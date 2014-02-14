SQL и MQL5: Работаем с базой данных SQLite

Small. Fast. Reliable.

Вступление



Многие разработчики задумывались над необходимостью использовать в своих проектах базы данных для хранения информации, но каждый раз останавливались, зная, какими дополнительными затратами времени сопровождается установка SQL-сервера. Если для программистов выполнить это не так сложно (или СУБД уже установлена для других целей), то для обычного пользователя данная операция вызовет много вопросов, либо вообще отобьет желание устанавливать софт.

В таком случае программист просто не связывается с СУБД, понимая, что кроме него этим решением воспользуются единицы. В конечном итоге в ход идет работа с файлами (часто не одним при разрозненности данных): использование CSV, реже XML или JSON, либо запись бинарных данных с жестким размером структуры и т.п.

Но, как оказывается, есть отличная альтернатива SQL-серверу! При этом не нужно устанавливать дополнительный софт, вся работа идет локально в вашем проекте, но при этом вы используете всю мощь языка SQL. Имя этой альтернативы - SQLite.

Цель данной статьи - обеспечить быстрый старт в использовании SQLite. Поэтому я не буду углубляться в тонкости и всевозможные наборы параметров или флагов функций, а создам легкую обвертку-коннектор, которая выполняет SQL команды, и на примерах покажу ее применение.

Необходимые условия для работы со статьей:

Хорошее настроение ;)

Распакуйте архив из приложения к статье в папку рабочего терминала MetaTrader 5

Установите любую удобную для вас утилиту просмотра SQLite баз (например, SQLiteStudio)

Добавьте в закладки официальную документацию по SQLite http://www.sqlite.org

Содержание

1. Принципы SQLite

2. Работа с SQLite API

2.1. Открытие и закрытие базы данных

2.2. Выполнение SQL запросов

2.3. Получение данных из таблиц

2.4. Запись параметрических данных со связыванием

2.5. Транзакции / Multirow insert (пример создания таблицы сделок торгового счета)

3. Сборка 64-битной DLL версии SQLite3





1. Принципы SQLite



SQLite – это СУБД, главной особенностью которой является отсутствие "слушающего" SQL-сервера. Сервером уже является ваше приложение. Работа с базой данных в SQLite – это фактически работа с файлом (на диске или в памяти). Все данные вы можете архивировать или же переносить на другой компьютер без какой либо потребности специально их устанавливать.

Использование SQLite дает разработчику и пользователю несколько неоспоримых преимуществ:

не устанавливать дополнительный софт;

данные хранятся в локальном файле, что создает прозрачность их контроля, т.е. их можно просматривать и редактировать независимо от вашего приложения;

возможность импорта или экспорта таблиц в другие СУБД;

в коде используются привычные SQL запросы, что позволяет в любой момент перевести приложение на работу с другими СУБД.

Работать с SQLite возможно тремя способами:

воспользоваться DLL файлом с полным набором API функций; использовать shell команды к EXE файлу; скомпилировать ваш проект, включив в него исходные коды SQLite API.

В этой статье я рассмотрю применение первого варианта, как более привычного в MQL5.

2. Работа с SQLite3 API



В работе коннектора будут использованы следующие SQLite функции:

Также нам понадобятся низкоуровневые функции msvcrt.dll для работы с указателями:

Так как я создаю коннектор, который работает в 32 и 64-битных терминалах, то необходимо позаботиться о размере указателя, отправляемого в функции API. Разделим их имена:

#define PTR32 int #define sqlite3_stmt_p32 PTR32 #define sqlite3_p32 PTR32 #define PTRPTR32 PTR32 #define PTR64 long #define sqlite3_stmt_p64 PTR64 #define sqlite3_p64 PTR64 #define PTRPTR64 PTR64

Все API функции перегрузим для 32 и 64-битных указателей при необходимости. Обращаю внимание, что все указатели в коннекторе будут 64-битного размера. Их перевод в 32-битный размер будет происходить непосредственно в перегруженных API функциях. Исходный код импорта функций API находится в файле SQLite3Import.mqh





