутренних типов, в данном случае - в INTEGER. Более подробно про типы данных и их связи вы можете прочитать в документации http://www.sqlite.org/datatype3.html


2.1. Открытие и закрытие базы данных

Как вы уже знаете, база данных в SQLite3 - это обычный файл. Открытие базы данных фактически есть открытие файла и получение его хендла.

Открытие происходит с помощью функции sqlite3_open:

int sqlite3_open(const uchar &filename[], sqlite3_p64 &ppDb);

filename [in]  - путь к файлу, либо имя файла, если файл открывается в текущем месторасположении.
ppDb     [out] - переменная, куда будет записать адрес хендла файла базы.

Возвращает SQLITE_OK в случае успеха или код ошибки.

Закрывается файл базы функцией sqlite3_close:

int sqlite3_close(sqlite3_p64 ppDb);

ppDb [in] - хендл файла

Возвращает SQLITE_OK в случае успеха или код ошибки.


Создадим в коннекторе функции открытия и закрытия БД.

//+------------------------------------------------------------------+
//| CSQLite3Base class                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSQLite3Base
  {
   sqlite3_p64       m_db;             // pointer to database file
   bool              m_bopened;        // flag "Is m_db handle valid"
   string            m_dbfile;         // path to database file

public:
                     CSQLite3Base();   // constructor
   virtual          ~CSQLite3Base();   // destructor


public:
   //--- connection to database 
   bool              IsConnected();
   int               Connect(string dbfile);
   void              Disconnect();
   int               Reconnect();
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CSQLite3Base::CSQLite3Base()
  {
   m_db=NULL;
   m_bopened=false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CSQLite3Base::~CSQLite3Base()
  {
   Disconnect();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSQLite3Base::IsConnected()
  {
   return(m_bopened && m_db);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSQLite3Base::Connect(string dbfile)
  {
   if(IsConnected())
      return(SQLITE_OK);
   m_dbfile=dbfile;
   return(Reconnect());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CSQLite3Base::Disconnect()
  {
   if(IsConnected())
      ::sqlite3_close(m_db);
   m_db=NULL;
   m_bopened=false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSQLite3Base::Reconnect()
  {
   Disconnect();
   uchar file[];
   StringToCharArray(m_dbfile,file);
   int res=::sqlite3_open(file,m_db);
   m_bopened=(res==SQLITE_OK && m_db);
   return(res);
  }

Открывать и закрывать базу данных коннектор уже умеет. Давайте проверим работу простым скриптом: 

#include <MQH\Lib\SQLite3\SQLite3Base.mqh>

CSQLite3Base sql3; // database connector
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{   
//--- open database connection
   if(sql3.Connect("SQLite3Test.db3")!=SQLITE_OK)
      return;
//--- close connection
    sql3.Disconnect();
}

Запустите скрипт в дебаг-режиме, сделайте глубокий вдох и проверьте работу каждой строки. В результате работы появится файл базы данных в папке установки терминала MetaTrader 5. Порадуйтесь, что все прошло удачно и переходите к следующему разделу.


2.2. Выполнение SQL запросов

Любой SQL запрос в SQLite3 проходит минимум три этапа:

  1. sqlite3_prepare - верификация и получение списка инструкций (statement);
  2. sqlite3_step - выполнение этих инструкций;
  3. sqlite3_finalize - завершение и очистка памяти.

Эта схема, в основном, подходит для создания или удаления таблиц, либо для записи небинарных данных, т.е. для случаев, когда запрос SQL не подразумевает возврата каких-либо данных, кроме как статуса успешности его выполнения.

Если же запрос подразумевает получение данных или запись бинарных данных, то на втором этапе нам надо будет воспользоваться функциями sqlite3_column_хх или sqlite3_bind_хх, соответственно. Эти функции подробно рассмотрим в следующем разделе.

Напишем метод CSQLite3Base::Query для выполнения простого SQL запроса:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSQLite3Base::Query(string query)
  {
//--- check connection
   if(!IsConnected())
      if(!Reconnect())
         return(SQLITE_ERROR);
//--- check query string
   if(StringLen(query)<=0)
      return(SQLITE_DONE);
   sqlite3_stmt_p64 stmt=0; // variable for pointer
//--- get pointer
   PTR64 pstmt=::memcpy(stmt,stmt,0);
   uchar str[];
   StringToCharArray(query,str);
//--- prepare statement and check result
   int res=::sqlite3_prepare(m_db,str,-1,pstmt,NULL);
   if(res!=SQLITE_OK)
      return(res);
//--- execute
   res=::sqlite3_step(pstmt);
//--- clean
   ::sqlite3_finalize(pstmt);
//--- return result
   return(res);
  }

Как видите функции sqlite3_prepare, sqlite3_step и sqlite3_finalize идут друг за другом.

Рассмотрим применение CSQLite3Base::Query при работе с таблицами в SQLite:

// Создание таблицы (CREATE TABLE)
sql3.Query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TestQuery` (`ticket` INTEGER, `open_price` DOUBLE, `comment` TEXT)");

После выполнения данной команды в базе данных появится таблица:

// Переименование таблицы  (ALTER TABLE  RENAME)
sql3.Query("ALTER TABLE `TestQuery` RENAME TO `Trades`");

// Добавление столбца (ALTER TABLE  ADD COLUMN)
sql3.Query("ALTER TABLE `Trades` ADD COLUMN `profit`");

После выполнения этих команд имеем таблицу с новым названием и добавленным полем:

// Добавление ряда (INSERT INTO)
sql3.Query("INSERT INTO `Trades` VALUES(3, 1.212, 'info', 1)");

// Обновление ряда (UPDATE)
sql3.Query("UPDATE `Trades` SET `open_price`=5.555, `comment`='New price'  WHERE(`ticket`=3)")

В результате добавления строки и ее изменения в таблице появится такая запись:

И, наконец, следующие последовательно выполненные команды очистят базу данных.

// Удаление всех рядов из таблицы (DELETE FROM)
sql3.Query("DELETE FROM `Trades`")

// Удаление таблицы (DROP TABLE)
sql3.Query("DROP TABLE IF EXISTS `Trades`");

// Сжатие базы данных (VACUUM)
sql3.Query("VACUUM");

Перед рассмотрением следующего раздела нам понадобится метод, который получает описание ошибки. По своему опыту могу сказать, что код ошибки скажет многое, но описание ошибки покажет место в тексте SQL-запроса, где ошибка появилась, а это намного ускорит ее поиск и исправление.

const PTR64 sqlite3_errmsg(sqlite3_p64 db);

db [in] - хендл, полученный функцией sqlite3_open

Возвращает указатель на строку с описанием ошибки.

В коннекторе добавим метод для получения этой строки из указателя с помощью strcpy и strlen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Error message                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string CSQLite3Base::ErrorMsg()
  {
   PTR64 pstr=::sqlite3_errmsg(m_db);  // get message string
   int len=::strlen(pstr);             // length of string
   uchar str[];
   ArrayResize(str,len+1);             // prepare buffer
   ::strcpy(str,pstr);                 // read string to buffer
   return(CharArrayToString(str));     // return string
  }


2.3. Получение данных из таблиц

Я уже упоминал в начале раздела 2.2, чтение данных выполняется с помощью функций sqlite3_column_хх. Схематически это можно изобразить так:

  1. sqlite3_prepare
  2. sqlite3_column_count - узнаем число столбцов полученной таблицы
  3. Пока результат шага sqlite3_step == SQLITE_ROW
    1. sqlite3_column_хх - читаем ячейки этой строки
  4. sqlite3_finalize

Так как мы подходим к обширному разделу по чтению и записи данных, настал удобный момент описать три класса-контейнера, с помощью которых будет происходить весь обмен. Требуемую модель данных нам диктует сам способ хранения информации в БД:

База данных
|
Таблица – это массив рядов.
|
Ряд – это массив ячеек.
|
Ячейка – это байтовый буфер произвольной длины.


//+------------------------------------------------------------------+
//| CSQLite3Table class                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSQLite3Table
  {

public:
   string            m_colname[]; // column name
   CSQLite3Row       m_data[];    // database rows
//...
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| CSQLite3Row class                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSQLite3Row
  {

public:
   CSQLite3Cell      m_data[];
//...
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| CSQLite3Cell class                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSQLite3Cell
  {

public:
   enCellType        type;
   CByteImg          buf;
//...
  };

Как видите, связи CSQLite3Row и CSQLite3Table примитивны - это обычные массивы данных. Класс ячейки CSQLite3Cell тоже имеет массив данных uchar + поле Тип данных. Байтовый массив обслуживает класс CByteImage (по аналогии с известным вам CFastFile).

