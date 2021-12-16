Kaynak Kodun İzlenmesi, Hata Ayıklanması ve Yapısal Analizi





Tanıtım



Bu makale, yürütme sırasında bir çağrı yığını oluşturma yöntemlerinden birini anlatır. Aşağıdaki özellikler makalede açıklanmıştır:



Kullanılan sınıfların, fonksiyonların ve dosyaların yapısının yapılması.

Çağrı yığınını önceki tüm yığınları koruyarak yapmak. Onları çağırma sırası.

Yürütme sırasında İzleme parametrelerinin durumunu görüntüleme.

Kodun adım adım yürütülmesi.

Elde edilen yığınları gruplama ve sıralama, "aşırı" bilgi alma.





Gelişimin Temel İlkeleri



Yapının temsili yöntemi olarak ortak bir yaklaşım seçilmiştir – bir ağaç şeklinde görüntüleme. Bunun için iki bilgi sınıfına ihtiyacımız var. CNode - bir yığınla ilgili tüm bilgileri yazmak için kullanılan bir "düğüm". CtreeCtrl - tüm düğümleri işleyen bir "ağaç". Ve izleyicinin kendisi - ağaçları işlemek için kullanılan CTraceCtrl.



Sınıflar aşağıdaki hiyerarşiye göre uygulanır:





CNodeBase ve CTreeBase sınıfları, düğümler ve ağaçlarla çalışmanın temel özelliklerini ve yöntemlerini açıklar.

Devralınan CNode sınıfı, CNodeBase'in temel işlevselliğini genişletir ve CTreeBase sınıfı, türetilmiş CNode sınıfıyla çalışır. CNodeBase sınıfının diğer standart düğümlerin ebeveyni olması nedeniyle yapılır ve hiyerarşi ve kalıtım kolaylığı için bağımsız bir sınıf olarak izole edilir.

Standart kitaplıktaki CTreeNode'dan farklı olarak, CNodeBase sınıfı düğümlere yönelik bir dizi işaretçi içerir, dolayısıyla bu düğümden çıkan "dalların" sayısı sınırsızdır.

CNodeBase ve CNode Sınıfları

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Tüm sınıfların uygulamasını ekteki dosyalarda bulabilirsiniz. Makalede sadece başlıklarını ve önemli işlevlerini göstereceğiz.



Kabul edilen sınıflandırmaya göre, CTreeBase döngüsel olmayan grafiği temsil eder ve yönlendirir. Türetilmiş sınıf CTreeCtrl, CNode'u kullanır ve tüm işlevselliğini yerine getirir: CNode düğümlerini ekleme, değiştirme ve silme.



CTreeCtrl ve CNode, biraz daha geniş bir işlevselliğe sahip olduklarından, standart kitaplığın karşılık gelen sınıflarını başarıyla değiştirebilir.

CTreeBase ve CTreeCtrl Sınıfları



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

Mimari iki sınıfla sona erer: CTraceCtrl - tek örneği doğrudan izleme için kullanılır, gerekli işlev yapısının oluşturulması için CTreeCtrl sınıfının üç örneğini içerir; ve geçici bir kapsayıcı - CIn sınıfı. Bu sadece CTraceCtrl'ye yeni düğümler eklemek için kullanılan bir yardımcı sınıftır.

CTraceCtrl ve CIn Sınıfları



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };



CIn Sınıfının Çalışma Modeli



Bu sınıf, yığın ağacının oluşturulmasından sorumludur.



Grafiğin oluşturulması, iki CTraceCtrl işlevi kullanılarak iki aşamada adım adım gerçekleştirilir:

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

Başka bir deyişle, bir ağaç oluşturmak için sürekli Giriş-Çıkış-Giriş-Çıkış-Giriş-Giriş-Çıkış-Çıkış vb. çağrıları yapılır.



Giriş-Çıkış çifti şu şekilde çalışır:



1. Bir blok (fonksiyon, döngü, koşul, vb.) girme, yani "{" parantezinden hemen sonra.

Bloğu girerken, yeni bir CIn örneği oluşturulur, önceki bazı düğümlerle zaten başlatılmış olan mevcut CTraceCtrl'yi alır. CTraceCtrl::Giriş işlevi CIn'de çağrılır, yığında yeni bir düğüm oluşturur. Düğüm, geçerli CTraceCtrl::m_cur düğümü altında oluşturulur. Girmeyle ilgili tüm gerçek bilgiler içinde yazılıdır: dosya adı, satır numarası, sınıf adı, işlevler, geçerli saat vb.



