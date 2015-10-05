Por que é importante Atualizar o MetaTrader 4 na Versão Mais Recente?

MetaTrader 4 foi lançado oficialmente em Julho de 2005 e tornou-se a plataforma de negociação mais popular no mundo. Mais de 2000 servidores MT4 estão disponíveis mundialmente no momento aos traders. É claro que o Sucesso não veio imediatamente. Os resultados foram obtidos com um trabalho árduo e constante, implementando mais e mais recursos e corrigindo os erros relatados pelo usuário.

Com o objetivo de um maior desenvolvimento e implementação de novos serviços que são procurados, decidimos atualizar radicalmente o terminal MetaTrader 4 e concentrarmos todos os nossos esforços na reescrita completa dos diversos componentes críticos no verão de 2013. Foi uma tarefa difícil, mas o resultado valeu a pena: MetaTrader 4 Versão 600 contendo o terminal do cliente totalmente atualizado com a nova linguagem MQL4 e do Mercado de aplicativos foi lançado em 3 de fevereiro de 2014. Este processo foi seguido pelo crescimento explosivo no número de aplicativos de negociação enviados à MetaTrader AppStore - Uma loja de robôs e indicadores de negociação MetaTrader.

Atenção: A partir de 1 de agosto de 2014 os terminais MetaTrader 4 de computadores anteriores a Versão 600 não têm mais suporte



As novas oportunidades oferecidas pela atualização do terminal MetaTrader 4 tornam obsoletas as versões mais antigas do terminal.



Vantagens da Atualização do MetaTrader 4

A atualização para a nova versão é realizada de forma segura e sem problemas com todos os programas e dados do usuário permanecendo intactos. A linguagem MQL4 foi atualizado ao nível da MQL5, porém os programas anteriores compilados para EX4 pela versão 509 ou mais antigas continuam operacionais no novo MetaTrader 4.

Então, o que pode o novo MetaTrader 4 oferecer a você? Já estamos lançando artigos com as mudanças mais importantes que você precisa saber sobre esta atualização.

Primeiro de tudo, linguagem de programação MQL4 foi completamente revista. Sua funcionalidade agora está no mesmo nível da MQL5. Isto significa que os programas MQL4 funcionam 4 a 20 vezes mais rápidos e a proteção dos arquivos compilados EX4 é muito alta, a sintaxe da nova linguagem MQL4 corresponde a C++. Desenvolvedores de robô de negociação desfrutam de todas as vantagens da programação orientada a objetos (OOP), embora eles possam desenvolver aplicativos a moda antiga.

MetaTrader 4 tem um novo MetaEditor fornecendo todas as ferramentas de desenvolvimento necessárias - depuração, visualização de variáveis, perfilamento, conclusão de código, snippets, e muito mais. Além disso, o suporte para DLL, o Visual Studio e o acesso ao armazenamento MQL5 foram implementadas.

Também o novo MetaTrader 4 possui a sessão Mercado, permitindo aos usuários comprar e vender programas EX4 protegidos, os desenvolvedores MQL4 podem enviar seus produtos ao Mercado integrados diretamente no terminal.

A loja de aplicativos MetaTrader 4 é benéfica tanto para desenvolvedores de robôs de negociação como para compradores, todos os programas EX4 baixados via Mercado são criptografados e vinculados ao PC do comprador. O número de ativações na compra do produto é definido por um vendedor, não podendo ser inferior a cinco. Os compradores podem verificar um Expert Advisor no testador antes de comprá-lo e os vendedores têm a certeza de que os seus produtos são protegidos e o pagamento é garantido.

O novo MetaTrader 4 também apresenta maior velocidade de execução nas operações de negociação, melhoramos significativamente os módulos responsáveis pela geração e sustentação dos fluxos de negociação no terminal e servidores de negociação, reduzindo drasticamente os atrasos na execução das ordens, enquanto que o problema do "contexto da negociação ocupado" foi completamente resolvido.

Agora, você pode trabalhar com sites diretamente em MQL4, sem usar bibliotecas DLL. A nova função WebRequest() permite o envio de pedidos GET e POST a partir de um programa MQL4, apenas nos sites onde o usuário tenha especificado nas configurações do terminal. Esta é uma marca nova de classe de robôs de negociação, capazes de analisarem os conteúdo e os textos de sites de notícias, emitir relatórios automáticos, etc.

Também é possível escolher e assinar sinais de negociação diretamente de um programa MQL4. O novo grupo de funções para gerenciamento de sinais permite o processamento dos resultados das negociações de todos os sinais disponíveis para assinatura, assim o trader poderá escolher o melhor sinal de acordo com suas preferências. Isso abre o caminho para mais uma classe de robôs de negociação que utilizam algoritmos predefinidos para acompanhar e assinar automaticamente os melhores sinais.

É claro, não foi possível abranger todas as alterações importantes numa única atualização, além da Versão 600 foi também realizada uma outra, a Versão 646. O novo terminal MetaTrader 4 tornou-se emocionante e também mais confiável para os traders, uma vez que muitos erros antigos foram corrigidos ao reescrevermos e testarmos a plataforma.

Finalmente, devemos mencionar um outro novo recurso - a hospedagem virtual, vinte e quatros horas de negociação automática. Nas próximas versões, você poderá alugar uma cópia virtual do seu terminal com latência mínima da rede ao servidor de negociação da sua corretora, diretamente do terminal MetaTrader 4. Hospedagem Virtual nas Nuvens é uma rede de servidores localizada em todo o mundo, com o objetivo apoiar as versões especiais dos terminais de cliente MetaTrader. A seleção de um local adequado, o plano de serviço, pagamento e sincronização serão inteiramente automatizados. Servidores VPS não serão mais necessários.

Como você pode ver, estamos constantemente trabalhando para melhorar o terminal MetaTrader 4 e estamos pegando pesado.

Atualize o Novo MetaTrader 4!

Embora a plataforma de negociação MetaTrader 4 goze de merecido reconhecimento, pretendemos continuar adicionando novas funcionalidades e serviços úteis aos traders. Atualize seu terminal e descubra as novas funcionalidades. Sua necessidade é a nossa prioridade!





Download MetaTrader 4