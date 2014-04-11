Сказки торговых роботов: лучше меньше - да лучше?
Чтобы решить проблему, ее нужно сначала сформулировать. Если я считаю, что нашел решение, его нужно проверить в деле, чтобы убедиться в своей правоте.
Я знаю только один способ проверки — на собственных деньгах.
Д.Ливермор
Пролог
В статье Последний крестовый поход мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрели довольно интересный и мало используемый в настоящее время способ отображения рыночной информации - графики крестиков-ноликов. Предложенный в статье скрипт позволял строить графики, но не предполагал автоматизации торговли. Предлагаю вам автоматизировать процесс торговли, используя для анализа и принятия решений о направлении и объемах торговли графики крестиков-ноликов.
Не буду напоминать основных принципов построения, предложу лучше посмотреть на типичный график:
Не стану утверждать, что торговые возможности явно видны на этом графике, предложу лишь проверить две торговые гипотезы:
Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
Торгуйте со стоп-ордерами, определенными до входа в рынок.
- покупаем над линией поддержки стоп-ордером выше максимума предыдущей колонки "Х", продаем под линией сопротивления стоп-ордером ниже минимума предыдущей колонки "О", скользящий стоп - на уровне разворота;
Дайте прибыли расти.
Закрывайте сделки, которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
- покупаем при пробое линии сопротивления, продаем при пробое линии поддержки, стоп-лосс - на уровне разворота, скользящий стоп - по трендовой линии.
А каким объемом входим?
Обратите внимание на приведенные выше цитаты классика биржевых спекуляций: торгуйте со стоп-ордерами. Я предпочитаю входить в рынок таким объемом, чтобы при срабатывании ордера Стоп Лосс потери баланса составляли не более приемлемого для меня процента от этого самого баланса (то, что Ральф Винс в своей Математике управления капиталом назвал оптимальное F). Риск потери с одной сделки - отлично оптимизируемая переменная (в приведенном ниже коде - opt_f).
Таким образом, имеем функцию установки ордера на покупку/продажу с механизмом расчета объема, зависящего от приемлемого для вас риска на одну сделку:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Функция выставления ордера с предварительно подсчитанным объемом | //+------------------------------------------------------------------+ void PlaceOrder() { //--- Переменные для расчета лота uint digits_2_lot=(uint)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); double trade_risk=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)*opt_f; double one_tick_loss_min_lot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)*SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); //--- Заполняем основные поля запроса trade_request.magic=magic; trade_request.symbol=symbol; trade_request.action=TRADE_ACTION_PENDING; trade_request.tp=NULL; trade_request.comment=NULL; trade_request.type_filling=NULL; trade_request.stoplimit=NULL; trade_request.type_time=NULL; trade_request.expiration=NULL; if(is_const_lot==true) { order_vol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN); } else { order_vol=trade_risk/(MathAbs(trade_request.price-trade_request.sl)*MathPow(10,digits_2_lot)*one_tick_loss_min_lot)*SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); order_vol=MathMax(order_vol,SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN)); if(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)!=0) order_vol=MathMin(order_vol,SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)); order_vol=NormalizeDouble(order_vol,(int)MathAbs(MathLog10(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)))); } //--- Ставим ордер while(order_vol>0) { trade_request.volume=MathMin(order_vol,SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX)); if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); order_vol=order_vol-SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); }; ticket=trade_result.order; };
А по какому критерию оптимизируем?
Реально критериев оптимизации всего два: либо минимизация просадки при заданном уровне доходности, либо максимизация баланса при заданном уровне просадки. Я предпочитаю оптимизировать по второму критерию:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Результат работы стратегии в режиме тестирования | //+------------------------------------------------------------------+ double OnTester() { if(TesterStatistics(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)>(risk*100)) return(0); else return(NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_PROFIT),(uint)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS))); };
где risk - уровень просадки, выше которого стратегия для меня считается неприемлемой. Эта также одна из оптимизируемых переменных.
А когда необходимо оптимизировать повторно?
Кто-то проводит повторную оптимизацию через интервалы времени (например, раз в неделю, в месяц), кто-то - через интервалы сделок (через 50 сделок, через 100), кто-то - как рынок поменяется. Реально же необходимость в повторной оптимизации диктуется лишь принятым критерием оптимизации в предыдущем пункте. Просела система ниже максимально допустимого параметра risk - проводим повторную оптимизацию, не просела - не трогаем. Для себя считаю неприемлемой просадку больше 10%. Таким образом, если просадка в процессе реальной работы системы превышает это значение - оптимизирую повторно.
А оптимизировать сразу все?
