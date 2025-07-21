Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 4): Обновление новостей в панели управления в реальном времени

Введение

В этой статье я продолжу улучшать панель экономического календаря на основе MetaQuotes Language 5 (MQL5). Я добавлю функционал для обновления важнейших экономических новостей в реальном времени. В предыдущей части мы разработали и внедрили панель инструментов для сортировки новостей по валюте, важности и времени. Теперь мы пойдем дальше и добавим обновления в реальном времени, гарантируя, что в нашем календаре будут отображаться самые последние данные для своевременного принятия решений. Мы рассмотрим следующие темы:

Это усовершенствование превратит нашу панель в динамичный инструмент, постоянно обновляемый в соответствии с последними экономическими событиями. Внедряя функцию обновления в реальном времени, мы гарантируем, что наш календарь останется точным и актуальным, поддерживая своевременные торговые решения в MetaTrader 5 или торговом терминале.





Реализация обновлений новостей в реальном времени на MQL5

Чтобы реализовать оперативные обновления для нашей панели, нам необходимо обеспечить сохранение и периодическое сравнение новостей для выявления любых изменений. Для этого требуется поддерживать массивы для хранения данных о текущих и предыдущих событиях, что позволяет нам идентифицировать обновления и точно отражать их на панели. Благодаря этому мы можем гарантировать, что панель управления будет динамически подстраиваться для отображения последних экономических событий в реальном времени. Ниже определим массивы, которые будем использовать для этой цели:

string current_eventNames_data[]; string previous_eventNames_data[];

Здесь мы определим строковые массивы current_eventNames_data и previous_eventNames_data, которые мы будем использовать для управления и сравнения данных об экономических событиях для оперативного обновления панели. Массив current_eventNames_data будет хранить последние события, извлеченные из экономического календаря, а previous_eventNames_data будет содержать данные из последнего цикла обновления. Сравнивая эти два массива, мы можем выявить любые изменения или новые дополнения к событиям, что позволяет нам динамически обновлять панель управления.

Используя эти массивы, нам нужно будет получить текущие значения для каждого события, выбранного в разделе инициализации, и сохранить их в текущем массиве держателя данных, а затем позже скопировать их в предыдущий держатель, который мы будем использовать для выполнения сравнения на следующем ценовом тике.

ArrayResize (current_eventNames_data, ArraySize (current_eventNames_data)+ 1 ); current_eventNames_data[ ArraySize (current_eventNames_data)- 1 ] = event.name;

Здесь мы динамически расширяем массив current_eventNames_data и добавляем в него новое имя события. Мы используем функцию ArrayResize для увеличения размера массива на единицу, освобождая место для новой записи. После изменения размера мы присваиваем имя события последнему индексу массива, используя выражение "current_eventNames_data[ArraySize(current_eventNames_data)-1]". Это гарантирует, что каждое новое название события, извлеченное из экономического календаря, сохраняется в массиве, что позволяет нам поддерживать актуальный список событий для дальнейшей обработки и сравнения.

Однако перед добавлением событий в массив нам нужно убедиться, что мы начинаем все заново, то есть нам нужен пустой массив.

ArrayFree (current_eventNames_data);

Здесь мы используем функцию ArrayFree для удаления всех элементов из массива current_eventNames_data и его сброса в пустое состояние. Таким образом массив не сохранит устаревшие данные из предыдущих итераций и будет готов к сохранению нового набора имен событий во время цикла обработки. После заполнения массива нам необходимо скопировать его в предыдущий контейнер и использовать его позже для сравнения.

Print ( "CURRENT EVENT NAMES DATA SIZE = " , ArraySize (current_eventNames_data)); ArrayPrint (current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (Before) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayCopy (previous_eventNames_data,current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (After) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayPrint (previous_eventNames_data);

Здесь мы фиксируем и управляем перемещением данных между массивами current_eventNames_data и previous_eventNames_data. Сначала используем функцию Print для отображения размера массива current_eventNames_data, обеспечивающего видимость количества имен событий, сохраненных на данный момент. Затем вызываем функцию ArrayPrint, чтобы вызвать содержимое массива для дальнейшей проверки. Затем мы фиксируем размер массива previous_eventNames_data перед копированием, что дает нам базовый уровень для сравнения.