Для удобства работы коннектора и контроля типов данных ячейки я создал перечисление:

enum enCellType
  {
   CT_UNDEF,
   CT_NULL,
   CT_INT,
   CT_INT64,
   CT_DBL,
   CT_TEXT,
   CT_BLOB,
   CT_LAST
  };

Обратите внимание, что к пяти базовым типам SQLite3 добавлен тип CT_UNDEF для идентификации начального состояния ячейки. Целый тип INTEGER разделен на два CT_INT и CT_INT64 в соответствии с аналогично разделенными функциями sqlite3_bind_intXX, sqlite3_column_intXX.

Получение данных

Для получения данных из ячейки создадим метод, обобщающий функции вида sqlite3_column_хх, который будет проверять тип данных, их размер и записывать их в CSQLite3Cell.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSQLite3Base::ReadStatement(sqlite3_stmt_p64 stmt,int column,CSQLite3Cell &cell)
  {
   cell.Clear();
   if(!stmt || column<0)
      return(false);
   int bytes=::sqlite3_column_bytes(stmt,column);
   int type=::sqlite3_column_type(stmt,column);
//---
   if(type==SQLITE_NULL)
      cell.type=CT_NULL;
   else if(type==SQLITE_INTEGER)
     {
      if(bytes<5)
         cell.Set(::sqlite3_column_int(stmt,column));
      else
         cell.Set(::sqlite3_column_int64(stmt,column));
     }
   else if(type==SQLITE_FLOAT)
      cell.Set(::sqlite3_column_double(stmt,column));
   else if(type==SQLITE_TEXT || type==SQLITE_BLOB)
     {
      uchar dst[];
      ArrayResize(dst,bytes);
      PTR64 ptr=0;
      if(type==SQLITE_TEXT)
         ptr=::sqlite3_column_text(stmt,column);
      else
         ptr=::sqlite3_column_blob(stmt,column);
      ::memcpy(dst,ptr,bytes);
      if(type==SQLITE_TEXT)
         cell.Set(CharArrayToString(dst));
      else
         cell.Set(dst);
     }
   return(true);
  }

Функция получилась довольно объемная, но, по сути, она лишь читает данные из текущей инструкции и сохраняет их в ячейку.

Также перегрузим функцию CSQLite3Base::Query, добавив первым параметром контейнер-таблицу CSQLite3Table для принимаемых данных.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSQLite3Base::Query(CSQLite3Table &tbl,string query)
  {
   tbl.Clear();
//--- check connection
   if(!IsConnected())
      if(!Reconnect())
         return(SQLITE_ERROR);
//--- check query string
   if(StringLen(query)<=0)
      return(SQLITE_DONE);
//---
   sqlite3_stmt_p64 stmt=NULL;
   PTR64 pstmt=::memcpy(stmt,stmt,0);
   uchar str[]; StringToCharArray(query,str);
   int res=::sqlite3_prepare(m_db, str, -1, pstmt, NULL); if(res!=SQLITE_OK) return(res);
   int cols=::sqlite3_column_count(pstmt); // get column count
   bool b=true;
   while(::sqlite3_step(pstmt)==SQLITE_ROW) // in loop get row data
     {
      CSQLite3Row row; // row for table
      for(int i=0; i<cols; i++) // add cells to row
        {
         CSQLite3Cell cell;
         if(ReadStatement(pstmt,i,cell)) row.Add(cell); else { b=false; break; }
        }
      tbl.Add(row); // add row to table
      if(!b) break; // if error enabled
     }
// get column name
   for(int i=0; i<cols; i++)
     {
      PTR64 pstr=::sqlite3_column_name(pstmt,i); if(!pstr) { tbl.ColumnName(i,""); continue; }
      int len=::strlen(pstr);
      ArrayResize(str,len+1);
      ::strcpy(str,pstr);
      tbl.ColumnName(i,CharArrayToString(str));
     }
   ::sqlite3_finalize(stmt);  // clean
   return(b?SQLITE_DONE:res); // return result code
  }

Все нужные функции для получения данных есть. Переходим к их примерам:

// Чтение данных (SELECT)
CSQLite3Table tbl;
sql3.Query(tbl, "SELECT * FROM `Trades`")

Выведем результат данного запроса на печать в терминал командой Print(TablePrint(tbl)). В журнале увидим следующее (порядок снизу вверх):