Типы данных SQLite

В третьей версии SQLite предусматривается пять типов данных

Тип

Описание

NULL Отсутствие данных. INTEGER Целое размером 1, 2, 3, 4, 6 или 8 байт в зависимости от величины хранимого значения. REAL Вещественное размером 8 байт. TEXT Строка с конечным символом \0 в кодировке UTF-8 или UTF-16. BLOB Произвольные бинарные данные





Для указания типов полей при создании таблицы в SQL запросе можно воспользоваться также и другими именами типов, например, BIGINT или INT, которые приняты в разных СУБД. В этом случае SQLite переведет их в один из своих внутренних типов, в данном случае - в INTEGER. Более подробно про типы данных и их связи вы можете прочитать в документации http://www.sqlite.org/datatype3.html





2.1. Открытие и закрытие базы данных

Как вы уже знаете, база данных в SQLite3 - это обычный файл. Открытие базы данных фактически есть открытие файла и получение его хендла.

Открытие происходит с помощью функции sqlite3_open:



int sqlite3_open ( const uchar &filename[], sqlite3_p64 &ppDb); filename [ in ] - путь к файлу, либо имя файла, если файл открывается в текущем месторасположении. ppDb [ out ] - переменная, куда будет записать адрес хендла файла базы. Возвращает SQLITE_OK в случае успеха или код ошибки.

Закрывается файл базы функцией sqlite3_close:



int sqlite3_close (sqlite3_p64 ppDb); ppDb [ in ] - хендл файла Возвращает SQLITE_OK в случае успеха или код ошибки.





Создадим в коннекторе функции открытия и закрытия БД.

class CSQLite3Base { sqlite3_p64 m_db; bool m_bopened; string m_dbfile; public : CSQLite3Base(); virtual ~CSQLite3Base(); public : bool IsConnected(); int Connect( string dbfile); void Disconnect(); int Reconnect(); }; CSQLite3Base::CSQLite3Base() { m_db= NULL ; m_bopened= false ; } CSQLite3Base::~CSQLite3Base() { Disconnect(); } bool CSQLite3Base::IsConnected() { return (m_bopened && m_db); } int CSQLite3Base::Connect( string dbfile) { if (IsConnected()) return (SQLITE_OK); m_dbfile=dbfile; return (Reconnect()); } void CSQLite3Base::Disconnect() { if (IsConnected()) ::sqlite3_close (m_db); m_db= NULL ; m_bopened= false ; } int CSQLite3Base::Reconnect() { Disconnect(); uchar file[]; StringToCharArray (m_dbfile,file); int res= ::sqlite3_open (file,m_db); m_bopened=(res==SQLITE_OK && m_db); return (res); }

Открывать и закрывать базу данных коннектор уже умеет. Давайте проверим работу простым скриптом:



#include <MQH\Lib\SQLite3\SQLite3Base.mqh> CSQLite3Base sql3; void OnStart () { if (sql3.Connect( "SQLite3Test.db3" )!=SQLITE_OK) return ; sql3.Disconnect(); }

Запустите скрипт в дебаг-режиме, сделайте глубокий вдох и проверьте работу каждой строки. В результате работы появится файл базы данных в папке установки терминала MetaTrader 5. Порадуйтесь, что все прошло удачно и переходите к следующему разделу.





2.2. Выполнение SQL запросов

Любой SQL запрос в SQLite3 проходит минимум три этапа:

sqlite3_prepare - верификация и получение списка инструкций (statement); sqlite3_step - выполнение этих инструкций; sqlite3_finalize - завершение и очистка памяти.

Эта схема, в основном, подходит для создания или удаления таблиц, либо для записи небинарных данных, т.е. для случаев, когда запрос SQL не подразумевает возврата каких-либо данных, кроме как статуса успешности его выполнения.

