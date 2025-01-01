Тип bool
Тип bool предназначен для хранения логических значений true (истина) или false (ложь), числовое представление которых 1 или 0 соответственно.
Примеры:
|
bool a = true;
Внутреннее представление – целое число размером 1 байт. Необходимо отметить, что в логических выражениях допустимо использовать вместо типа bool другие целые или вещественные типы или выражения этих типов, компилятор не выдаст ошибки. В таком случае значение ноль будет интерпретировано как false, а все остальные значения как true.
Примеры:
|
int i=5;