// Пример расчета стат. информации из таблиц (COUNT, MAX, AVG ...)
sql3.Query(tbl, "SELECT COUNT(*) FROM `Trades` WHERE(`profit`>0)")   
sql3.Query(tbl, "SELECT MAX(`ticket`) FROM `Trades`")
sql3.Query(tbl, "SELECT SUM(`profit`) AS `sumprof`, AVG(`profit`) AS `avgprof` FROM `Trades`")

// Получение имен всех таблиц в базе
sql3.Query(tbl, "SELECT `name` FROM `sqlite_master` WHERE `type`='table' ORDER BY `name`;");

Результат данного запроса выведем аналогично командой Print(TablePrint(tbl)). Увидим имеющуюся таблицу:

Как видно из примеров, результаты выполнения запросов помещаются в переменную tbl, из которой, затем несложно получить и обработать их по вашему усмотрению.


2.4. Запись параметрических данных со связыванием

Еще одна тема, которую стоит обязательно рассмотреть новичку, это запись информации в базу данных, которая имеет "неудобный" формат. Конечно же, речь идет про бинарные данные, которые "в лоб" не передать в обычной текстовой инструкции INSERT или UPDATE, т.к. при первом же нуле строка посчитается оконченной. Или, например, бывают случаи, когда в самой строке присутствуют спецсимволы одинарной кавычки '.

В некоторых ситуациях позднее связывание удобно, когда имеем широкую таблицу, и записывать все поля в одну строку трудно и ненадежно, так как есть вероятность что-то проглядеть или потерять. Для данной операции связывания необходимы функции семейства sqlite3_bind_хх.

Чтоб применить связывание, необходимо вместо передаваемых данных поставить шаблон. Я рассмотрю один из вариантов - это знак "?". То есть UPDATE-запрос будет выглядеть так:

UPDATE `Trades` SET `open_price`=?, `comment`=? WHERE(`ticket`=3)


Затем, нужно выполнить подряд две функции: sqlite3_bind_double и sqlite3_bind_text, чтоб поместить данные в open_price и comment. В общем, схему работы с bind-функциями можно представить в виде:

  1. sqlite3_prepare
  2. По порядку вызываем sqlite3_bind_хх и записываем требуемые данные в инструкцию
  3. sqlite3_step
  4. sqlite3_finalize

По количеству типов sqlite3_bind_xx полностью повторяют рассмотренные функции чтения, поэтому их легко объединить в коннекторе в CSQLite3Base::BindStatement:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSQLite3Base::BindStatement(sqlite3_stmt_p64 stmt,int column,CSQLite3Cell &cell)
  {
   if(!stmt || column<0)
      return(false);
   int bytes=cell.buf.Len();
   enCellType type=cell.type;
//---
   if(type==CT_INT)        return(::sqlite3_bind_int(stmt, column+1, cell.buf.ViewInt())==SQLITE_OK);
   else if(type==CT_INT64) return(::sqlite3_bind_int64(stmt, column+1, cell.buf.ViewInt64())==SQLITE_OK);
   else if(type==CT_DBL)   return(::sqlite3_bind_double(stmt, column+1, cell.buf.ViewDouble())==SQLITE_OK);
   else if(type==CT_TEXT)  return(::sqlite3_bind_text(stmt, column+1, cell.buf.m_data, cell.buf.Len(), SQLITE_STATIC)==SQLITE_OK);
   else if(type==CT_BLOB)  return(::sqlite3_bind_blob(stmt, column+1, cell.buf.m_data, cell.buf.Len(), SQLITE_STATIC)==SQLITE_OK);
   else if(type==CT_NULL)  return(::sqlite3_bind_null(stmt, column+1)==SQLITE_OK);
   else                    return(::sqlite3_bind_null(stmt, column+1)==SQLITE_OK);
  }

Единственная задача этого метода - записать буфер переданной ячейки в инструкцию.

Аналогичным образом добавим метод CQLite3Table::QueryBind, первым аргументом которого является строка данных на запись:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSQLite3Base::QueryBind(CSQLite3Row &row,string query) // UPDATE <table> SET <row>=?, <row2>=?  WHERE (cond)
  {
   if(!IsConnected())
      if(!Reconnect())
         return(SQLITE_ERROR);
//---
   if(StringLen(query)<=0 || ArraySize(row.m_data)<=0)
      return(SQLITE_DONE);
//---
   sqlite3_stmt_p64 stmt=NULL;
   PTR64 pstmt=::memcpy(stmt,stmt,0);
   uchar str[];
   StringToCharArray(query,str);
   int res=::sqlite3_prepare(m_db, str, -1, pstmt, NULL);
   if(res!=SQLITE_OK)
      return(res);
//---
   bool b=true;
   for(int i=0; i<ArraySize(row.m_data); i++)
     {
      if(!BindStatement(pstmt,i,row.m_data[i]))
        {
         b=false;
         break;
        }
     }
   if(b)
      res=::sqlite3_step(pstmt); // executed
   ::sqlite3_finalize(pstmt);    // clean
   return(b?res:SQLITE_ERROR);   // result
  }

Его задача - записать строку в соответствующие параметры.