Если же запрос подразумевает получение данных или запись бинарных данных, то на втором этапе нам надо будет воспользоваться функциями sqlite3_column_хх или sqlite3_bind_хх, соответственно. Эти функции подробно рассмотрим в следующем разделе.

Напишем метод CSQLite3Base::Query для выполнения простого SQL запроса:

int CSQLite3Base::Query( string query) { if (!IsConnected()) if (!Reconnect()) return (SQLITE_ERROR); if ( StringLen (query)<= 0 ) return (SQLITE_DONE); sqlite3_stmt_p64 stmt= 0 ; PTR64 pstmt= ::memcpy (stmt,stmt, 0 ); uchar str[]; StringToCharArray (query,str); int res= ::sqlite3_prepare (m_db,str,- 1 ,pstmt, NULL ); if (res!=SQLITE_OK) return (res); res= ::sqlite3_step (pstmt); ::sqlite3_finalize (pstmt); return (res); }

Как видите функции sqlite3_prepare, sqlite3_step и sqlite3_finalize идут друг за другом.

Рассмотрим применение CSQLite3Base::Query при работе с таблицами в SQLite:

sql3.Query( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TestQuery` (`ticket` INTEGER, `open_price` DOUBLE, `comment` TEXT)" );

После выполнения данной команды в базе данных появится таблица:

sql3.Query( "ALTER TABLE `TestQuery` RENAME TO `Trades`" ); sql3.Query( "ALTER TABLE `Trades` ADD COLUMN `profit`" );

После выполнения этих команд имеем таблицу с новым названием и добавленным полем:

sql3.Query( "INSERT INTO `Trades` VALUES(3, 1.212, 'info', 1)" ); sql3.Query( "UPDATE `Trades` SET `open_price`=5.555, `comment`='New price' WHERE(`ticket`=3)" )

В результате добавления строки и ее изменения в таблице появится такая запись:

И, наконец, следующие последовательно выполненные команды очистят базу данных.

sql3.Query( "DELETE FROM `Trades`" ) sql3.Query( "DROP TABLE IF EXISTS `Trades`" ); sql3.Query( "VACUUM" );

Перед рассмотрением следующего раздела нам понадобится метод, который получает описание ошибки. По своему опыту могу сказать, что код ошибки скажет многое, но описание ошибки покажет место в тексте SQL-запроса, где ошибка появилась, а это намного ускорит ее поиск и исправление.

const PTR64 sqlite3_errmsg (sqlite3_p64 db); db [ in ] - хендл, полученный функцией sqlite3_open Возвращает указатель на строку с описанием ошибки.

В коннекторе добавим метод для получения этой строки из указателя с помощью strcpy и strlen.

string CSQLite3Base::ErrorMsg() { PTR64 pstr= ::sqlite3_errmsg (m_db); int len= ::strlen (pstr); uchar str[]; ArrayResize (str,len+ 1 ); ::strcpy (str,pstr); return ( CharArrayToString (str)); }





2.3. Получение данных из таблиц

Я уже упоминал в начале раздела 2.2, чтение данных выполняется с помощью функций sqlite3_column_хх. Схематически это можно изобразить так:

sqlite3_prepare sqlite3_column_count - узнаем число столбцов полученной таблицы Пока результат шага sqlite3_step == SQLITE_ROW sqlite3_column_хх - читаем ячейки этой строки sqlite3_finalize

Так как мы подходим к обширному разделу по чтению и записи данных, настал удобный момент описать три класса-контейнера, с помощью которых будет происходить весь обмен. Требуемую модель данных нам диктует сам способ хранения информации в БД:



База данных

|

Таблица – это массив рядов.

|

Ряд – это массив ячеек.

|

Ячейка – это байтовый буфер произвольной длины.







class CSQLite3Table { public : string m_colname[]; CSQLite3Row m_data[]; };

class CSQLite3Row { public : CSQLite3Cell m_data[]; };

class CSQLite3Cell { public : enCellType type; CByteImg buf; };

Как видите, связи CSQLite3Row и CSQLite3Table примитивны - это обычные массивы данных. Класс ячейки CSQLite3Cell тоже имеет массив данных uchar + поле Тип данных. Байтовый массив обслуживает класс CByteImage (по аналогии с известным вам CFastFile).