К сожалению, в тестере стратегий пока не реализована возможность оптимизировать внешние переменные для режима "Все символы, выбранные в окне 'Обзор рынка'". Поэтому выбор рыночного инструмента наряду с прочими оптимизируемыми внешними переменными произведем следующим нехитрым способом:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисление символов | //+------------------------------------------------------------------+ enum SYMBOLS { AA=1, AIG, AXP, BA, C, CAT, DD, DIS, GE, HD, HON, HPQ, IBM, IP, INTC, JNJ, JPM, KO, MCD, MMM, MO, MRK, MSFT, PFE, PG, QQQ, T, SPY, UTX, VZ, WMT, XOM }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция выбора символа | //+------------------------------------------------------------------+ void SelectSymbol() { switch(selected_symbol) { case 1: symbol="#AA"; break; case 2: symbol="#AIG"; break; case 3: symbol="#AXP"; break; case 4: symbol="#BA"; break; case 5: symbol="#C"; break; case 6: symbol="#CAT"; break; case 7: symbol="#DD"; break; case 8: symbol="#DIS"; break; case 9: symbol="#GE"; break; case 10: symbol="#HD"; break; case 11: symbol="#HON"; break; case 12: symbol="#HPQ"; break; case 13: symbol="#IBM"; break; case 14: symbol="#IP"; break; case 15: symbol="#INTC"; break; case 16: symbol="#JNJ"; break; case 17: symbol="#JPM"; break; case 18: symbol="#KO"; break; case 19: symbol="#MCD"; break; case 20: symbol="#MMM"; break; case 21: symbol="#MO"; break; case 22: symbol="#MRK"; break; case 23: symbol="#MSFT"; break; case 24: symbol="#PFE"; break; case 25: symbol="#PG"; break; case 26: symbol="#QQQ"; break; case 27: symbol="#T"; break; case 28: symbol="#SPY"; break; case 29: symbol="#UTX"; break; case 30: symbol="#VZ"; break; case 31: symbol="#WMT"; break; case 32: symbol="#XOM"; break; default: symbol="#SPY"; break; }; };
При необходимости вы можете добавлять в перечисление и функцию выбора символа (которую вызовем в OnInit()) нужные вам инструменты.
Что за робот у нас получился?
Обработчик тиков:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Типичный обработчик тиков OnTick() | //| График строим только по сформированным барам и сначала | //| проверяем, не новый ли сейчас бар? | //| Если бар новый, то при наличии позиций проверяем, | //| не нужно ли передвинуть стоп-лосс, | //| а при отсутствии позиций проверяем, | //| может есть условия для открытия сделки? | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Если новый бар if(IsNewBar()==true) { RecalcIndicators(); //--- Режим тестера/оптимизатора? if((MQLInfoInteger(MQL_TESTER)==true) || (MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)==true)) { //--- Это уже период тестирования? if(cur_bar_time_dig[0]>begin_of_test) { //--- Если есть открытая по символу позиция if(PositionSelect(symbol)==true) //--- проверяем, не нужно-ли передвинуть SL, и если нужно - передвигаем TrailCondition(); //--- а если позиций нет else //--- проверяем, нужно-ли открыть позицию, и если нужно - открываем TradeCondition(); } } else { //--- Если есть открытая по символу позиция if(PositionSelect(symbol)==true) //--- проверяем, не нужно-ли передвинуть SL, и если нужно - передвигаем TrailCondition(); //--- а если позиций нет else //--- проверяем, нужно-ли открыть позицию, и если нужно - открываем TradeCondition(); } }; };
Для стратегии №1 "покупаем над линией поддержки стоп-ордером выше максимума предыдущей колонки "Х", продаем под линией сопротивления стоп-ордером ниже минимума предыдущей колонки "О", скользящий стоп - на уровне разворота":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Функция проверки торговых условий для открытия сделки | //+------------------------------------------------------------------+ void TradeCondition() { if(order_col_number!=column_count) //--- Завалялись какие-то ордера по символу? { if(OrdersTotal()>0) { //--- Удалить их! for(int loc_count_1=0;loc_count_1<OrdersTotal();loc_count_1++) { ticket=OrderGetTicket(loc_count_1); if(!OrderSelect(ticket)) Print("Failed to select order #",ticket); if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==symbol) { trade_request.order=ticket; trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); }; }; order_col_number=column_count; return; } else { order_col_number=column_count; return; } } else if((MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)<SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK)) && (pnf[column_count-1].column_type=='X') && (pnf[column_count-1].max_column_price<=pnf[column_count-3].max_column_price)) { //--- Условия для BUY выполнены, смотрим, а нет ли отложенных ордеров BUY по символу с нужной ценой? trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].max_column_price+double_box),digit_2_orders); trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].max_column_price-(reverse-1)*double_box),digit_2_orders); trade_request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; if(OrderSelect(ticket)==false) //--- Нет, отложенных ордеров нет - размещаем ордер { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else //--- или отложенный ордер есть { //--- а что за тип и цена у отложенного ордера? if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) || ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price))) { //--- Тип не тот или цена отличается - закрываем ордер trade_request.order=ticket; trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); //--- и открываем с нужной ценой PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return; } else if((MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)>SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK)) && (pnf[column_count-1].column_type=='O') && (pnf[column_count-1].min_column_price>=pnf[column_count-3].min_column_price)) { //--- Условия для SELL выполнены, смотрим, а нет ли отложенных ордеров SELL по символу с нужной