2.5. Транзакции / Multirow inserts

Перед рассмотрением этой темы вам понадобится знание еще одной функции SQLite API. В прошлом разделе я рассмотрел трехэтапную обработку запросов prepare+step+finalize. Альтернативным и в некоторых случаях простым, а в некоторых - даже необходимым решением является функция sqlite3_exec:

int sqlite3_exec(sqlite3_p64 ppDb, const char &sql[], PTR64 callback, PTR64 pvoid, PTRPTR64 errmsg);

ppDb [in] - хендл базы данных
sql  [in] - SQL запрос
Три остальных параметра пока что не рассматриваем применительно к MQL5.

Возвращает SQLITE_OK при успешном выполнении или код ошибки.

Ее суть – выполнить запрос за один вызов без создания трехэтапных конструкций.

Добавим ее вызов в коннектор:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSQLite3Base::Exec(string query)
  {
   if(!IsConnected())
      if(!Reconnect())
         return(SQLITE_ERROR);
   if(StringLen(query)<=0)
      return(SQLITE_DONE);
   uchar str[];
   StringToCharArray(query,str);
   int res=::sqlite3_exec(m_db,str,NULL,NULL,NULL);
   return(res);
  }

Использовать получившийся метод просто. Например, команду удаления таблицы (DROP TABLE) или сжатия базы (VACUUM) можно выполнить так:

sql3.Exec("DROP TABLE `Trades`");

sql3.Exec("VACUUM");


Транзакции

Теперь представим ситуацию, когда необходимо добавить несколько тысяч строк в таблицу. Если занести все это в цикл:

for (int i=0; i<N; i++)
   sql3.Query("INSERT INTO `Table` VALUES(1, 2, 'text')");

то получим о о ч ч е н ь м е е е д л е н н о е выполнение. На вставку тысячи строк потратится более 10(!) секунд, ибо так в SQLite делать не рекомендуется. Выходом из данной ситуации является использование транзакций: все SQL-инструкции заносятся в один общий список и затем проводятся одним запросом.

Для записи начала и окончания транзакции используются SQL-операторы:

BEGIN
...
COMMIT

Все что внутри - атомарно выполнится на последнем операторе COMMIT. Для ситуации, когда надо прервать цикл, или по какой-то причине не выполнять уже добавленные инструкции служит оператор ROLLBACK.

В качестве примера сделаем добавление всех сделок счета в таблицу.

#include <MQH\Lib\SQLite3\SQLite3Base.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CSQLite3Base sql3;

//--- open database connection
   if(sql3.Connect("Deals.db3")!=SQLITE_OK) return;
//---
   if(sql3.Query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Deals` (`ticket` INTEGER PRIMARY KEY, `open_price` DOUBLE, `profit` DOUBLE, `comment` TEXT)")!=SQLITE_DONE)
     {
      Print(sql3.ErrorMsg());
      return;
     }

//--- create transaction
   if(sql3.Exec("BEGIN")!=SQLITE_OK)
     {
      Print(sql3.ErrorMsg());
      return;
     }
   HistorySelect(0,TimeCurrent());
//--- dump all deals from terminal to table 
   for(int i=0; i<HistoryDealsTotal(); i++)
     {
      CSQLite3Row row;
      long ticket=(long)HistoryDealGetTicket(i);
      row.Add(ticket);
      row.Add(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PRICE));
      row.Add(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT));
      row.Add(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_COMMENT));
      if(sql3.QueryBind(row,"REPLACE INTO `Deals` VALUES("+row.BindStr()+")")!=SQLITE_DONE)
        {
         sql3.Exec("ROLLBACK");
         Print(sql3.ErrorMsg());
         return;
        }
     }
//--- end transaction
   if(sql3.Exec("COMMIT")!=SQLITE_OK)
      return;