Для удобства работы коннектора и контроля типов данных ячейки я создал перечисление:

enum enCellType { CT_UNDEF, CT_NULL, CT_INT, CT_INT64, CT_DBL, CT_TEXT, CT_BLOB, CT_LAST };

Обратите внимание, что к пяти базовым типам SQLite3 добавлен тип CT_UNDEF для идентификации начального состояния ячейки. Целый тип INTEGER разделен на два CT_INT и CT_INT64 в соответствии с аналогично разделенными функциями sqlite3_bind_intXX, sqlite3_column_intXX.



Получение данных

Для получения данных из ячейки создадим метод, обобщающий функции вида sqlite3_column_хх, который будет проверять тип данных, их размер и записывать их в CSQLite3Cell.

bool CSQLite3Base::ReadStatement(sqlite3_stmt_p64 stmt, int column,CSQLite3Cell &cell) { cell.Clear(); if (!stmt || column< 0 ) return ( false ); int bytes= ::sqlite3_column_bytes (stmt,column); int type= ::sqlite3_column_type (stmt,column); if (type==SQLITE_NULL) cell.type=CT_NULL; else if (type==SQLITE_INTEGER) { if (bytes< 5 ) cell.Set( ::sqlite3_column_int (stmt,column)); else cell.Set( ::sqlite3_column_int64 (stmt,column)); } else if (type==SQLITE_FLOAT) cell.Set( ::sqlite3_column_double (stmt,column)); else if (type==SQLITE_TEXT || type==SQLITE_BLOB) { uchar dst[]; ArrayResize (dst,bytes); PTR64 ptr= 0 ; if (type==SQLITE_TEXT) ptr= ::sqlite3_column_text (stmt,column); else ptr= ::sqlite3_column_blob (stmt,column); ::memcpy (dst,ptr,bytes); if (type==SQLITE_TEXT) cell.Set( CharArrayToString (dst)); else cell.Set(dst); } return ( true ); }

Функция получилась довольно объемная, но, по сути, она лишь читает данные из текущей инструкции и сохраняет их в ячейку.



Также перегрузим функцию CSQLite3Base::Query, добавив первым параметром контейнер-таблицу CSQLite3Table для принимаемых данных.

int CSQLite3Base::Query(CSQLite3Table &tbl, string query) { tbl.Clear(); if (!IsConnected()) if (!Reconnect()) return (SQLITE_ERROR); if ( StringLen (query)<= 0 ) return (SQLITE_DONE); sqlite3_stmt_p64 stmt= NULL ; PTR64 pstmt= ::memcpy (stmt,stmt, 0 ); uchar str[]; StringToCharArray (query,str); int res= ::sqlite3_prepare (m_db, str, - 1 , pstmt, NULL ); if (res!=SQLITE_OK) return (res); int cols= ::sqlite3_column_count (pstmt); bool b= true ; while ( ::sqlite3_step (pstmt)==SQLITE_ROW) { CSQLite3Row row; for ( int i= 0 ; i<cols; i++) { CSQLite3Cell cell; if (ReadStatement(pstmt,i,cell)) row.Add(cell); else { b= false ; break ; } } tbl.Add(row); if (!b) break ; } for ( int i= 0 ; i<cols; i++) { PTR64 pstr= ::sqlite3_column_name (pstmt,i); if (!pstr) { tbl.ColumnName(i, "" ); continue ; } int len= ::strlen (pstr); ArrayResize (str,len+ 1 ); ::strcpy (str,pstr); tbl.ColumnName(i, CharArrayToString (str)); } ::sqlite3_finalize (stmt); return (b?SQLITE_DONE:res); }

