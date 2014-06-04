MetaTrader 4 / Примеры
Почему нужно обновить MetaTrader 4 на последний билд до 1 августа?

Почему нужно обновить MetaTrader 4 на последний билд до 1 августа?

В июле далекого 2005 года состоялся официальный релиз платформы MetaTrader 4, которая стала самой распространенной в мире - сегодня трейдеру доступно на выбор более 2000 серверов МТ4. Конечно, такой успех пришел не сразу, а в результате постоянной работы, в ходе которой мы активно вносили всё новые возможности и устраняли найденные с помощью пользователей ошибки.

С целью дальнейшего развития и внедрения новых востребованных сервисов мы приняли решение кардинально обновить MetaTrader 4 и поэтому летом 2013 года все свои силы бросили на полное переписывание многих важных компонентов. Это был адский труд, но результат стоил того: 3 февраля 2014 года был выпущен MetaTrader 4 build 600 - полностью обновленная версия клиентского терминала с новым языком MQL4 и Маркетом приложений. И мы видим, что не ошиблись - в MetaTrader AppStore, магазине торговых роботов и индикаторов для MetaTrader, произошел взрывной рост программ для трейдеров.

Внимание: с 1 августа 2014 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 600-го билда.

Новый MetaTrader 4 предлагает трейдерам такие невиданные ранее возможности, что сидеть и далее на старых версиях терминалах больше нет смысла.

Возможности новой версии MetaTrader 4

Преимущества новой версии MetaTrader 4

Важно, что обновление на новую версию терминала происходит безопасно и незаметно для пользователя. Все пользовательские программы сохраняются, и ничего не теряется. Несмотря на то, что язык MQL4 был обновлен до уровня MQL5, в новом MetaTrader 4 работают и старые EX4-программы, скомпилированные предыдущим компилятором 509 билда и ниже.

Итак, что же вы получаете в новом MetaTrader 4? Кратко пройдемся по ключевым изменениям, которые вам необходимо знать.

В первую очередь, язык программирования MQL4 полностью переписан и теперь ни в чем не уступает MQL5. Это означает, что теперь программы на MQL4 работают от 4 до 20 раз быстрее, а защита скомпилированных EX4 стала максимальной. Синтаксис нового MQL4 соответствует C++, разработчики торговых роботов получили все преимущества объектно-ориентированного программирования (ООП), но при этом сохранилась и возможность писать в старом стиле.

MetaTrader 4 получил новый редактор MetaEditor, в котором есть все необходимые для программиста средства разработки – отладка, просмотр значений переменных, профилирование, автодополнение кода, сниппеты и многое другое. Кроме того, встроена поддержка DLL и Visual Studio, появился доступ к MQL5 Storage.

И конечно же, в новом MetaTrader 4 появился Маркет, в котором можно покупать и продавать защищенные EX4-программы. Теперь каждый разработчик MQL4-приложений может опубликовать свой продукт в Маркете, интегрированном прямо в терминал.

Появление магазина приложений для MetaTrader 4 выгодно как разработчикам, так и покупателям торговых роботов. Все скачиваемые через Маркет EX4-программы дополнительно шифруются и привязываются к компьютеру покупателя, количество активаций купленных продуктов - не меньше пяти и устанавливается самим продавцом. Покупатели имеют возможность проверить эксперта перед покупкой в тестере, а продавцы получили защиту своих программ и гарантию оплаты.

В новом MetaTrader 4 возросла скорость выполнения торговых операций. Были переписаны модули, отвечающие за создание и поддержание торговых потоков в терминале и на торговых серверах. Вследствие этого резко сократились задержки в исполнении торговых запросов, а проблема "trade context busy" решена полностью.

Теперь в MQL4 вы можете напрямую работать с веб-сайтами без использования DLL-библиотек. Новая функция WebRequest() позволяет отправлять GET и POST-запросы прямо из MQL4-программы только на те разрешенные сайты, которые пользователь сам указал в настройках терминала. Это совершенно новый класс торговых роботов, которые анализируют и распарсивают содержимое новостных сайтов, автоматически публикуют отчеты и т.д.

Выбирать и оформлять подписку на торговые сигналы теперь также можно прямо из MQL4-программы. Новая группа функций по управлению сигналами дает возможность обрабатывать торговые результаты всех доступных для подписки сигналов и выбирать лучший из них по вашему собственному критерию. Это открывает дорогу еще одному классу торговых роботов, которые по заданному алгоритму самостоятельно отслеживают лучшие сигналы и автоматически оформляют на них подписку.

Конечно же, невозможно в краткой форме рассказать обо всех важных изменениях, ведь только в анонсе 600 билда список состоит из 60 пунктов, а в анонсе 646 билда было добавлено еще 30. Новый MetaTrader 4 стал для трейдера не только интереснее, но и надежнее, ведь в процессе переписывания и тщательного тестирования было исправлено множество старых ошибок.

Напоследок расскажем об еще одной предстоящей новинке - виртуальном хостинге для круглосуточной автоматической торговли. В ближайших билдах появится возможность прямо из MetaTrader 4 взять в аренду виртуальную копию вашего терминала с минимальной сетевой задержкой до торгового сервера вашего брокера. Virtual Hosting Cloud - это сеть серверов по всему миру для поддержки специальных версий клиентского терминала MetaTrader. Процесс выбора подходящего расположения, тарифного плана, оплаты и синхронизации полностью автоматизирован, VPS больше не нужны.

Как видите, работа по улучшению MetaTrader 4 идет постоянно, мы не сбавляем темпов.

Обновляйтесь на новый MetaTrader 4!

Торговая платформа MetaTrader 4 пользуется заслуженной популярностью, но мы не перестанем добавлять новый функционал и полезные сервисы для трейдеров. Дело осталось за малым – обновите свой терминал прямо сейчас, не дожидаясь 1 августа, и начните пользоваться новыми возможностями. Мы старались для Вас!


Скачать MetaTrader 4

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (4)
[Удален] | 5 июн. 2014 в 16:59

Почему в новой версии не работает команда  ShellExecuteA из библиотеки shell32.dll ? В старой всё работало без проблем. Какие изменения нужно внести?

Yuriy Lyachshenko
Yuriy Lyachshenko | 17 июн. 2014 в 06:13
Вот спасибо разработчикам терминала!
[Удален] | 27 июн. 2014 в 22:41
Хотелось бы, чтобы всё-таки  заработал Alert по времени во вкладке "Торговля", а потом уже и к  новым свершениям.
AshFTW
AshFTW | 4 мар. 2015 в 19:30
Многие брокеры ведь так и не перейдут на MT5.