//--- get statistical information from table
   CSQLite3Table tbl;
   CSQLite3Cell cell;

   if(sql3.Query(tbl,"SELECT COUNT(*) FROM `Deals` WHERE(`profit`>0)")!=SQLITE_DONE)
     {
      Print(sql3.ErrorMsg());
      return;
     }
   tbl.Cell(0,0,cell);
   Print("Count(*)=",cell.GetInt64());
//---
   if(sql3.Query(tbl,"SELECT SUM(`profit`) AS `sumprof`, AVG(`profit`) AS `avgprof` FROM `Deals`")!=SQLITE_DONE)
     {
      Print(sql3.ErrorMsg());
      return;
     }
   tbl.Cell(0,0,cell);
   Print("SUM(`profit`)=",cell.GetDouble());
   tbl.Cell(0,1,cell);
   Print("AVG(`profit`)=",cell.GetDouble());
  }

Выполнив данный скрипт на своем счете, моментально записал сделки своего счета в таблицу.

В журнале терминала вывелась статистическая информация

Поэкспериментируйте с данным скриптом: закомментируйте строки с BEGIN, ROLLBACK и COMMIT, и если у вас на счете более сотни сделок, то вы сразу же ощутите разницу. Кстати, по некоторым тестам, транзакции SQLite работают быстрее, чем в MySQL или PostgreSQL.


3. Сборка 64-битной версии sqlite3_64.dll

  1. Скачиваем исходный код SQLite (amalgamation) и вытягиваем из него файл sqlite3.c.
  2. Скачиваем DLL sqlite-dll-win32 и распаковываем из нее файл sqlite3.dll.
  3. В папке, где распаковали dll файл, выполняем в консоли команду LIB.EXE /DEF:sqlite3.def. Убедитесь что пути к файлу lib.exe прописаны в системной переменной PATH, либо найдите его у вас в Visual Studio.
  4. Создаем проект DLL, выбрав конфигурацию Release для 64 битных платформ.
  5. Добавляем в проект скачанный файл sqlite3.c и полученный файл sqlite3.def. Если на некоторые функции из def файла компилятор будет "ругаться", в этом случае просто закомментируйте их.
  6. В настройках проекта установим следующие параметры:
    C/C++ --> General --> Debug Information Format = Program Database (/Zi)
    C/C++ --> Precompiled Headers --> Create/Use Precompiled Header = Not Using Precompiled Headers (/Yu)
  7. Компилируем и получаем 64-битную dll.


Заключение

Надеюсь, что статья станет вашей настольной инструкцией в деле освоения SQLite. Вполне возможно, что вы будете использовать ее в своих будущих проектах. Этот краткий обзор дал вам некоторое представление о функциональности SQLite, как об идеальном и надежном решении для приложений.

В статье мы рассмотрели все примеры, с которыми вы столкнетесь при обработке торговых данных. В качестве домашнего задания - создайте простой сборщик тиков, с записью тиков в таблицу для каждого символа. Исходный код библиотеки классов и тестовые скрипты вы найдете в приложении к статье.

Удачи и профитов!

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (46)
Sergey Likho
Sergey Likho | 13 мая 2019 в 18:06

Вопрос


Видимо это особенности кодировки. 

Если записывать русский текст в БД, то в SQLite studio он выглядит криво (ромбики с вопросом). 

А если вбить русский текст вручную, то потом он криво выглядит в МТ4.


Вопрос: как сделать отображение текста в правильной кодировке, чтоб был виден русский текст?


Martin Bittencourt
Martin Bittencourt | 9 окт. 2019 в 06:19
MetaQuotes Software Corp.:

Опубликована новая статья SQL и MQL5: Работа с базой данных SQLite:

Автор: o_O

Привет!

Начиная с билда 2170, эта библиотека выдает ошибки области видимости. Не могли бы вы обновить ее, чтобы она соответствовала новым "рекомендациям" по областям применения MQL5? Спасибо!

Btw отличная работа!

Marcos Silva
Marcos Silva | 17 мар. 2020 в 03:07
Новая статья, в которой реализовано решение на основе SQL, находится здесь: https: //www.mql5.com/en/articles/7463.
EABASE
EABASE | 27 сент. 2020 в 04:10
Quintos:

Кажется, я обнаружил утечку памяти:

В SQLite3Base.mqh строка 250

Должно быть:

Хорошая находка!
(Есть инструменты для проверки таких вещей?)
benqzyp
benqzyp | 26 мар. 2022 в 11:46
ByteImg.mqh работает неправильно, пожалуйста, исправьте это!
