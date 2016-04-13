Оглавление





Введение

Наиболее часто возникающий вопрос у подписчиков: "Смогу ли я подписаться на сигнал NNN, и какой объём позиции будет копироваться на мой торговый счёт?". Данная статья поможет создать калькулятор сигналов — помощника для желающих подписаться на сигналы. Также в данной статье приводится краткое руководство по использованию калькулятора сигналов.

Сам калькулятор — это панель на базе класса CDialog. В этой панели использованы следующие элементы:

CLabel

CEdit

CComboBox

CButton

CTableListView — новый элемент управления — таблица из нескольких столбцов, в которой отображаются сигналы, доступные в терминале

CBmpButton

CCanvas — канвас в панели используется для вывода текста.



Калькулятор сигналов работает с базой сигналов, доступных в терминале. Такой подход гарантирует максимальную совместимость между сигналом и Вашим торговым счётом, так как в терминале осуществляется дополнительная фильтрация сигналов по нескольким показателям. Главная задача такой фильтрации — убрать из поля зрения пользователя сигналы с заведомо плохими показателями по копированию или убрать сигналы, которые не смогут быть скопированы.

Представленный в данной статье калькулятор можно бесплатно загрузить из Маркета как для MetaTrader 5, так и для MetaTrader 4:





1. Ограничение на использование

Следует чётко понимать, что в терминале во вкладке "Сигналы" показываются только те сигналы, которые максимально совместимы с торговым счётом подписчика. Другими словами, в терминале Вы не увидите всех сигналов, которые доступны в витрине сигналов на сайте. Кроме того, переключаясь в терминале с одного торгового сервера (торгового счёта) на другой, Вы каждый раз будете видеть, что список сигналов в терминале меняется.

2. Руководство по работе с калькулятором сигналов

2.1. Начало работы

Для работы калькулятору сигналов нужна актуальная база торговых сигналов в терминале. Для этого нужно сделать активной вкладку "Сигналы" в окне "Инструменты" (кликнуть на вкладку "Сигналы"):





Рис. 1. Активация вкладки "Сигналы"

Если в базе сигналов есть изменения, то они будут подкачаны в течении трёх-пяти секунд.

Вкладку "Сигналы" нужно делать активной после подключения к торговому счёту, а также в случае подключения к другому торговому счёту.

2.2. Пользовательский интерфейс

Интерфейс калькулятора сигналов включает следующие элементы:

Рис. 2. Интерфейс калькулятора сигналов

Баланс торгового счёта — баланс подключённого в данный момент торгового счёта — редактируемое поле. После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика в редактируемом поле "Баланс торгового счёта" содержится баланс подключённого в данный момент торгового счёта. В данном поле допустимо вводить только цифры от 0 до 9.

— баланс подключённого в данный момент торгового счёта — редактируемое поле. После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика в редактируемом поле "Баланс торгового счёта" содержится баланс подключённого в данный момент торгового счёта. В данном поле допустимо вводить только цифры от 0 до 9. Валюта торгового счёта — валюта подключённого в данный момент торгового счёта — выпадающий список наиболее часто встречающихся валют. После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика калькулятор сигналов делает попытку найти в списке название валюты подключённого в данный момент торгового счёта. Если соответствие не будет найдено, то будет выбрана валюта по умолчанию — " USD ".

— валюта подключённого в данный момент торгового счёта — выпадающий список наиболее часто встречающихся валют. После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика калькулятор сигналов делает попытку найти в списке название валюты подключённого в данный момент торгового счёта. Если соответствие не будет найдено, то будет выбрана валюта по умолчанию — " ". Плечо торгового счёта — торговое плечо подключённого в данный момент торгового счёта — выпадающий список наиболее часто встречающихся торговых плеч. После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика калькулятор сигналов делает попытку найти в списке торговое плечо подключённого в данный момент торгового счёта. Если соответствие не будет найдено, то будет выбрано торговое плечо по умолчанию — " 1:100 ".

