int i=5;

double d=-2.5;

if(i)

Print("i = ",i," и имеет значение true");

else

Print("i = ",i," и имеет значение false");



if(d)

Print("d = ",d," и имеет значение true");

else

Print("d = ",d," и имеет значение false");



i=0;

if(i)

Print("i = ",i," и имеет значение true");

else

Print("i = ",i," и имеет значение false");



d=0.0;

if(d)

Print("d = ",d," и имеет значение true");

else

Print("d = ",d," и имеет значение false");



//--- результаты выполнения

// i= 5 и имеет значение true

// d= -2.5 и имеет значение true

// i= 0 и имеет значение false

// d= 0 и имеет значение false