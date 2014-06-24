Нужны ли трейдерам услуги разработчиков?

Алготрейдинг становится все более популярным и востребованным, что закономерно привело к появлению спроса на экзотические алгоритмы и нестандартные задачи.

Сегодня нужны далеко не только советники, торгующие по сигналам стандартных MACD или Bollinger Bands. Теперь трейдерам подавай более сложные и уникальные приложения, анализирующие рынки с разных точек зрения. Оно и понятно: чем больше сигналов даст алгоритм, тем надежнее совершение торговой операции.





Определенная часть таких сложных приложений представлена в Code Base или Маркете и их можно получить за пару кликов, но не всё в них устраивает трейдеров. В этом случае они начинают искать разработчиков, способных написать требуемое приложение, находят их во Фрилансе и выдают заказ. Например, такой:





По большому счету, в данном заказе нет ничего экстраординарного с точки зрения программирования, но в нем требуется создать уникального советника для конкретного трейдера. Видимо, заказчику удобнее работать именно с таким экспертом и он готов заплатить за то, чтобы получить его. Подобных заказов во Фрилансе немало, и это отличная возможность заработать неплохие деньги за короткое время, решая интересную и уникальную задачу.

Зачастую трейдерам даже не нужно разрабатывать приложение с нуля, а необходимо внести изменения в уже имеющийся код. Другими словами, у трейдера уже есть эксперт или индикатор, в котором ему что-то не нравится. Например, не хватает одного индикатора, чтобы получать более надежные сигналы, или нужно изменить принцип работы мани-менеджмента.





Такие заказы тоже есть во Фрилансе и их достаточно много. Конечно, они оцениваются дешевле, но и требуют куда меньших трудозатрат - совсем неплохо получить 50 долларов за полчаса-час работы. Кроме того, одновременно можно выполнять множество заказов, и суммарный заработок может быть вполне солидным.

Недооцененный рынок кастомных приложений

Если взглянуть на ситуацию с алготрейдингом шире, то можно выделить набирающий силу спрос на сами торговые роботы - это видно по статистике Code Base и Маркета. В то же время анализ Фриланса показывает, что все больше трейдеров нуждаются в услугах разработчиков для выполнения разовых уникальных задач.

За четыре года в сервисе поучаствовало около 3 000 трейдеров, для которых были выполнены свыше 10 000 заказов. Скорость появления новых заказов постоянно увеличивается, и можно говорить о новом нарождающемся рынке кастомных приложений. Как и подобает каждому рынку, у этого тоже есть свой объем - почти 600 000 долларов разошлись по кошелькам девелоперов. Очень серьезные деньги достались топовым разработчикам, которые занимаются этим на постоянной основе.

Однако, за все время только 281 разработчик писал программы под заказ. Сам Фриланс остается в тени более наглядных сервисов, и многие разработчики ошибочно обходят его стороной, полагая, что там нельзя серьезно заработать. Между тем, топовые фриланс-девелоперы зарабатывают столько же, сколько лучшие продавцы в Маркете!

Базы заказов в сервисе Фриланс отличаются на разных языках сайта. Если вы владеете английским языком, то можете выполнять работы для англоговорящих заказчиков. На английском языке заказов больше.

Во-вторых, работа во Фрилансе дает хорошую практику программирования, так как задачи постоянно разные и их надо выполнять достаточно быстро. В-третьих, там можно заработать имя, которое начнет работать на вас - трейдеры сами будут искать вас и выставлять персональные заказы. А кроме того, это имя сослужит хорошую службу, реши вы стать продавцом или поставщиком сигналов.

В свое время мы создали Фриланс, чтобы поддержать небольшое число трейдеров, которым нужны услуги разработчиков. По прошествии 4-х лет таких трейдеров стало ощутимо больше и они готовы платить хорошие деньги. Если вы разработчик, почему бы вам не заработать их?