— торговое плечо подключённого в данный момент торгового счёта — выпадающий список наиболее часто встречающихся торговых плеч. После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика калькулятор сигналов делает попытку найти в списке торговое плечо подключённого в данный момент торгового счёта. Если соответствие не будет найдено, то будет выбрано торговое плечо по умолчанию — " ". Нагрузка на депозит при копировании сигнала — выпадающий список из меню терминала " Сервис " - " Настройки " - " Сигналы ". После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика калькулятор сигналов делает попытку найти в списке нагрузку на депозит подключённого в данный момент торгового счёта. Если соответствие не будет найдено, то будет выбрана нагрузка по умолчанию — " 95% ".

— выпадающий список из меню терминала " " - " " - " ". После присоединения калькулятора сигналов к графику или после смены периода графика калькулятор сигналов делает попытку найти в списке нагрузку на депозит подключённого в данный момент торгового счёта. Если соответствие не будет найдено, то будет выбрана нагрузка по умолчанию — " ". Таблица сигналов доступных в терминале — таблица с сигналами из вкладки терминала "Сигналы". Таблица автоматически сортируется по убыванию по столбцу " Коэф. копирования ". Столбцы таблицы:

— таблица с сигналами из вкладки терминала "Сигналы". Таблица автоматически сортируется по убыванию по столбцу " ". Столбцы таблицы: Столбец " Прирост, % " — процент прироста средств на счёте в результате торговых операций.

" — процент прироста средств на счёте в результате торговых операций.

Столбец " Сигнал " — название торгового сигнала.

" — название торгового сигнала.

Столбец " Средства " — количество собственных средств на счёте провайдера сигнала с учётом всех обязательств.

" — количество собственных средств на счёте провайдера сигнала с учётом всех обязательств.

Столбец " Валюта " — валюта торгового счёта провайдера сигнала.

" — валюта торгового счёта провайдера сигнала.

Столбец " Плечо " — плечо торгового счёта провайдера сигнала.

" — плечо торгового счёта провайдера сигнала.

Столбец " Цена, $ " — цена торгового сигнала, в $.

" — цена торгового сигнала, в $.

Столбец " Коэф. копирования " — рассчитанный коэффициент копирования для каждого сигнала при выбранных настройках: " Баланс торгового счёта ", " Валюта торгового счёта ", " Плечо торгового счёта " и " Нагрузка на депозит при копировании сигнала ".

" — рассчитанный коэффициент копирования для каждого сигнала при выбранных настройках: " ", " ", " " и " ".

Столбец " Мин. депозит * " — депозит, необходимый для копирования 1:1 при использовании депозита на 95%. То есть это депозит, при котором сделки провайдера сигнала будут копироваться на Ваш торговый счёт в соотношении 1:1 при условии, что выбрана нагрузка на депозит "95%".

" — депозит, необходимый для копирования 1:1 при использовании депозита на 95%. То есть это депозит, при котором сделки провайдера сигнала будут копироваться на Ваш торговый счёт в соотношении 1:1 при условии, что выбрана нагрузка на депозит "95%". Детализация расчётов коэффициента копирования — пошаговый, детализированный расчёт коэффициента копирования выбранного сигнала.

— пошаговый, детализированный расчёт коэффициента копирования выбранного сигнала. К1 — коэффициент соотношения валют Вашего торгового счёта и торгового счёта провайдера сигнала.

— коэффициент соотношения валют Вашего торгового счёта и торгового счёта провайдера сигнала.

К2 — коэффициент соотношения балансов Вашего торгового счёта и торгового счёта провайдера сигнала.

— коэффициент соотношения балансов Вашего торгового счёта и торгового счёта провайдера сигнала.

К3 — коэффициент использования депозита. Перевод процентов в коэффициент.

— коэффициент использования депозита. Перевод процентов в коэффициент.

К4 — коэффициент коррекции на разницу торговых плеч.

— коэффициент коррекции на разницу торговых плеч.

К — окончательный коэффициент. Рассчитывается как произведение коэффициентов К1*К2*К3*К4.

— окончательный коэффициент. Рассчитывается как произведение коэффициентов К1*К2*К3*К4.

Окончательный коэф. копирования - коэффициент К, округлённый по ступенчатой схеме.

2.3. Получение коэффициента копирования

В таблице сигналов для каждого сигнала в столбце "Коэф. копирования" можно увидеть рассчитанный коэффициент копирования для каждого сигнала при выбранных настройках: "Баланс торгового счёта", "Валюта торгового счёта", "Плечо торгового счёта" и "Нагрузка на депозит при копировании сигнала".

При желании можно менять настройки: "Баланс торгового счёта", "Валюта торгового счёта", "Плечо торгового счёта" или "Нагрузка на депозит при копировании сигнала". Изменение любой из этих настроек приводит к пересчёту коэффициента копирования и обновлению таблицы, и не факт, что торговые сигналы останутся на своих местах в таблице после сортировки по убыванию по столбцу "Мин. депозит*". Таким образом, можно в реальном режиме времени увидеть, как изменится коэффициент копирования торгового сигнала при разных настройках торгового счёта.

2.4. Детализация расчёта коэффициента копирования

Чтобы получить детальный расчёт коэффициента копирования для конкретного сигнала, нужно кликнуть в таблице сигналов в строке интересующего Вас сигнала (действие 1). После этого под таблицей сигналов появится подробный расчёт коэффициента копирования для выбранного сигнала (действие 2):

Рис. 3. Детализация расчёта коэффициента копирования

2.5. Невозможность маппинга

После выбора другой валюты в выпадающем списке "Валюта торгового счёта", для расчёта коэффициента копирования калькулятор сигналов будет стараться найти в окне "Обзор рынка" символ, который содержит в своём названии одновременно и валюту Вашего торгового счёта (или валюту, выбранную в выпадающем списке "Валюта торгового счёта"). Например, валюта Вашего торгового счёта — "USD", а валюта торгового счёта провайдера сигнала — "EUR". В таком случае калькулятор будет пытаться найти в окне "Обзор рынка" символ "USDEUR" и "EURUSD". Если символ не удастся найти, во вкладку терминала "Эксперты" будет выведено сообщение об ошибке.

Пример сообщения об ошибке после выбора в выпадающем списке "Валюта торгового счёта" валюты "SGD":

Сalculator for signals (EURUSD,M5) Error find symbols: (Account currency SGD, Signal currency RUB) Сalculator for signals (EURUSD,M5) Error find symbols: (Account currency SGD, Signal currency EUR) Сalculator for signals (EURUSD,M5) Error find symbols: (Account currency SGD, Signal currency EUR)

Это сообщение означает, что в окне "Обзор рынка" нет символов "SGDRUB", "SGDEUR", "RUBSGD", "EURSGD". Проверим, так ли это: в окне "Обзор рынка" попробуем найти любой символ, в названии которого есть "SGD". Для этого в окне "Обзор рынка" нужно кликнуть на "+ добавить":





Рис. 4. Команда "добавить" в окне "Обзор рынка"

и ввести в открывшееся поле "SGD":





Рис. 5. Список доступных символов в окне "Обзор рынка", в названии которых есть "SGD"

Как видите, в окне "Обзор рынка" уже есть один символ "USDSGD" и ещё один — "SGDJPY" можно добавить, а вот символов "SGDRUB", "SGDEUR", "RUBSGD", "EURSGD" нет.

Если маппинг невозможен, в таблице сигналов в столбце "Коэф. копирования" будет указано "n/d", что означает "нет данных".

Небольшое видео о калькуляторе сигналов:





3. Разработка калькулятора сигналов

3.1. Проектируем интерфейс

Элементы управления в калькуляторе сигналов расположены следующим образом:

Рис. 6. Расположение элементов управления

За расположение, размер и за создание элементов управления отвечает включаемый файл "Сalculator for signals Dialog.mqh". Основные размеры элементов управления и отступов задаются при помощи блока макроподстановок:

#define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_Y ( 5 ) #define COMBOBOX_WIDTH ( 60 ) #define COMBOBOX_HEIGHT ( 20 ) #define LIST_HEIGHT ( 102 ) #define BUTTON_WIDTH ( 72 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) #define EDIT_WIDTH ( 60 ) #define EDIT_HEIGHT ( 20 )

Схематично объекты управления расположены на панели в пять строк:

первая строка — Label1, Edit1, ComboBox1, Label2, ComboBox2, Label3, ComboBox2 вторая строка — Label 4 третья строка — кнопки с Button1 по Button8 включительно четвёртая строка — новый элемент управления — таблица TableListView1 пятая строка — объект BmpButton1, которому в качестве bmp-файла для отображения элемента в состоянии ON назначен графический ресурс на базе CCanvas.