Используя функцию ArrayCopy, мы копируем содержимое current_eventNames_data в previous_eventNames_data, фактически передавая последние имена событий для будущих сравнений. Затем мы выводим размер массива previous_eventNames_data после копирования, чтобы подтвердить успешное обновление. Наконец, мы вызываем функцию ArrayPrint для вывода обновленного содержимого previous_eventNames_data, гарантируя точность и полноту передачи данных. Это все изменения в обработчике событий OnInit для хранения начальных событий. Давайте выделим их для большей ясности.

int OnInit (){ ArrayFree (current_eventNames_data); for ( int i = 0 ; i < valuesTotal; i++){ for ( int k= 0 ; k< ArraySize (array_calendar); k++){ string news_data[ ArraySize (array_calendar)]; news_data[ 0 ] = TimeToString (values[i].time, TIME_DATE ); news_data[ 1 ] = TimeToString (values[i].time, TIME_MINUTES ); news_data[ 2 ] = country.currency; color importance_color = clrBlack ; if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_LOW ){importance_color= clrYellow ;} else if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE ){importance_color= clrOrange ;} else if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH ){importance_color= clrRed ;} news_data[ 3 ] = ShortToString ( 0x25CF ); news_data[ 4 ] = event.name; news_data[ 5 ] = DoubleToString (value.GetActualValue(), 3 ); news_data[ 6 ] = DoubleToString (value.GetForecastValue(), 3 ); news_data[ 7 ] = DoubleToString (value.GetPreviousValue(), 3 ); } ArrayResize (current_eventNames_data, ArraySize (current_eventNames_data)+ 1 ); current_eventNames_data[ ArraySize (current_eventNames_data)- 1 ] = event.name; } Print ( "CURRENT EVENT NAMES DATA SIZE = " , ArraySize (current_eventNames_data)); ArrayPrint (current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (Before) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayCopy (previous_eventNames_data,current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (After) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayPrint (previous_eventNames_data); updateLabel(TIME_LABEL, "Server Time: " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )+ " ||| Total News: " + IntegerToString (news_filter_count)+ "/" + IntegerToString (allValues)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Мы внесли изменения, которые помогут нам получить исходные данные о событиях. Для наглядности мы выделили их желтым цветом. Далее нам нужно обновить значения на панели управления при обнаружении изменений во время сравнения. Для этого мы создадим пользовательскую функцию, которая будет содержать всю логику обновления событий и пересчета панели мониторинга соответственно.

void update_dashboard_values(){ }

Здесь мы определяем функцию update_dashboard_values, которую будем использовать для обработки динамического обновления панели экономического календаря. Эта функция будет содержать основную логику для сравнения сохраненных новостных данных, выявления любых изменений и применения необходимых обновлений к интерфейсу панели мониторинга. Поместив эту возможность в отдельную функцию, мы обеспечим чистую и модульную структуру кода, что упростит управление будущими модификациями или улучшениями. Далее мы вызовем функцию в обработчике событий OnTick следующим образом.

void OnTick (){ update_dashboard_values(); }

Здесь мы просто вызываем пользовательскую функцию на каждом тике, чтобы выполнить обновления. После компиляции и запуска программы имеем следующие результаты:

На изображении видно, что мы собираем все новости в "текущий" (current) массив, который затем копируем в новый "предыдущий" (previous) массив для хранения, что идеально соответствует нашим потребностям. Теперь мы можем приступить к использованию этих скопированных данных для дальнейшего анализа. В функции мы просто получаем текущие события следующим образом:

