Warum Ist Es WIchtig MetaTrade 4 Spätestens bis zum 01. August auf die Neueste Version zu Aktualisieren?

MetaTrader 4 wurde offiziell weit zurück im Juli 2005 veröffentlicht und ging den Weg die beliebteste Handelsplattform der Welt zu werden. Mehr als 2000 MT4-Server sind für Trader aktuell verfügbar. Der Erfolg kam nicht sofort, natürlich. Es wurde erzielt als ein Ergebnis der ständigen harten Arbeit, während wir mehr und mehr Funktionen implementieren und von Benutzern gemeldete Fehler beheben.

Um die weitere Entwicklung zu schaffen und neue gefragte Dienstleistungen umzusetzen,, haben wir beschlossen, radikal zu aktualisieren MetaTrader 4 und konzentriert alle unsere Anstrengungen auf das vollständige Neuschreiben von vielen kritischen Komponenten im Sommer 2013 Es war eine schwierige Aufgabe, aber das Ergebnis hat sich gelohnt: MetaTrader 4 build 600 mit dem vollständig aktualisierten Client-Terminal mit der neuen MQL4 Sprache und dem Markt für Anwendungen, wurde am 3. Februar 2014 veröffentlicht. Dem folgte das explosive Wachstum in der Anzahl der Handelsanwendungen, hochgeladen in den MetaTrader AppStore - dem Shop für MetaTrader Trading-Roboter und Indikatoren.

Achtung: Ab 1. August 2014 wird MetaTrader 4 Desktop-Terminals älter als Build 600 nicht länger unterstützt.



Die neuen Möglichkeiten, angeboten durch den aktualisierten MetaTrader 4, machen es unvernünftig, bei der älteren Versionen des Terminals zu bleiben.

Vorteile des Aktualisierten MetaTrader 4

Das Upgrade auf die neue Version wird sicher und nahtlos durchgeführt, wobei mit alle Anwenderprogramme und Daten intakt bleiben. Obwohl die MQL4 Sprache auf MQL5 Ebene aktualisiert wurde, vorherige EX4 Programme, kompiliert unter Build 509 oder älteren Compilern bleiben betriebsfähig in dem neuen MetaTrader 4.

Also, was kann der neue MetaTrader 4 Ihnen bieten? Lassen Sie uns kurz die wichtigsten Änderungen abdecken, die Sie darüber wissen müssen.

Zunächst einmal wurde die MQL4 Programmiersprache komplett überarbeitet. Ihre Funktionalität entspricht jetzt der von MQL5. Dies bedeutet, dass MQL4 Programme 4 bis 20-mal schneller arbeiten, während der Schutz von kompilierten EX4 Dateien weiter hoch ist. Die Syntax des neuen MQL4 entspricht C ++. Trading-Roboter-Entwickler genießen alle Vorteile der objektorientierten Programmierung (OOP), obwohl sie auch in der Lage sind Anwendungen auf die alte Art und Weise zu entwickeln.

MetaTrader 4 hat den neuen MetaEditor, der alle notwendigen Entwicklungstools bietet - Debuggen, Betrachten von Variablen, Profilieren, Code-Vervollständigung, Snippets und mehr. Darüber hinaus wurden Unterstützung für DLL und Visual Studio sowie den Zugang zu MQL5 Speicher implementiert.

Und natürlich verfügt der neue MetaTrader 4 über den Markt, so dass Anwendern ermöglicht wird geschützte EX4 Programme zu kaufen und zu verkaufen. Nun können alle MQL4 Entwickler ihre Produkte auf den Markt hochladen, direkt in das Terminal integriert.

Der Shop für MetaTrader 4-Anwendungen ist von Vorteil sowohl für Trading-Roboter-Entwickler und für Käufer. Alle über den Markt heruntergeladenen EX4 Programme werden zusätzlich verschlüsselt und an den PC des Käufer gebunden. Die Anzahl der erworbenen Produktaktivierungen wird von einem Verkäufer bestimmt, obwohl es nicht weniger als fünf sein können. Die Käufer sind in der Lage einen Expert Advisor im Tester zu überprüfen, bevor Sie ihn kaufen, während die Verkäufer sicher sein können, dass ihre Produkte geschützt sind und die Zahlung garantiert ist.

Der neue MetaTrader 4 bietet auch gesteigerte Handel Ausführungsgeschwindigkeit. Wir haben die verantwortlichen Module für die Erzeugung und die Unterstützung der Handelsströme in den Terminal und Handel-Servern verbessert. Dies hat Verzögerungen bei der Ausführung der Handelsaufträge stark reduziert, während das "Handel Kontext beschäftigt" Problem vollständig gelöst ist.

Jetzt können Sie mit Webseiten arbeiten, direkt in MQL4 ohne DLL-Bibliotheken zu verwenden. Die neue WebRequest() Funktion ermöglicht das Senden von GET und POST-Anforderungen zu von einem MQL4 Programm, nur zu den Websites, die durch den Benutzer in den Terminal-Einstellungen festgelegt wurden. Dies ist eine ganz neue Klasse von Handels-Robotern, die in der Lage sind den Inhalt von Nachrichten-Sites zu erfassen und zu analysieren, automatische Berichte erstellen, usw.

Es ist auch möglich Trading-Signale direkt von einem MQL4 Programm zu wählen und zu abonnieren. Die neue Gruppe von Funktionen für die Verwaltung von Signalen ermöglicht die Verarbeitung Handelsergebnisse aller verfügbaren Signale für die Zeichnung und die Auswahl der besten, ganz nach Ihren Vorlieben. Dies eröffnet den Weg zu einer weiteren Klasse von Trading-Robotern mit Algorithmen zum automatischen Verfolgen und abonnieren der besten Signale.

Natürlich ist es unmöglich, alle wichtigen Änderungen in Kürze zu abzudecken, da allein die Build 600 Ankündigung 60 Punkte enthält, während 30 weitere Punkte hinzugefügt wurden für Build 646 one. er neue MetaTrader 4 ist nicht nur spannender geworden, sondern auch zuverlässiger für Trader, da wir viele alte Fehler während des Schreibens und dem Testen der Plattform behoben haben.

Schließlich sollten wir noch ein weiteres neues Feature erwähnen - die virtuelle Hosting für Rund-um-die-Uhr-automatisierten Handel. In den kommenden Versionen, werden Sie in der Lage sein die virtuelle Kopie Ihres Terminals zu mieten mit minimaler Netzwerklatenz zu dem Handelsserver Ihres Brokers, direkt von MetaTrader 4. Virtual Hosting Cloud ist ein Server-Netzwerk auf der ganzen Welt und unterstützt spezielle Versionen von MetaTrader Client Terminal. Die Auswahl eines geeigneten Standort, Service-Plan, die Zahlung und die Synchronisation vollautomatisch. VPS-Server werden nicht mehr benötigt.

Wie Sie sehen können, arbeiten wir ständig an der Verbesserung von MetaTrader 4, und wir werden nicht nachlassen.

Upgrade auf den neuen MetaTrader 4!

Obwohl die MetaTrader 4 Handelsplattform wohlverdiente Anerkennung genießt, werden wir das Hinzufügen neuer Funktionalität und nützlicher Dienst fortsetzen. Aktualisieren Sie Ihr Terminal jetzt, ohne bis zum 1, August zu warten, und entdecken Sie die neuen Funktionen. Ihr Komfort ist unsere Priorität!

MetaTrader 4 Herunterladen