Главное — помнить, что все объекты управления расположены на панели диалога (главная панель, в свою очередь, создаётся здесь):



bool CoSDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { m_error= true ; if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false );

Это значит, что каждый объект управления после создания нужно в обязательном порядке добавить в клиентскую область при помощи метода Add класса CDialog. Вот как это выглядит на примере создания объекта Label4:

bool CoSDialog::CreateLabel4( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+COMBOBOX_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=x1+ 100 ; int y2=y1+COMBOBOX_HEIGHT; if (!m_label4.Create(m_chart_id,m_name+ "Label4" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_label4.Text(m_languages.GetText( 3 ))) return ( false ); if (!Add(m_label4)) return ( false ); return ( true ); }

Сначала создаём объект Label4:

if (!m_label4.Create(m_chart_id,m_name+ "Label4" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false );

и перед выходом из функции, обязательно добавляем вновь созданный объект Label4 в клиентскую область при помощи метода Add:

if (!Add(m_label4)) return ( false );

В общем случае процесс создания панели и элементов управления на этой панели можно представить на примере создания панели калькулятора сигналов в виде схемы:





Рис. 7. Схема создания объектов панели

Подведу итог. В общем случае создание панели идёт по следующему плану:

создание самой панели (CAppDialog::Create)

поочерёдное создание элементов управления, при этом каждый элемент управления создаётся в такой последовательности:

создание элемента (element_N.Create)



изменение свойств элемента



обязательное добавление элемента в панель (Add(elenemt_N))

3.2. Создаём канвас на панели

Создание канваса происходит в CoSDialog::CreateBmpButton1.

Сначала кратко, в несколько шагов:

Шаг 1: создаём графический ресурс без привязки к объекту чарта (используем метод Create класса CCanvas)

Шаг 2: создаём элемент управления m_bmp_button1 класса CBmpButton (класс простого элемента управления на основе объекта 'Графическая метка')

Шаг 3: для элемента управления m_bmp_button1, в качестве bmp-файла в состоянии ON (метод BmpOnName), устанавливаем наш канвас Шаг 4: добавляем элемент управления m_bmp_button1 к панели (метод Add класса CDialog)

Теперь подробнее о каждом шаге.

Шаг 1.

if (!m_canvas1.Create( "Canvas1" ,x2,y2, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas1.FontSet( "Trebuchet MS" ,- 100 , FW_THIN ); m_canvas1.Erase( ColorToARGB ( C'0xF7,0xF7,0xF7' , 255 )); m_canvas1.Update( true ); Обратите внимание, что при создании канваса (m_canvas1.Create) указываются ширина x2 и высота y2 — по сути это размеры картинки, которые не будут меняться: Рис. 8. Размеры канваса

Далее задаётся шрифт для канваса (m_canvas1.FontSet), канвас заполняется цветом внутренней области панелей (m_canvas1.Erase) и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, отображение изменений на экран (m_canvas1.Update).

Шаг 2.

if (!m_bmp_button1.Create(m_chart_id,m_name+ "BmpButton1" ,m_subwin,x1,y1,x1+ 10 ,y1+ 10 )) return ( false );

Создание элемента управления m_bmp_button1 размером 10*10 пикселей. Небольшой размер элемента управления не имеет значения. Здесь главное — сами координаты x1 и y1. Это точка привязки. То есть, когда размер элемента управления будет подстраиваться под размеры картинки, угол с координатами (x1; y1) останется на месте.

Шаг 3.

if (!m_bmp_button1.BmpOnName(m_canvas1.ResourceName())) return ( false );

Получаем имя ресурса (m_canvas1.ResourceName()) и назначаем в качестве bmp-файла в состоянии ON (m_bmp_button1.BmpOnName). Именно на этом этапе элемент управления m_bmp_button1 растягивается под размеры канваса.

Шаг 4.

После создания элемента управления, не забываем добавить этот элемент управления к панели:

if (!Add(m_bmp_button1)) return ( false );

3.3. Двумерный массив. Сортировка

Работа с сортировкой производится в файле "Сalculator for signals Dialog.mqh" в методе CoSDialog::InitStructurs.

В калькуляторе сигналов данные в таблице отсортированы по рассчитанному показателю — коэффициенту копирования. Но в процессе получения коэффициента копирования список, состоящий из названия сигнала и рассчитанного коэффициента копирования, не отсортирован и выглядит примерно так:

Name Copy ratio TestUSD 15.0 TradeLargeVolumes 120.0 Zeus PRO 15.0 CS Trading Co Beta Free Provider 1510.0 Mint blueberry ice cream 8.0 MT5Hedging 7.0 Forex Leos Trading 160.0 Hedge 1.0 Siksikawa 8770.0 Week H4 15.0 WGT Live Signal 45.0 Atrader 30.0 Trajecta Advisor FX491 30.0 MOsg style 6.0

Для сортировки было применено решение, подсказанное пользователем Vasiliy Sokolov: каждую строку нужно представить как некий объект CObject, а всю таблицу — как объект CArrayObj. Такая таблица была названа линейной, класс виртуальной линейной таблицы (виртуальной, так как таблица не имеет визуального интерфейса) был размещён в файле "LineTable.mqh".

Ниже представлен результат сортировки в линейной таблице (пример приведён для нескольких первых вставок линий в таблицу). Сначала показываются параметры, которые вставляются в линейную таблицу (Insert : ), ниже следует перебор по всем элементам линейной таблицы (row #):

name rate min_deposit Insert : MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 row #0: MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 Insert : EA microPatience AvzPrecio v6 HG 10 7 133134.7143 row #0: MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 row #1: EA microPatience AvzPrecio v6 HG 10 7 133134.7143 Insert : EURUSD Daytrade 170 5482.017647 row #0: EURUSD Daytrade 170 5482.017647 row #1: MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 row #2: EA microPatience AvzPrecio v6 HG 10 7 133134.7143 Insert : Exp TickSniper PRO FULL MT5 50 18638.86 row #0: EURUSD Daytrade 170 5482.017647 row #1: Exp TickSniper PRO FULL MT5 50 18638.86 row #2: MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 row #3: EA microPatience AvzPrecio v6 HG 10 7 133134.7143 Insert : Example1 3 310647.6667 row #0: EURUSD Daytrade 170 5482.017647 row #1: Exp TickSniper PRO FULL MT5 50 18638.86 row #2: MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 row #3: EA microPatience AvzPrecio v6 HG 10 7 133134.7143 row #4: Example1 3 310647.6667 Insert : Big sale 80 11649.2875 row #0: EURUSD Daytrade 170 5482.017647 row #1: Big sale 80 11649.2875 row #2: Exp TickSniper PRO FULL MT5 50 18638.86 row #3: MyCorrelation EURUSD XAUUSD 7 133134.7143 row #4: EA microPatience AvzPrecio v6 HG 10 7 133134.7143 row #5: Example1 3 310647.6667

На рисунке хорошо видно, что после добавления в линейную таблицу происходит сортировка по полю "rate" — это именно то поведение, которое нам нужно. В дальнейшем, зная, что все элементы в линейной таблице отсортированы, можно копировать эти значения в новый элемент управления, таблицу CTableListView, и быть уверенным, что данные будут представлены в отсортированном виде.

Для распечатки пошаговой сортировки и получения такой же таблицы просто раскомментируйте строки в файле "Сalculator for signals Dialog.mqh" в методе CoSDialog::InitStructurs:

else { min_deposit=AccInfo.balance/rate* 100.0 ; } m_table.InsertSort( new CLineTable(name,rate,min_deposit)); } else PrintFormat ( "Error in call of SignalBaseSelect. Error code=%d" , GetLastError ()); } return ( true ); }

3.4. Новый элемент управления - таблица CTableListView

Для отображения сигналов, их характеристик и расчётных данных создадим визуальный элемент управления — таблицу с возможностью отображения нескольких строк и столбцов. При этом, если количество строк таблицы больше высоты таблицы, то обязательно должна появляться вертикальная полоса прокрутки. После поисков решено было взять за основу элемент управления класса CListView и существенно его модернизировать.