2. Bir "}" ayracı ile karşılaşıldığında bloktan çıkılıyor.

Bloktan çıkarken, MQL otomatik olarak yıkıcı CIn::~CIn'i çağırır. Yıkıcıda CTraceCtrl::Çıkış çağrılır. Mevcut CTraceCtrl::-m_cur düğümünün işaretçisi ağaçta bir seviye yukarıya yükseltilir. Yıkıcı yeni düğüm için çağrılmaz, düğüm ağaçta kalır.

Yığın Oluşturma Şeması





Bir çağrı ile ilgili tüm bilgilerin doldurularak bir ağaç şeklinde çağrı yığınının oluşturulması CIn konteyneri kullanılarak gerçekleştirilir.





Aramaları Kolaylaştıran Makrolar



#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

nesnesini oluştururken ve kodunuza bir düğüm girerken uzun kod satırlarını yeniden yazmaktan kaçınmak için makronun çağrısı ile değiştirmek uygundur:Gördüğünüz gibinesnesi oluşturuluyor ve ardından düğüme giriyoruz.



MQL, yerel değişkenlerin adlarının global değişkenlerle aynı olması durumunda bir uyarı verdiği için aşağıdaki biçimde diğer değişken adlarıyla 3-4 benzer tanım oluşturmak daha iyidir (daha doğru ve net):



#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

Alt bloklarda daha derine indikçe, sonraki makrolarıkullanın

411 derlemesinde makroların görünmesiyle, #define kullanarak parametrelerin geçişini tam olarak kullanabilirsiniz.

Bu nedenle CTraceCtrl sınıfında aşağıdaki makro tanımını bulacaksınız:



#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

İşaretçinin geçerlilik kontrolünün kısaltılmasına izin verir.



Örneğin, satır:

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

daha kısa varyantla değiştirilir:

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;





Dosyalarınızı İzleme İçin Hazırlama



Yığını kontrol etmek ve almak için üç adım atmanız gerekir.

#include <Trace.mqh>

Tüm standart kitaplık şu anda CObject sınıfına dayanmaktadır. Bu nedenle, dosyalarınızda temel sınıf olarak da kullanılıyorsa, Trace.mqh'yi yalnızca Object.mqh'ye eklemeniz yeterlidir.





2. _IN makrolarını gerekli bloklara yerleştirin (arama/değiştirme özelliğini kullanabilirsiniz)

_IN makrosunu kullanma örneği:

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. Programın ana modülünü oluşturan OnInit, OnTime ve OnDeinit fonksiyonlarında sırasıyla CTraceCtrl global nesnesinin oluşturulmasını, değiştirilmesini ve silinmesini ekleyin. Eklemek için hazır kodu aşağıda bulabilirsiniz:

İzleyiciyi ana koda gömmek



int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

İz Görüntüleme Sınıfları



Böylece yığın düzenlendi. Şimdi elde edilen bilgilerin görüntülenmesini ele alalım.

Bunun için iki sınıf oluşturmalıyız. CTreeView – ağacın görüntülenmesi için ve CTraceView – ağaçların görüntülenmesinin kontrolü ve yığın hakkında ek bilgiler için. Her iki sınıf da CView temel sınıfından türetilmiştir.





CTreeView ve CTraceView Sınıfları



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

En uygun değişken olarak yığını ayrı bir alt pencerede görüntülemeyi seçtik.



Başka bir deyişle, CTraceView::Create işlevinde CTraceView sınıfı oluşturulduğunda, CTraceView başka bir pencerede Uzman Danışman’da oluşturulup çalışmasına rağmen, grafik penceresi oluşturulur ve tüm nesneler bunun içine çizilir. Takip edilen programın kaynak kodunun çalışmasını ve kendi bilgilerinin büyük miktarda bilgi ile çizelge üzerinde görüntülenmesini engellemek için yapılır.

Ancak iki pencere arasındaki etkileşimi mümkün kılmak için, kullanıcının tüm olaylarını izlenen programla temel pencereye gönderecek olan pencereye bir gösterge eklememiz gerekiyor.



Gösterge, aynı CTraceView::Create işlevinde oluşturulur. Tüm olayları göndermesi gereken grafiğin kimliği olan yalnızca bir harici parametreye sahiptir.

TraceAgent Göstergesi



#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

Sonuç olarak, yığının oldukça yapılandırılmış bir temsiline sahibiz.









Solda görüntülenen TRACE ağacında ilk yığın görüntülenir.



Altında, seçilen düğüm hakkında ayrıntılı bilgi içeren INFO penceresi vardır (bu örnekte CTraceView::OnChartEvent). Ağaçları içeren iki bitişik pencere aynı yığını görüntüler, ancak sınıflara (ortadaki SINIF ağacı) ve dosyalara (sağdaki DOSYA ağacı) göre gruplandırılmıştır.

Sınıfların ve dosyaların ağaçları, uygun kontrol araçlarının yanı sıra yığının ana ağacıyla gömülü senkronizasyon mekanizmasına sahiptir. Örneğin, sınıf ağacında bir sınıf adına tıkladığınızda, bu sınıfın tüm işlevleri yığın ağacında ve dosya ağacında seçilir. Aynı şekilde bir dosya adına tıkladığınızda o dosyadaki tüm fonksiyonlar ve sınıflar seçilir.















Yığınla Çalışmanın Özellikleri



İzleme Parametreleri Ekleme

Bu mekanizma, gerekli işlev gruplarının hızlı bir şekilde seçilmesine ve görüntülenmesine olanak tanır.

Daha önce fark ettiğiniz gibi, CNode düğümünün parametreleri tagWatch yapı dizisini içerir. Sadece bilginin temsili kolaylığı için yaratılmıştır. Bir değişkenin veya ifadenin adlandırılmış değerini içerir.

İzleme Değerinin Yapısı



struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Geçerli düğüme yeni bir İzleme değeri eklemek için CTrace::AddWatch işlevini çağırmanız ve _WATCH makrosunu kullanmanız gerekir.

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



Eklenen değerler üzerindeki özel sınırlama (düğümlerle aynı) adların benzersizliğinin kontrolüdür. Bu, CNode::m_watch[] dizesine eklenmeden önce bir Watch değerinin adının benzersiz olup olmadığının kontrol edildiği anlamına gelir. Dize aynı ada sahip bir değer içeriyorsa, yenisi eklenmez, ancak mevcut olanın değeri güncellenir.



İzlenen tüm İzleme değerleri bilgi penceresinde görüntülenir.









Kodun adım adım yürütülmesi.

MQL5 tarafından sağlanan bir başka kullanışlı özellik, yürütme sırasında kodda zorunlu bir kesintinin düzenlenmesidir.



Duraklatma, basit bir sonsuz döngü while (true) kullanılarak gerçekleştirilir. MQL5'in buradaki rahatlığı, bu döngüden çıkış olayının kontrol eden kırmızı düğmeye tıklanarak gerçekleştirilmesidir. Yürütme sırasında bir kesme noktası oluşturmak için CTrace::Break işlevini kullanın.



Kırılma Noktalarını Uygulama Fonksiyonu



void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }





Böyle bir kırılma noktasıyla karşılaşıldığında, yığın ağaçları bu makroyu çağıran işlevi görüntülemek için senkronize edilir. Bir düğüm kapalıysa, üst düğüm onu gösterecek şekilde genişletilir. Ve gerekirse, düğümü görünür alana getirmek için ağaç yukarı veya aşağı kaydırılır.





CTraceCtrl::Break'ten çıkmak için, düğüm adının yanında bulunan kırmızı düğmeye tıklayın.





Sonuç



Şimdi ilginç bir "oyuncağımız" oldu. Makaleyi yazarken, CTraceCtrl ile çalışmanın birçok çeşidini denedim ve MQL5'in Uzman Danışmanları kontrol etme ve operasyonlarını organize etme konusunda benzersiz bakış açılarına sahip olduğundan emin oldum. İzleyiciyi geliştirmek için kullanılan tüm özellikler MQL4'te mevcut değildir, bu da MQL5'in avantajlarını ve geniş olanaklarını bir kez daha kanıtlamaktadır.

Ekli kodda, makalede açıklanan tüm sınıfları hizmet kitaplıkları ile birlikte bulabilirsiniz (amaç olmadığı için gereken minimum set). Ayrıca, _IN makrolarının yerleştirildiği standart kitaplığın hazır örnek - güncellenmiş dosyalarını ekledim. Tüm deneyler, MetaTrader 5 - MACD Sample.mq5'in standart teslimatına dahil olan Expert Advisor ile gerçekleştirilmiştir.