int totalNews = 0 ; bool isNews = false ; MqlCalendarValue values[]; datetime startTime = TimeTradeServer () - PeriodSeconds ( PERIOD_H12 ); datetime endTime = TimeTradeServer () + PeriodSeconds ( PERIOD_H12 ); string country_code = "US" ; string currency_base = SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_BASE ); int allValues = CalendarValueHistory (values,startTime,endTime, NULL , NULL ); datetime timeRange = PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); datetime timeBefore = TimeTradeServer () - timeRange; datetime timeAfter = TimeTradeServer () + timeRange; int valuesTotal = (allValues <= 11 ) ? allValues : 11 ; string curr_filter[] = { "AUD" , "CAD" , "CHF" , "EUR" , "GBP" , "JPY" , "NZD" , "USD" }; int news_filter_count = 0 ; ArrayFree (current_eventNames_data); ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE allowed_importance_levels[] = { CALENDAR_IMPORTANCE_LOW , CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE , CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH }; for ( int i = 0 ; i < valuesTotal; i++){ MqlCalendarEvent event; CalendarEventById (values[i].event_id,event); MqlCalendarCountry country; CalendarCountryById (event.country_id,country); MqlCalendarValue value; CalendarValueById (values[i].id,value); bool currencyMatch = false ; if (enableCurrencyFilter) { for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter); j++) { if (country.currency == curr_filter[j]) { currencyMatch = true ; break ; } } if (!currencyMatch) { continue ; } } bool importanceMatch = false ; if (enableImportanceFilter) { for ( int k = 0 ; k < ArraySize (allowed_importance_levels); k++) { if (event.importance == allowed_importance_levels[k]) { importanceMatch = true ; break ; } } if (!importanceMatch) { continue ; } } bool timeMatch = false ; if (enableTimeFilter) { datetime eventTime = values[i].time; if (eventTime <= TimeTradeServer () && eventTime >= timeBefore) { timeMatch = true ; } else if (eventTime >= TimeTradeServer () && eventTime <= timeAfter) { timeMatch = true ; } if (!timeMatch) { continue ; } } news_filter_count++; color holder_color = (news_filter_count % 2 == 0 ) ? C'213,227,207' : clrWhite ; for ( int k= 0 ; k< ArraySize (array_calendar); k++){ string news_data[ ArraySize (array_calendar)]; news_data[ 0 ] = TimeToString (values[i].time, TIME_DATE ); news_data[ 1 ] = TimeToString (values[i].time, TIME_MINUTES ); news_data[ 2 ] = country.currency; color importance_color = clrBlack ; if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_LOW ){importance_color= clrYellow ;} else if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE ){importance_color= clrOrange ;} else if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH ){importance_color= clrRed ;} news_data[ 3 ] = ShortToString ( 0x25CF ); news_data[ 4 ] = event.name; news_data[ 5 ] = DoubleToString (value.GetActualValue(), 3 ); news_data[ 6 ] = DoubleToString (value.GetForecastValue(), 3 ); news_data[ 7 ] = DoubleToString (value.GetPreviousValue(), 3 ); } ArrayResize (current_eventNames_data, ArraySize (current_eventNames_data)+ 1 ); current_eventNames_data[ ArraySize (current_eventNames_data)- 1 ] = event.name; } updateLabel(TIME_LABEL, "Server Time: " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )+ " ||| Total News: " + IntegerToString (news_filter_count)+ "/" + IntegerToString (allValues));

Это всего лишь предыдущий фрагмент кода, который мы использовали в разделе инициализации, но он нам нужен на каждом тике для получения обновлений. Пройдемся по нему вкратце. Мы уделяем особое внимание динамическому обновлению панели мониторинга последними экономическими новостями на каждом этапе, и для этого мы оптимизируем логику, отказываясь от создания графических объектов, и вместо этого концентрируемся на эффективном управлении данными о событиях. Начнем с определения переменных для отслеживания общего количества новостей и критериев сортировки, таких как валюта, важность и временные диапазоны. Эти фильтры гарантируют, что для дальнейшей обработки будут рассматриваться только соответствующие события.

Мы проходим по извелченным данным календаря, применяя фильтры для определения событий, соответствующих указанным условиям. Для каждого совпадающего события мы извлекаем ключевые данные, такие как название события, время, валюта и уровень важности. Эти данные хранятся в массиве current_eventNames_data, размер которого динамически изменяется для размещения новых записей. Этот массив имеет решающее значение для отслеживания событий и позволяет нам выявлять изменения между тиками, сравнивая их с предыдущими данными. Наконец, мы обновляем метку панели, чтобы она отражала общее количество отфильтрованных событий и текущее время сервера, гарантируя, что панель мониторинга всегда будет отображать последние данные о событиях без создания ненужных объектов. Такой подход позволяет эффективно собирать и обновлять экономические новости в реальном времени.

Далее нам необходимо отслеживать, произошли ли изменения в массивах хранения, используя вновь полученные данные. Для этого мы используем пользовательскую функцию.

bool isChangeInStringArrays( string &arr1[], string &arr2[]) { bool isChange = false ; int size1 = ArraySize (arr1); int size2 = ArraySize (arr2); if (size1 != size2) { Print ( "Arrays have different sizes. Size of Array 1: " , size1, ", Size of Array 2: " , size2); isChange = true ; return (isChange); } for ( int i = 0 ; i < size1; i++) { if ( StringCompare (arr1[i], arr2[i]) != 0 ) { Print ( "Change detected at index " , i, ": '" , arr1[i], "' vs '" , arr2[i], "'" ); isChange = true ; return (isChange); } } return (isChange); }

Здесь мы определяем булеву функцию isChangeInStringArrays, которая сравнивает два строковых массива, arr1 и arr2, для обнаружения любых изменений между ними. Начнем с определения размеров обоих массивов с помощью функции ArraySize и сохраним эти размеры в size1 и size2. Если размеры массивов различаются, мы выводим соответствующие размеры, устанавливаем флаг isChange в значение true и возвращаем true, что указывает на изменение. Если размеры одинаковы, то переходим к сравнению элементов массивов с помощью цикла for. Для каждого индекса мы используем функцию StringCompare для проверки идентичности строк в обоих массивах. Если какие-либо строки различаются, мы выводим сведения об изменении и устанавливаем isChange в true, чтобы сигнализировать об обновлении. Если после цикла никаких различий не обнаружено, функция возвращает false, что указывает на отсутствие изменений. Такой подход необходим для обнаружения обновлений, таких как новые или обновленные новостные события, которые необходимо отразить на панели управления.