ценой? trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].min_column_price-double_box),digit_2_orders); trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].min_column_price+(reverse-1)*double_box),digit_2_orders); trade_request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP; if(OrderSelect(ticket)==false) //--- Нет, отложенных ордеров нет - размещаем ордер { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else //--- или отложенный ордер есть { //--- а что за тип и цена у отложенного ордера? if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) || ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price))) { //--- Тип не тот или цена отличается - закрываем ордер trade_request.order=ticket; trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); //--- и открываем с нужной ценой PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return; } else return; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция проверки условия для перемещения стоп-лосса | //+------------------------------------------------------------------+ void TrailCondition() { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].max_column_price-reverse*double_box),digit_2_orders); else trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].min_column_price+reverse*double_box),digit_2_orders); if(PositionGetDouble(POSITION_SL)!=trade_request.sl) PlaceTrailOrder(); };
Для стратегии №2 "покупаем при пробое линии сопротивления, продаем при пробое линии поддержки, стоп-лосс - на уровне разворота, скользящий стоп - по трендовой линии":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Функция проверки торговых условий для открытия сделки | //+------------------------------------------------------------------+ void TradeCondition() { if(order_col_number!=column_count) //--- Завалялись какие-то ордера по символу? { if(OrdersTotal()>0) { //--- Удалить их! for(int loc_count_1=0;loc_count_1<OrdersTotal();loc_count_1++) { ticket=OrderGetTicket(loc_count_1); if(!OrderSelect(ticket)) Print("Failed to select order #",ticket); if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==symbol) { trade_request.order=ticket; trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); }; }; order_col_number=column_count; return; } else { order_col_number=column_count; return; } } else if(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)>SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK)) { //--- Условия для BUY выполнены, смотрим, а нет ли отложенных ордеров BUY по символу с нужной ценой? trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price),digit_2_orders); trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price-(reverse-1)*double_box),digit_2_orders); trade_request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; if(OrderSelect(ticket)==false) //--- Нет, отложенных ордеров нет - размещаем ордер { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else //--- или отложенный ордер есть { //--- а что за тип и цена у отложенного ордера? if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) || ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price))) { //--- Тип не тот или цена отличается - закрываем ордер trade_request.order=ticket; trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); //--- и открываем с нужной ценой PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return; } else if(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)<SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK)) { //--- Условия для SELL выполнены, смотрим, а нет ли отложенных ордеров SELL по символу с нужной ценой? trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].supp_price),digit_2_orders); trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].supp_price+(reverse-1)*double_box),digit_2_orders); trade_request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP; if(OrderSelect(ticket)==false) //--- Нет, отложенных ордеров нет - размещаем ордер { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else //--- или отложенный ордер есть { //--- а что за тип и цена у отложенного ордера? if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) || ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price))) { //--- Тип не тот или цена отличается - закрываем ордер trade_request.order=ticket; trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order); //--- и открываем с нужной ценой PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return; } else return; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция проверки условия для перемещения стоп-лосса | //+------------------------------------------------------------------+ void TrailCondition() { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) trade_request.sl=NormalizeDouble(MathMax(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK),MathPow(10,pnf[column_count-1].max_column_price-reverse*double_box)),digit_2_orders); else trade_request.sl=NormalizeDouble(MathMin(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID),MathPow(10,pnf[column_count-1].min_column_price+reverse*double_box)),digit_2_orders); if(PositionGetDouble(POSITION_SL)!=trade_request.sl) PlaceTrailOrder(); };
Обратите внимание, уважаемый читатель, на несколько тонкостей.
- Цены на рыночные инструменты колеблются в довольно широком диапазоне от центов до десятков тысяч (пример - акции и контракты на разницу на японских биржах). Поэтому при построении графика крестиков-ноликов я использую логарифм цены, чтобы не вводить в качестве размеров бокса значения от 1 пипса до тысяч и десятков тысяч пипсов.
- Массив графика крестиков-ноликов начинает индексироваться с нуля, последняя колонка имеет индекс, соответственно, число колонок минус один.
- При наличии линии поддержки ее значение будет больше -10.0, но меньше логарифма цены, при отсутствии линии поддержки (и сопротивления тоже) ее значение в массиве графика составляет -10.0. Поэтому условия пробоя линии поддержки/сопротивления записаны в таком виде, как выше в коде стратегии №2.
