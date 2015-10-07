¿Por qué es importante actualizar el MetaTrader 4 a la última versión?

MetaTrader 4 fue lanzado oficialmente hacia el julio de 2005 y llegó a ser la plataforma más popular del mundo. Más de 2000 servidores MT4 están disponibles actualmente para los traders. El éxito no vino inmediatamente, por supuesto. Se obtuvo como resultado de un trabajo duro constante mientras estábamos implementando cada vez más características y corregir errores registrados por el usuario.

Con el fin de proporcionar más desarrollo e implementar nuevos servicios solicitados, decidimos actualizar radicalmente MetaTrader 4 y había concentrado todos nuestros esfuerzos en una reescritura completa de muchos componentes críticos en verano 2013. Fue una tarea difícil, pero el resultado valió la pena: MetaTrader 4 build 600 que contiene el terminal con el nuevo lenguaje MQL4 y el mercado de aplicaciones de cliente totalmente actualizada fue lanzado el 03 de febrero de 2014. Esto fue seguido por el crecimiento explosivo del número de aplicaciones comerciales cargadas en el MetaTrader AppStore - los indicadores y robots comerciales de la tienda de MetaTrader.

Atención: Desde el 01 de agosto de 2014 los terminales de escritorio MetaTrader 4 más antiguos que el build 600 ya no recibirán soporte.



Las nuevas oportunidades que ofrece el MetaTrader 4 actualizado hacen irrazonable quedarse con las versiones más antiguas del terminal.



Ventajas de la actualización MetaTrader 4

La actualización a la nueva versión se realiza con seguridad y a la perfección con todos los programas de usuario y los datos quedan intactos. Aunque el lenguaje MQL4 se ha actualizado hasta nivel de MQL5, los programas anteriores de EX4 compilados por build 509 o compiladores más antiguos permanecen operativos en el nuevo MetaTrader 4.

¿Por lo tanto, que puede ofrecer el nuevo MetaTrader 4? Vamos a resumir brevemente los cambios más importantes que necesita saber.

En primer lugar, el lenguaje de programación MQL4 ha sido revisado completamente. Su funcionalidad ahora coincide con la de MQL5. Esto significa que programas de MQL4 trabajan de 4 a 20 veces más rápido, mientras que la protección de archivos compilados EX4 está en su punto alto. La sintaxis del MQL4 nuevo corresponde a C++. Los desarrolladores de robots de trading disfrutan todas las ventajas de la programación orientada a objetos (OOP), aunque también son capaces de desarrollar aplicaciones de la vieja manera.

El MetaTrader 4 cuenta con el MetaEditor nuevo proporcionando todas las herramientas de desarrollo necesario, depuración, visualización de variables, de perfiles, completación de código, fragmentos de código y más. Además, soporte para DLL y Visual Studio, así como la imnplementación al acceso a MQL5 Storage.

Y por supuesto, el nuevo MetaTrader 4 cuenta con el mercado permitiendo a los usuarios comprar y vender programas de EX4 protegidos. Ahora, todos los desarrolladores de MQL4 pueden subir sus productos en el mercado integrado directamente desde el terminal.

La tienda de aplicaciones de la MetaTrader 4 es beneficiosa tanto para los compradores y los desarrolladores de robots de trading. Todos los programas EX4 descargados a través del mercado son además encriptados y ligados al PC del comprador. El número de activaciones del producto adquirido se establece por vendedor, aunque no puede ser inferior a cinco. Los compradores son capaces de controlar un Asesor Experto en el probador antes de comprarlo, mientras que los vendedores pueden estar seguros de que sus productos están protegidos y se garantiza el pago.

Las operaciones del nuevo MetaTrader 4 también ofrece mayor velocidad de ejecución. Hemos mejorado considerablemente los módulos de generación y apoyo de los flujos de operaciones en el terminal y en los servidores de trade. Esto ha reducido en gran medida retrasos en la ejecución de las peticiones del comercio, mientras que el tema de "contexto de trade ocupado" se ha resuelto completamente.

Ahora, usted puede trabajar con sitios web directamente en MQL4 sin utilizar librerías DLL. La nueva función WebRequest() permite enviar peticiones GET y POST de un programa en MQL4 sólo a los sitios web que el usuario ha especificado en los ajustes del terminal. Esta es una nueva clase de robots de trading capaces de analizar y analizar el contenido de los sitios de noticias, edición de informes automáticos, etc..

También es posible elegir y suscribirse a las señales de trading directamente desde un programa en MQL4. El nuevo grupo de funciones para la gestión de las señales permite resultados del proceso de trade de todas las señales disponibles para suscripción y elegir la mejor según tus preferencias. Esto abre el camino para todavía otra clase de robots de trading utilizando algoritmos predefinidos para un seguimiento automático y suscribirse a las mejores señales.

Por supuesto, es imposible cubrir todos los cambios importantes en breve, ya que el anuncio del Build 600 solo tiene 60 puntos, mientras que 30 puntos adicionales se han agregado al Build 646. El nuevo MetaTrader 4 se ha convertido en no sólo más emocionante sinó también más confiable para los traders, ya que nos hemos fijado en los muchos viejos errores cuando hemos reescrito y probado la plataforma.

Por último, cabe mencionar una nueva característica - el hosting virtual para el trading automatizado las 24 horas. En las estructuras próximas, podrá alquilar la copia virtual de su terminal con latencia de red mínima al servidor de trade de su corredor de MetaTrader 4. Cloud Hosting Virtual es una red de servidores situado alrededor del mundo soportando versiones especiales del terminal de cliente MetaTrader. La selección de un lugar adecuado, plan de servicio, pago y sincronización está totalmente automatizado. No se necesitarán más los servidores VPS.

Como se puede ver, estamos trabajando constantemente en la mejora de MetaTrader 4, y no vamos a frenar.





Actualización al nuevo MetaTrader 4!

Aunque la plataforma de trading MetaTrader 4 goza de merecido reconocimiento, vamos a seguir añadiendo nuevas funciones y servicios útiles para los traders. Actualice su terminal ahora mismo, sin esperar a que el 1 de agosto y descubra las nuevas características. Su comodidad es nuestra prioridad!





Descargar MetaTrader 4