Вооружившись этой функцией, мы можем использовать ее для обновления событий.

if (isChangeInStringArrays(previous_eventNames_data,current_eventNames_data)){ Print ( "CHANGES IN EVENT NAMES DETECTED. UPDATE THE DASHBOARD VALUES" ); ObjectsDeleteAll ( 0 ,DATA_HOLDERS); ObjectsDeleteAll ( 0 ,ARRAY_NEWS); ArrayFree (current_eventNames_data); }

Здесь мы проверяем, произошли ли какие-либо изменения между массивами previous_eventNames_data и current_eventNames_data, вызывая функцию isChangeInStringArrays. Если функция возвращает true, что указывает на то, что изменения обнаружены, мы выводим сообщение "CHANGES IN EVENT NAMES DETECTED. UPDATE THE DASHBOARD VALUES" (Обнаружены изменения в именах событий. Обновите значения панели). После этого мы удаляем все объекты, связанные с держателями данных и массивами новостей на графике с помощью функции ObjectsDeleteAll, указав идентификаторы DATA_HOLDERS и ARRAY_NEWS в качестве префиксов объектов. Мы делаем это для того, чтобы удалить всю устаревшую информацию перед обновлением панели последними данными о событиях. Наконец, мы освобождаем память, используемую массивом current_eventNames_data с помощью функции ArrayFree, обеспечивая очистку массива при подготовке к следующему обновлению. После этого мы обновляем данные о событиях как обычно, но на этот раз создаем держатели данных и обновляем новостные события на новой панели мониторинга. Логика представлена ниже.

if (isChangeInStringArrays(previous_eventNames_data,current_eventNames_data)){ Print ( "CHANGES IN EVENT NAMES DETECTED. UPDATE THE DASHBOARD VALUES" ); ObjectsDeleteAll ( 0 ,DATA_HOLDERS); ObjectsDeleteAll ( 0 ,ARRAY_NEWS); ArrayFree (current_eventNames_data); int startY = 162 ; for ( int i = 0 ; i < valuesTotal; i++){ MqlCalendarEvent event; CalendarEventById (values[i].event_id,event); MqlCalendarCountry country; CalendarCountryById (event.country_id,country); MqlCalendarValue value; CalendarValueById (values[i].id,value); bool currencyMatch = false ; if (enableCurrencyFilter) { for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter); j++) { if (country.currency == curr_filter[j]) { currencyMatch = true ; break ; } } if (!currencyMatch) { continue ; } } bool importanceMatch = false ; if (enableImportanceFilter) { for ( int k = 0 ; k < ArraySize (allowed_importance_levels); k++) { if (event.importance == allowed_importance_levels[k]) { importanceMatch = true ; break ; } } if (!importanceMatch) { continue ; } } bool timeMatch = false ; if (enableTimeFilter) { datetime eventTime = values[i].time; if (eventTime <= TimeTradeServer () && eventTime >= timeBefore) { timeMatch = true ; } else if (eventTime >= TimeTradeServer () && eventTime <= timeAfter) { timeMatch = true ; } if (!timeMatch) { continue ; } } news_filter_count++; color holder_color = (news_filter_count % 2 == 0 ) ? C'213,227,207' : clrWhite ; createRecLabel(DATA_HOLDERS+ string (news_filter_count), 62 ,startY- 1 , 716 , 26 + 1 ,holder_color, 1 , clrNONE ); int startX = 65 ; for ( int k= 0 ; k< ArraySize (array_calendar); k++){ string news_data[ ArraySize (array_calendar)]; news_data[ 0 ] = TimeToString (values[i].time, TIME_DATE ); news_data[ 1 ] = TimeToString (values[i].time, TIME_MINUTES ); news_data[ 2 ] = country.currency; color importance_color = clrBlack ; if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_LOW ){importance_color= clrYellow ;} else if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE ){importance_color= clrOrange ;} else if (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH ){importance_color= clrRed ;} news_data[ 3 ] = ShortToString ( 0x25CF ); news_data[ 4 ] = event.name; news_data[ 5 ] = DoubleToString (value.GetActualValue(), 3 ); news_data[ 6 ] = DoubleToString (value.GetForecastValue(), 3 ); news_data[ 7 ] = DoubleToString (value.GetPreviousValue(), 3 ); if (k == 3 ){ createLabel(ARRAY_NEWS+ IntegerToString (i)+ " " +array_calendar[k],startX,startY-( 22 - 12 ),news_data[k],importance_color, 22 , "Calibri" ); } else { createLabel(ARRAY_NEWS+ IntegerToString (i)+ " " +array_calendar[k],startX,startY,news_data[k], clrBlack , 12 , "Calibri" ); } startX += buttons[k]+ 3 ; } ArrayResize (current_eventNames_data, ArraySize (current_eventNames_data)+ 1 ); current_eventNames_data[ ArraySize (current_eventNames_data)- 1 ] = event.name; startY += 25 ; } Print ( "CURRENT EVENT NAMES DATA SIZE = " , ArraySize (current_eventNames_data)); ArrayPrint (current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (Before) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayPrint (previous_eventNames_data); ArrayFree (previous_eventNames_data); ArrayCopy (previous_eventNames_data,current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (After) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayPrint (previous_eventNames_data); }

