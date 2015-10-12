なぜ2014年8月1日までに、MetaTrader 4を最新のビルドにアップデートする必要があるのでしょうか?

2005年７月、世界中で最も普及したMetaTrader 4プラットフォームが公式にリリースされ、今日では、トレーダーは2000以上のМТ4サーバーから選択をすることができるようになりました。勿論、すぐにこのような成功を収めたわけではなく、積極的に新しい機能を加えたり、ユーザの力を借りて検出したエラーの除去をするなどの、絶え間ない作業の末に収められた結果です。

更なる開発と、需要のある新しいサービスの導入をする目的で、私たちは根本的なMetaTrader 4の更新を決定し、その為、2013年の夏は、多くの重要なコンポーネントの完全な書き直しに、全力を注いで参りました。それは地獄のような作業ではありましたが、結果はその価値のあるものでした。2014年２月３日、新しいMQL4言語とマーケットアプリケーションを備えた、クライアントターミナルのフルアップデートバージョンであるMetaTrader 4 build 600がリリースされました。そして、私たちは間違ってはいませんでした。MetaTrader用取引ロボットや、インディケータのショップであるMetaTrader AppStoreでは、トレーダーの為のプログラムの爆発的成長が起こりました。

注意：2014年8月1日以降、MetaTrader 4デスクトップターミナルのビルド600以前のバージョンはサポートを終了します。



新しいMetaTrader 4は、これ以上ターミナルの旧バージョンを使用する意味がない、以前には見られなかった性能をトレーダーに提供します。



MetaTrader 4の新バージョンの特長

本当に大切なのは、ターミナルのアップグレードは安全に、且つ、利用者に分からないよう行われることです。カスタムプログラムはすべて保存され、何も失われることはありません。。MQL4言語はMQL5レベルまで更新されたにも関わらず、新しいMetaTrader 4では、509ビルド以前のコンパイラーでコンパイルされた、古いEX4プログラムも動作します。

さて、新しいMetaTrader 4には何があるのでしょうか？あなたが知っておくべき重要な変更点について、簡単に見ていきましょう。

まず初めに、MQL4プログラミング言語が完全に改訂され、今ではMQL5に劣らないものになりました。これは、MQL4のプログラムが4～20倍速く動作し、コンパイルされたEX4の保護が最大限になったことを意味します。新しいMQL4の構文はC++に相応し、取引ロボットの開発者はオブジェクト指向プログラミング（OOP）の全ての長所を得ましたが、その上古いスタイルでプログラムを書くことができます。

MetaTrader 4は、プログラマーにとって必要不可欠な開発ツール（デバッグ、変数値の一覧、プロファイリング、コードの自動補完、スニペットなど）を持つ、新しいMetaEditorを取得しました。その他にも、DLLやVisual Studioのサポートが内蔵され、MQL5 Storageへのアクセスが可能になりました。

そして、勿論、新しいMetaTrader 4には、保護されたEX4プログラムを売買することができるマーケットも追加されました。これからは、MQL4アプリケーションの各開発者が、直接ターミナルに統合されたマーケットで、自分の製品を掲載することができます。

MetaTrader 4用アプリケーションショップの登場は、取引ロボットの購入者にとっても、開発者にとっても有益なものになります。マーケットを介してダウンロードされる、全てのEX4プログラムは、更に暗号化された上に、購入者のコンピュータに関連付けられ、また購入製品の有効化回数は、５回以上で販売者によって設定されます。購入者は購入前にテスターでエキスパートアドバイザをテストすることができ、また販売者は自身のプログラムの保護と支払いの保証を獲得しました。

新しいMetaTrader 4では、取引操作の速度が上がりました。ターミナルや取引サーバーでの取引の流れを作り、サポートをするモジュールが更新されました。この結果、取引要求実行の遅延を低減し、『取引コンテキストのビジー』が完全に解決されました。

これからは、MQL4でDLLライブラリを使用することなく、ウェブサイトを直接利用することができます。新しいWebRequest()関数は、MQL4プログラムから直接、ユーザーが自身でターミナルの設定で指定したサイトにのみ、GETとPOSTリクエストを送信することができます。新しいサイトの内容を分析し、自動的にレポートなどを発行する、取引ロボットの新しいクラスです。

MQL4プログラムから直接、取引シグナルの選択や購読手続きが可能になりました。シグナルをコントロールする機能の新しいグループによって、全ての購読可能なシグナルの取引結果を処理したり、あなたの独自の基準に基づいて、その中から最適なものを選択することができます。指示されたアルゴリズムに則り、最も良いシグナルを自分で追跡し、自動的にそれらへの購読を行う、取引ロボットのもう一つのクラスへの道を開きます。

勿論、簡単に全ての重要な変更点についてお話することはできません。ビルド600のアナウンスは、60項目からリストが構成されており、ビルド646のアナウンスには、もう30の項目が追加されています。新しいMetaTrader 4は、トレーダーにとってより面白いものになっただけでなく、作り変えや綿密なテストの過程で、多数の古い不具合を修正した為、より信頼性が高いものとなりました。

最後に、直近の新製品、24時間の自動売買の為の仮想ホスティングについてご紹介します。最新のビルドでは、MetaTrader 4から直接、あなたのブローカーの取引サーバーまで最小のネット遅延で、あなたのターミナルの仮想コピーをレンタルすることができます。Virtual Hosting Cloudは、MetaTraderクライアントターミナルの特別なバージョンをサポートする為の、全世界のサーバーネットワークです。適切な場所の選択、サービスプラン、支払いおよび同期化の完全な自動化と、VPSはもはや必要ではありません。

ご覧のように、私たちはMetaTrader 4を絶えず更新し続けています。

新しいMetaTrader 4にアップデートしてください！

取引プラットフォームMetaTrader 4は人気を博していますが、私たちはトレーダーの為の有益なサービスや新しい機能を追加し続けていきます。８月１日を待たずに、今すぐご自身のターミナルを更新して、新しい機能をご利用ください。皆様の為に努力をしていきます！