Элемент управления таблица CTableListView имеет две части — видимую, которую пользователь видит и физически контактирует с ней, и невидимую, в которой хранятся данные ячеек таблицы.

Видимая часть таблицы обусловлена размерами самого элемента управления. Он ограничен прямоугольником с координатами (x1; y1) и (x2; y2) и количеством колонок columns, которые задаются при создании элемента в методе Create:

virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2 , const uchar columns , const ushort &columns_size[]);

Видимая часть состоит из элементов управления CEdit:





Рис. 9. Построение видимой части таблицы CTableListView

Элементы управления CEdit видимой части создаются и управляются с помощью динамического массива указателей m_arr_rows — объекта класса CArrayObj:

CArrayObj m_arr_rows;

(статья о применении указателей Когда нужно использовать указатели в MQL5)

Массив указателей m_arr_rows представляет собой матрёшку из двух уровней. На первом уровне хранятся указатели на объекты-строки row, в свою очередь объекты-строки row хранят указатели на объекты-ячейки (элементы CEdit) таблицы:





Рис. 10. Указатели на видимые объекты

Невидимая часть также реализуется при помощи класса CArrayObj. За невидимую часть отвечают два динамических массива указателей m_arr_rows_str и m_arr_rows_val ,

CArrayObj m_arr_rows_str; CArrayObj m_arr_rows_val;

в которых хранятся текст ячеек и значения соответственно.

Структура массивов указателей m_arr_rows_str и m_arr_rows_val схожа со структурой массива указателей m_arr_rows, только в качестве строк выступают массивы классов CArrayString и CArrayLong соответственно.

3.4.1. Пример работы с динамическим массивом указателей

Рассмотрим работу с динамическим массивом указателей на примере создания объекта - таблицы:

bool CTableListView::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const uchar columns, const ushort &columns_size[]) { m_columns=columns; ArrayResize (m_columns_size,m_columns); if ( ArraySize (columns_size)!=m_columns) return ( false ); ArrayCopy (m_columns_size,columns_size, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); m_columns_size[ 0 ]-= 1 ; m_columns_size[m_columns- 1 ]-= 1 ; int y=y2; if (!TotalView((y2-y1)/m_item_height)) y=m_item_height+y1+ 2 *CONTROLS_BORDER_WIDTH; if (m_total_view< 1 ) return ( false ); if (!CWndClient::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y)) return ( false ); if (!m_background.ColorBackground(CONTROLS_LIST_COLOR_BG)) return ( false ); if (!m_background.ColorBorder(CONTROLS_LIST_COLOR_BORDER)) return ( false ); CArrayObj *m_arr_cells; for ( int i= 0 ;i<m_total_view;i++) { m_arr_cells= new CArrayObj; if ( CheckPointer (m_arr_cells)== POINTER_INVALID ) return ( false ); for ( int j= 0 ;j<m_columns;j++) { CEdit *m_cell; m_cell= new CEdit; if ( CheckPointer (m_cell)== POINTER_INVALID ) return ( false ); m_arr_cells.Add(m_cell); } m_arr_rows.Add(m_arr_cells); } for ( int i= 0 ;i<m_total_view;i++) { if (!CreateRow(i)) return ( false ); if (m_height_variable && i> 0 ) { CArrayObj *m_arr_cells_i=m_arr_rows.At(i); if ( CheckPointer (m_arr_cells_i)== POINTER_INVALID ) return ( false ); for ( int j= 0 ;j<m_arr_cells_i.Total();j++) { CEdit *m_cell=m_arr_cells_i.At(j); if ( CheckPointer (m_cell)== POINTER_INVALID ) return ( false ); if (!m_cell.Hide()) return ( false ); } } } return ( true ); }

В блоке кода

if (!TotalView((y2-y1)/m_item_height)) y=m_item_height+y1+ 2 *CONTROLS_BORDER_WIDTH;

происходит вызов TotalView, где рассчитывается количество видимых строк. Это количество сохраняется в переменной m_total_view.

Дальше в цикле for(int i=0;i<m_total_view;i++) создаются строки m_arr_cells, и в цикле for(int j=0;j<m_columns;j++) строки заполняются ячейками m_cell:

CArrayObj *m_arr_cells; for ( int i= 0 ;i<m_total_view;i++) { m_arr_cells= new CArrayObj; if ( CheckPointer (m_arr_cells)== POINTER_INVALID ) return ( false ); for ( int j= 0 ;j<m_columns;j++) { CEdit *m_cell; m_cell= new CEdit; if ( CheckPointer (m_cell)== POINTER_INVALID ) return ( false ); m_arr_cells.Add(m_cell); } m_arr_rows.Add(m_arr_cells); }

После полного обхода цикла for(int j=0;j<m_columns;j++) каждая заполненная строка добавляется в главный массив m_arr_rows:

m_arr_rows.Add(m_arr_cells);

Таким образом, после полного обхода цикла for(int i=0;i<m_total_view;i++) мы имеем заполненный массив указателей m_arr_rows, который по своей структуре соответствует видимой части таблицы (см. рис. 9).

После заполнения массива указателей во втором цикле for(int i=0;i<m_total_view;i++) происходит визуализация таблицы (создание видимой части таблицы) путём вызова CreateRow:

for ( int i= 0 ;i<m_total_view;i++) { if (!CreateRow(i)) return ( false ); . . . } return ( true );

Метод CreateRow:

bool CTableListView::CreateRow( const int index) { . . . CArrayObj *m_arr_cells=m_arr_rows.At(index); if ( CheckPointer (m_arr_cells)== POINTER_INVALID ) return ( false ); for ( int i= 0 ;i<m_arr_cells.Total();i++) { CEdit *m_cell=m_arr_cells.At(i); if ( CheckPointer (m_cell)== POINTER_INVALID ) return ( false ); x1+=x2; x2=m_columns_size[i]; if (!m_cell.Create(m_chart_id,m_name+ "_" + IntegerToString (index)+ "_" + IntegerToString (i), m_subwin,x1,y1,x1+x2,y2)) return ( false ); if (!m_cell.Text( "" )) return ( false ); if (!m_cell.ReadOnly( true )) return ( false ); if (!Add(m_cell)) return ( false ); } . . . return ( true ); }

В блоке кода получаем из массива указателей m_arr_rows указатель на элемент m_arr_cells (элемент m_arr_cells имеет тип CArrayObj), находящийся на позиции index. Элемент m_arr_cells - это и есть строка таблицы row (см. рис. 10). Используем метод At класса CArrayObj:

. CArrayObj *m_arr_cells=m_arr_rows.At(index); if ( CheckPointer (m_arr_cells)== POINTER_INVALID ) return ( false ); for ( int i= 0 ;i<m_arr_cells.Total();i++)

Дальше в цикле for(int i=0;i<m_arr_cells.Total();i++) работаем уже с элементом m_arr_cells (массивом указателей): получаем из массива указателей m_arr_cells указатель на элемент m_cell (элемент m_cell имеет тип CEdit), находящийся на позиции i:

CEdit *m_cell=m_arr_cells.At(i); if ( CheckPointer (m_cell)== POINTER_INVALID ) return ( false );

Затем создаём ячейки (элементы управления класса CEdit) с уникальным именем:

if (!m_cell.Create(m_chart_id,m_name+ "_" + IntegerToString (index)+ "_" + IntegerToString (i), m_subwin,x1,y1,x1+x2,y2)) return ( false );

меняем некоторые свойства созданных элементов управления (стираем весь текст элемента управления и делаем элемент управления нередактируемым):

if (!m_cell.Text( "" )) return ( false ); if (!m_cell.ReadOnly( true )) return ( false );

И последний, но тем не менее очень важный, шаг — добавляем вновь созданный элемент управления к нашей панели:

if (!Add(m_cell)) return ( false ); }

Заключение

Я надеюсь, что Вам пригодится калькулятор сигналов при выборе сигнала, а главное калькулятор поможет Вам видеть, как будет изменяться коэффициент копирования, если изменять (в калькуляторе) размер депозита и/или кредитное плечо Вашего торгового счёта.