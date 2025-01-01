- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayLong
Класс CArrayLong является классом динамического массива переменных типа long или ulong.
Описание
Класс CArrayLong обеспечивает возможность работы с динамическим массивом переменных типа long или ulong. В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов массива, сортировки массива, поисков в сортированном массиве. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.
Декларация
|
class CArrayLong : public CArray
Заголовок
|
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
|
Иерархия наследования
CArrayLong
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Управление памятью
|
|
Резервирует память для увеличения размеров массива
|
Устанавливает новый (меньший) размер массива
|
Очищает массив с полным освобождением памяти
|
Наполнение
|
|
Добавляет элемент в конец массива
|
Добавляет в конец массива элементы из другого массива
|
Добавляет в конец массива элементы из другого массива
|
Вставляет элемент в массив в указанную позицию
|
Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции
|
Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции
|
Копирует в массив элементы из другого массива
|
Копирует в массив элементы из другого массива
|
Изменение
|
|
Изменяет элемент в указанной позиции массива
|
Перемещает элемент из указанной позиции массива на указанное смещение
|
Удаление
|
|
Удаляет элемент из указанной позиции массива
|
Удаляет группу элементов из указанной позиции массива
|
Доступ
|
|
Получает элемент из указанной позиции массива
|
Сравнение
|
|
Сравнивает массив с другим массивом
|
Сравнивает массив с другим массивом
|
Операции с сортированным массивом
|
|
Вставляет элемент в сортированный массив
|
Ищет элемент равный образцу в сортированном массиве
|
Ищет элемент больше образца в сортированном массиве
|
Ищет элемент меньше образца в сортированном массиве
|
Ищет элемент больше или равный образцу в сортированном массиве
|
Ищет элемент меньше или равный образцу в сортированном массиве
|
Ищет первый элемент равный образцу в сортированном массиве
|
Ищет последний элемент равный образцу в сортированном массиве
|
Ищет элемент равный образцу в массиве
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Save
|
Сохраняет данные массива в файле
|
virtual Load
|
Загружает данные массива из файла
|
virtual Type
|
Получает идентификатор типа массива
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort