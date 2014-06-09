为什么8月1日MetaTrader 4升级至最新版本很重要?

MetaTrader 4的官方发布可以追溯至2005年7月，经过不断的发展，后来成为世界上最受欢迎的交易平台。 现在交易人可以使用超过2000台MT4服务器。当然，成功并不会马上实现。只有我们实现更多的功能和修复用户报告的错误时，作为不断努力工作的成果，它才会有所得。

为了提供进一步发展和实施受欢迎的新服务，我们决定从根本上更新MetaTrader 4并集中我们所有的力量在2013年夏天完全改写许多关键部件。这是一个具有挑战性的任务，但结果却是值得的：MetaTrader 4 build 600 包含用新MQL4语言完全更新的客户端并且应用程序市场也于2014年2月发布。紧随其后的就是上传到MetaTrader AppStore的交易应用程序数量的爆炸性增长 - MetaTrader自动交易和指标商店。

注意：自2014年8月1日起，将不再支持低于build 600的MetaTrader 4桌面程序端。



更新的MetaTrader 4提供的新机会使得与旧版程序端共存很不合理。



更新MetaTrader 4的优势

升级到新版本执行安全无缝对接，使所有的用户程序和数据保持原封不动。尽管MQL4语言已经升级到MQL5水平，但之前由build509或更早编译器编译的EX4程序仍然可以在新版MetaTrader 4操作。

所以，新MetaTrader 4会带给您什么呢？我们简要地介绍一下您需要知道的关键性变化。

首先，MQL4编程语言已经完全修订。它的功能现在可以匹配MQL5。这意味着MQL4编程工作快了4到20倍，而编译的EX4文件的保护性也得到提高。新MQL4的语法对应c++。自动交易开发人员享受所有面向对象编程(OOP)的优点，尽管他们还能用老方法开发应用程序。

MetaTrader 4拥有新的MetaEditor，它能提供所有必要的开发工具 - 调试，查看变量，分析，代码完成，片段和更多。此外，支持DLL和Visual Studio以及访问MQL5存储得以实现。

当然，新MetaTrader 4还拥有市场功能，允许用户购买和出售受保护的EX4程序。现在，所有MQL4开发者都可以上传他们的产品到与程序端直接整合的市场。

MetaTrader 4应用程序的存储有益于自动交易开发人员和买家双方。通过市场下载的所有EX4程序另外加密并绑定到买家的个人电脑。购买产品的激活数由卖方设置，尽管它不能少于五次。购买前买方可以在测试器中检测EA交易，而卖方可以确保他们的产品得到保护并且付款得到保障。

新MetaTrader 4也增加了交易执行速度。我们已经显著提高了负责生成和支持程序端和交易服务器的交易流的模块。这极大地降低了执行交易请求的延迟时间，而“交易环境繁忙”的问题已经完全得到解决。

现在，您可以用MQL4直接使用网站而无需使用DLL库。新WebRequest()函数允许从MQL4程序只对用户在程序端设置中指定的网站发送GET和POST请求。这是一个全新的自动交易类，能够分析和解析新闻网站的内容，自动报告问题，等等。

也可以直接从MQL4程序选择和订阅交易信号。管理信号的新函数组允许处理可供订阅的所有信号的交易结果和根据您的喜好选择最好的一个。这将打开另一个自动交易类的方法，使用预设的算法来自动跟踪和订阅最好的信号。

当然，简单描述无法涵盖所有重要的变化， 因为单单是Build 600公告 就包含60点，而另外30点已经增加到Build 646。新MetaTrader 4对于交易人来说不仅更使人激动也更加可靠，因为我们已经修正了许多之前的错误并重写和测试了平台。

最后，我们应该提到另一个新功能——24小时自动交易的虚拟主机。在未来的版本中，您将能够直接从MetaTrader 4以最小的网络延迟出租您的程序端虚拟副本给您的代理服务器。虚拟主机云是一个位于世界各地的服务器网络，支持特殊版本的MetaTrader客户端。选择一个合适的位置，服务计划，付款和同步化是完全自动的。不再需要VPS服务器。

正如您所看到的，我们不断致力于改善MetaTrader 4，我们不会放慢速度。

升级到新MetaTrader 4 ！

尽管MetaTrader 4交易平台享有当之无愧的公认度，我们仍然打算继续为交易人添加新功能和有用的服务。不必等到8月1日，现在就更新您的程序端，发现新功能吧。您的方便是我们的首要任务！





下载MetaTrader 4