Все нужные функции для получения данных есть. Переходим к их примерам:

CSQLite3Table tbl; sql3.Query(tbl, "SELECT * FROM `Trades`" )

Выведем результат данного запроса на печать в терминал командой Print(TablePrint(tbl)). В журнале увидим следующее (порядок снизу вверх):

sql3.Query(tbl, "SELECT COUNT(*) FROM `Trades` WHERE(`profit`>0)" ) sql3.Query(tbl, "SELECT MAX(`ticket`) FROM `Trades`" ) sql3.Query(tbl, "SELECT SUM(`profit`) AS `sumprof`, AVG(`profit`) AS `avgprof` FROM `Trades`" )

sql3.Query(tbl, "SELECT `name` FROM `sqlite_master` WHERE `type`='table' ORDER BY `name`;" );

Результат данного запроса выведем аналогично командой Print(TablePrint(tbl)). Увидим имеющуюся таблицу:

Как видно из примеров, результаты выполнения запросов помещаются в переменную tbl, из которой, затем несложно получить и обработать их по вашему усмотрению.





2.4. Запись параметрических данных со связыванием

Еще одна тема, которую стоит обязательно рассмотреть новичку, это запись информации в базу данных, которая имеет "неудобный" формат. Конечно же, речь идет про бинарные данные, которые "в лоб" не передать в обычной текстовой инструкции INSERT или UPDATE, т.к. при первом же нуле строка посчитается оконченной. Или, например, бывают случаи, когда в самой строке присутствуют спецсимволы одинарной кавычки '.

В некоторых ситуациях позднее связывание удобно, когда имеем широкую таблицу, и записывать все поля в одну строку трудно и ненадежно, так как есть вероятность что-то проглядеть или потерять. Для данной операции связывания необходимы функции семейства sqlite3_bind_хх.

Чтоб применить связывание, необходимо вместо передаваемых данных поставить шаблон. Я рассмотрю один из вариантов - это знак "?". То есть UPDATE-запрос будет выглядеть так:

UPDATE `Trades` SET `open_price`= ? , `comment`= ? WHERE(`ticket`=3)



Затем, нужно выполнить подряд две функции: sqlite3_bind_double и sqlite3_bind_text, чтоб поместить данные в open_price и comment . В общем, схему работы с bind-функциями можно представить в виде:

sqlite3_prepare По порядку вызываем sqlite3_bind_хх и записываем требуемые данные в инструкцию sqlite3_step sqlite3_finalize

По количеству типов sqlite3_bind_xx полностью повторяют рассмотренные функции чтения, поэтому их легко объединить в коннекторе в CSQLite3Base::BindStatement:

bool CSQLite3Base::BindStatement(sqlite3_stmt_p64 stmt, int column,CSQLite3Cell &cell) { if (!stmt || column< 0 ) return ( false ); int bytes=cell.buf.Len(); enCellType type=cell.type; if (type==CT_INT) return ( ::sqlite3_bind_int (stmt, column+ 1 , cell.buf.ViewInt())==SQLITE_OK); else if (type==CT_INT64) return ( ::sqlite3_bind_int64 (stmt, column+ 1 , cell.buf.ViewInt64())==SQLITE_OK); else if (type==CT_DBL) return ( ::sqlite3_bind_double (stmt, column+ 1 , cell.buf.ViewDouble())==SQLITE_OK); else if (type==CT_TEXT) return ( ::sqlite3_bind_text (stmt, column+ 1 , cell.buf.m_data, cell.buf.Len(), SQLITE_STATIC)==SQLITE_OK); else if (type==CT_BLOB) return ( ::sqlite3_bind_blob (stmt, column+ 1 , cell.buf.m_data, cell.buf.Len(), SQLITE_STATIC)==SQLITE_OK); else if (type==CT_NULL) return ( ::sqlite3_bind_null (stmt, column+ 1 )==SQLITE_OK); else return ( ::sqlite3_bind_null (stmt, column+ 1 )==SQLITE_OK); }

Единственная задача этого метода - записать буфер переданной ячейки в инструкцию.