Здесь мы обновляем панель управления на основе новых полученных данных, чтобы гарантировать вступление в силу обновлений. Используя логику копирования, мы регистрируем данные в "предыдущем" держателе данных, чтобы иметь возможность использовать текущие данные при следующей проверке. Мы выделили логику, которая решает эту проблему, но давайте рассмотрим ее более подробно.

Print ( "CURRENT EVENT NAMES DATA SIZE = " , ArraySize (current_eventNames_data)); ArrayPrint (current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (Before) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayPrint (previous_eventNames_data); ArrayFree (previous_eventNames_data); ArrayCopy (previous_eventNames_data,current_eventNames_data); Print ( "PREVIOUS EVENT NAMES DATA SIZE (After) = " , ArraySize (previous_eventNames_data)); ArrayPrint (previous_eventNames_data);

Здесь мы начинаем с вывода текущего размера массива current_eventNames_data с помощью функции ArraySize и отображения ее содержимого с помощью функции ArrayPrint. Это поможет нам проверить текущий набор названий событий, которые мы отслеживаем. Далее мы выводим размер массива previous_eventNames_data до его обновления, а затем - его содержимое.

Затем мы освобождаем память, используемую previous_eventNames_data с помощью функции ArrayFree, гарантирующей очистку всех предыдущих данных, сохраненных в массиве, во избежание проблем с памятью. После освобождения памяти мы используем функцию ArrayCopy для копирования содержимого массива current_eventNames_data в previous_eventNames_data, фактически обновляя его именами последних событий.

Наконец, мы выводим обновленный размер массива previous_eventNames_data и его содержимое, чтобы подтвердить, что массив теперь содержит самые последние имена событий. Это гарантирует, что названия предыдущих событий будут корректно обновлены для дальнейшего сравнения. После запуска программы мы получили следующий результат.

Обновления времени.

Обновление событий.

Обновление панели.

Мы видим, что вновь зарегистрированные данные точно обновляются на панели. Чтобы еще раз убедиться в этом, мы можем снова подождать некоторое время, чтобы убедиться в том, можем ли мы отслеживать эти данные. Вот результат.

Обновление данных о событиях.

Обновление панели.

На изображении видно, что как только в ранее сохраненных данных происходят изменения, они обнаруживаются и обновляются в соответствии с вновь зарегистрированными данными и сохраняются для дальнейшего использования. Сохраненные данные используются для обновления интерфейса панели в реальном времени, отображая текущие новости и тем самым подтверждая, что наша цель достигнута.





Заключение

Мы внедрили надежную систему мониторинга и обнаружения изменений в экономических новостях MQL5 путем сравнения ранее сохраненных данных о событиях с вновь полученными обновлениями. Этот механизм сравнения гарантирует, что любые различия в названиях событий или деталях будут оперативно выявлены, что приведет к обновлению панели управления для поддержания точности и релевантности. Сортируя данные по валюте, важности и времени, мы еще больше усовершенствовали процесс, чтобы сосредоточиться на важных событиях, динамически обновляя интерфейс.

В следующих частях серии мы интегрируем экономические новости в торговые стратегии, обеспечивая практическое применение данных. Кроме того, мы улучшим функциональность панели, сделав ее мобильнее и отзывчивее, чтобы гарантировать трейдерам более удобный и интерактивный интерфейс. Оставайтесь с нами!