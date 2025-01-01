- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOnName (метод Get)
Получает имя bmp-файла отображения элемента в состоянии ON.
|
string BmpOnName() const
Возвращаемое значение
Имя bmp-файла отображения элемента в состоянии ON.
BmpOnName (метод Set)
Устанавливает имя bmp-файла для отображения элемента в состоянии ON.
|
bool BmpOnName(
Параметры
name
[in] Имя bmp-файла для отображения элемента в состоянии ON.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.