Аналогичным образом добавим метод CQLite3Table::QueryBind, первым аргументом которого является строка данных на запись:

int CSQLite3Base::QueryBind(CSQLite3Row &row, string query) { if (!IsConnected()) if (!Reconnect()) return (SQLITE_ERROR); if ( StringLen (query)<= 0 || ArraySize (row.m_data)<= 0 ) return (SQLITE_DONE); sqlite3_stmt_p64 stmt= NULL ; PTR64 pstmt= ::memcpy (stmt,stmt, 0 ); uchar str[]; StringToCharArray (query,str); int res= ::sqlite3_prepare (m_db, str, - 1 , pstmt, NULL ); if (res!=SQLITE_OK) return (res); bool b= true ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (row.m_data); i++) { if (!BindStatement(pstmt,i,row.m_data[i])) { b= false ; break ; } } if (b) res= ::sqlite3_step (pstmt); ::sqlite3_finalize (pstmt); return (b?res:SQLITE_ERROR); }

Его задача - записать строку в соответствующие параметры.





2.5. Транзакции / Multirow inserts

Перед рассмотрением этой темы вам понадобится знание еще одной функции SQLite API. В прошлом разделе я рассмотрел трехэтапную обработку запросов prepare+step+finalize. Альтернативным и в некоторых случаях простым, а в некоторых - даже необходимым решением является функция sqlite3_exec:



int sqlite3_exec (sqlite3_p64 ppDb, const char &sql[], PTR64 callback, PTR64 pvoid, PTRPTR64 errmsg); ppDb [ in ] - хендл базы данных sql [ in ] - SQL запрос Три остальных параметра пока что не рассматриваем применительно к MQL5. Возвращает SQLITE_OK при успешном выполнении или код ошибки.

Ее суть – выполнить запрос за один вызов без создания трехэтапных конструкций.

Добавим ее вызов в коннектор:

int CSQLite3Base::Exec( string query) { if (!IsConnected()) if (!Reconnect()) return (SQLITE_ERROR); if ( StringLen (query)<= 0 ) return (SQLITE_DONE); uchar str[]; StringToCharArray (query,str); int res= ::sqlite3_exec (m_db,str, NULL , NULL , NULL ); return (res); }

Использовать получившийся метод просто. Например, команду удаления таблицы (DROP TABLE) или сжатия базы (VACUUM) можно выполнить так:

sql3.Exec( "DROP TABLE `Trades`" ); sql3.Exec( "VACUUM" );





Транзакции

Теперь представим ситуацию, когда необходимо добавить несколько тысяч строк в таблицу. Если занести все это в цикл:

for ( int i= 0 ; i<N; i++) sql3.Query( "INSERT INTO `Table` VALUES(1, 2, 'text')" );

то получим о о ч ч е н ь м е е е д л е н н о е выполнение. На вставку тысячи строк потратится более 10(!) секунд, ибо так в SQLite делать не рекомендуется. Выходом из данной ситуации является использование транзакций: все SQL-инструкции заносятся в один общий список и затем проводятся одним запросом.

Для записи начала и окончания транзакции используются SQL-операторы:

BEGIN ... COMMIT

Все что внутри - атомарно выполнится на последнем операторе COMMIT. Для ситуации, когда надо прервать цикл, или по какой-то причине не выполнять уже добавленные инструкции служит оператор ROLLBACK.

В качестве примера сделаем добавление всех сделок счета в таблицу.