Код вспомогательных функций не привожу в статье, а прилагаю во вложениях. Кодом построения самого графика ввиду его объемности также засорять статью не буду, он с комментариями во вложении.
Результаты роботрейдинга
Для оптимизации я подготовил два набора рыночных инструментов в файлах symbol_list_1.mhq и symbol_list_2.mhq: валютные пары и контракты на разницу по акциям, входящим в индекс Доу.
Окно настроек:
Окно параметров в тестере в первом случае для нашей стратегии имеет следующий вид:
Обратите внимание на строку "Начало тестирования". Для анализа и принятия решений роботу нужно хотя-бы несколько колонок графика, а при выборе размера бокса от 50 пипсов и выше, годичной истории зачастую не хватает даже для одной колонки. Поэтому для графиков с размером бокса от 50 пипсов я рекомендую задавать значение интервала порядка трех лет и выше от начала работы робота, а само начало работы робота задавать в окне параметров строкой "Начало тестирования". В нашем примере для тестирования по инструменту с размером бокса в 100 пипсов начиная с 01.01.2012 г. на вкладке "Настройки" указываем интервал с 01.01.2009 г., а на вкладке "Параметры" - с 01.01.2012 г.
Значение false для параметра "Торгуем минимальным лотом?" говорит о том, что размер лота у нас переменный, зависит от баланса и переменной "Риск на сделку, %" (в нашем случае 1% на сделку, но его можно также оптимизировать). "Допустимая просадка, %" - тот самый критерий оптимизации из функции OnTester(). Для примера я выбрал для оптимизации лишь две переменные: торговый инструмент "Символ" и "Размер бокса в пипсах".
Оптимизацию проведем на данных 2012-2013 года. Сам робот лучше всего прикрепить к графику EURUSD, как символу с наибольшим покрытием тиками. В таблице ниже приведу полный отчет для тестирования по валютным парам для размера бокса 10 по первой стратегии:
и сводную таблицу для разных инструментов и размеров бокса:
|Стратегия
|Инструменты
|Размер бокса
|Trades
|Equity DD %
|Profit
|Result
|Прогноз баланса
|1
|Валюты
|10
|1 659
|13
|-10 214
|2 030
|2 030
|1
|Валюты
|20
|400
|5
|1 638
|2 484
|2 484
|1
|Акции
|50
|350
|4
|7 599
|7 599
|15 199
|1
|Акции
|100
|81
|2
|4 415
|4 415
|17 659
|2
|Валюты
|10
|338
|20
|-4 055
|138
|138
|2
|Валюты
|20
|116
|8
|4 687
|3 986
|3 986
|2
|Акции
|50
|65
|6
|6 770
|9 244
|9 244
|2
|Акции
|100
|12
|1
|-332
|-332
|-5 315
Что мы видим?
Существуют круглые дураки, которые все и всегда делают неверно.
И существуют дураки с Уолл-Стрит, которые считают, что торговать надо всегда.
На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции и вести свою игру достаточно разумно.
Видим неожиданную для многих картину: депозит с большей вероятностью будет выше при меньшем числе сделок. Если бы мы без всякой оптимизации два года назад накинули на акции наш эксперт и задали размер бокса 100, а риск на сделку 1%, то за два года робот совершил бы всего 81 сделку (в среднем за год по одному инструменту 1,25 сделки), наш депо вырос бы на 44%, и при этом в среднем просадка по эквити была бы чуть выше 2%. Принимая для себя допустимую просадку в 10%, мы бы могли рисковать на сделку в 4% и за два года депозит бы прибавил 177%, доходность - под 90% годовых в долларах США!
Эпилог
Курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и никогда не бывает слишком низким, чтобы начать продавать.
Большие деньги делаются не в раздумьях, а в ожидании.
Предложенные к рассмотрению стратегии могут быть модифицированы и они покажут даже большую доходность при просадке не выше 10%. Не пытайтесь мельтешить, торговать часто, лучше найдите брокера, который предоставляет не просто "стандартный набор" инструментов из двух десятков валютных пар и трех десятков акций, а хотя бы сотни три-четыре инструментов (акций, фьючерсов). С большей вероятностью инструменты не будут коррелированы и ваш депозит будет в большей безопасности. И да, акции почему-то показывают лучшие результаты, чем валютные пары.
P.S. (на правах рекламы)
В Маркете я предлагаю скрипт PnF Chartist для построения графиков крестиков-ноликов в текстовых файлах из котировок терминалов МТ4, МТ5 или Yahoo finance. Используйте его для визуального поиска паттернов поведения цен, ибо нет лучше тестера/оптимизатора, чем своя голова, а найдя закономерности - воспользуйтесь шаблонами экспертов из статьи для проверки в боевых условиях ваших задумок.
