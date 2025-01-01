ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Основы языкаТипы данныхЦелые типыТип bool 

Тип bool

Тип bool предназначен для хранения логических значений true (истина) или false (ложь), числовое представление которых 1 или 0 соответственно.

Примеры:

bool a = true;
bool b = false;
bool c = 1;

Внутреннее представление – целое число размером 1 байт. Необходимо отметить, что в логических выражениях допустимо использовать вместо типа bool другие целые или вещественные типы или выражения этих типов, компилятор не выдаст ошибки. В таком случае значение ноль будет интерпретировано как false, а все остальные значения как true.

Примеры:

   int i=5;
   double d=-2.5;
   if(i) 
      Print("i = ",i," и имеет значение true");
   else 
      Print("i = ",i," и имеет значение false");
 
   if(d) 
      Print("d = ",d," и имеет значение true");
   else 
      Print("d = ",d," и имеет значение false");
 
   i=0;
   if(i) 
      Print("i = ",i," и имеет значение true");
   else 
      Print("i = ",i," и имеет значение false");
 
   d=0.0;
   if(d) 
      Print("d = ",d," и имеет значение true");
   else 
      Print("d = ",d," и имеет значение false");
 
//--- результаты выполнения 
//   i= 5 и имеет значение true
//   d= -2.5 и имеет значение true
//   i= 0 и имеет значение false
//   d= 0 и имеет значение false

Смотри также

Логические операции, Приоритеты и порядок операций