#include <MQH\Lib\SQLite3\SQLite3Base.mqh> void OnStart () { CSQLite3Base sql3; if (sql3.Connect( "Deals.db3" )!=SQLITE_OK) return ; if (sql3.Query( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Deals` (`ticket` INTEGER PRIMARY KEY, `open_price` DOUBLE, `profit` DOUBLE, `comment` TEXT)" )!=SQLITE_DONE) { Print (sql3.ErrorMsg()); return ; } if (sql3. Exec ( "BEGIN" )!=SQLITE_OK) { Print (sql3.ErrorMsg()); return ; } HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i< HistoryDealsTotal (); i++) { CSQLite3Row row; long ticket=( long ) HistoryDealGetTicket (i); row.Add(ticket); row.Add( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE )); row.Add( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT )); row.Add( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT )); if (sql3.QueryBind(row, "REPLACE INTO `Deals` VALUES(" +row.BindStr()+ ")" )!=SQLITE_DONE) { sql3. Exec ( "ROLLBACK" ); Print (sql3.ErrorMsg()); return ; } } if (sql3. Exec ( "COMMIT" )!=SQLITE_OK) return ; CSQLite3Table tbl; CSQLite3Cell cell; if (sql3.Query(tbl, "SELECT COUNT(*) FROM `Deals` WHERE(`profit`>0)" )!=SQLITE_DONE) { Print (sql3.ErrorMsg()); return ; } tbl.Cell( 0 , 0 ,cell); Print ( "Count(*)=" ,cell.GetInt64()); if (sql3.Query(tbl, "SELECT SUM(`profit`) AS `sumprof`, AVG(`profit`) AS `avgprof` FROM `Deals`" )!=SQLITE_DONE) { Print (sql3.ErrorMsg()); return ; } tbl.Cell( 0 , 0 ,cell); Print ( "SUM(`profit`)=" ,cell.GetDouble()); tbl.Cell( 0 , 1 ,cell); Print ( "AVG(`profit`)=" ,cell.GetDouble()); }

Выполнив данный скрипт на своем счете, моментально записал сделки своего счета в таблицу.

В журнале терминала вывелась статистическая информация

Поэкспериментируйте с данным скриптом: закомментируйте строки с BEGIN, ROLLBACK и COMMIT, и если у вас на счете более сотни сделок, то вы сразу же ощутите разницу. Кстати, по некоторым тестам, транзакции SQLite работают быстрее, чем в MySQL или PostgreSQL.





3. Сборка 64-битной версии sqlite3_64.dll

Скачиваем исходный код SQLite (amalgamation) и вытягиваем из него файл sqlite3.c. Скачиваем DLL sqlite-dll-win32 и распаковываем из нее файл sqlite3.dll. В папке, где распаковали dll файл, выполняем в консоли команду LIB.EXE /DEF:sqlite3.def. Убедитесь что пути к файлу lib.exe прописаны в системной переменной PATH, либо найдите его у вас в Visual Studio. Создаем проект DLL, выбрав конфигурацию Release для 64 битных платформ. Добавляем в проект скачанный файл sqlite3.c и полученный файл sqlite3.def. Если на некоторые функции из def файла компилятор будет "ругаться", в этом случае просто закомментируйте их. В настройках проекта установим следующие параметры:

C/C++ --> General --> Debug Information Format = Program Database (/Zi)

C/C++ --> Precompiled Headers --> Create/Use Precompiled Header = Not Using Precompiled Headers (/Yu)

Компилируем и получаем 64-битную dll.





Заключение

Надеюсь, что статья станет вашей настольной инструкцией в деле освоения SQLite. Вполне возможно, что вы будете использовать ее в своих будущих проектах. Этот краткий обзор дал вам некоторое представление о функциональности SQLite, как об идеальном и надежном решении для приложений.

В статье мы рассмотрели все примеры, с которыми вы столкнетесь при обработке торговых данных. В качестве домашнего задания - создайте простой сборщик тиков, с записью тиков в таблицу для каждого символа. Исходный код библиотеки классов и тестовые скрипты вы найдете в приложении к статье.

Удачи и профитов!