Рецепты MQL5 - Мультивалютный советник и работа с отложенными ордерами на MQL5
Введение
На этот раз рассмотрим создание мультивалютного советника, торговый алгоритм которого строится на работе с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. Схему будем строить для внутридневной торговли/тестов. В статье будут рассмотрены следующие вопросы:
- Торговля в указанном временном диапазоне. Сделаем так, чтобы можно было указать время начала и окончания торговли. Например, это может быть временной диапазон во время европейской или американской торговых сессий. Конечно же, будет возможность подобрать наилучший временной диапазон во время оптимизации параметров эксперта.
- Установка/модификация/удаление отложенных ордеров.
- Обработка торговых событий: проверка закрытия последней позиции по Тейк Профит или Стоп Лосс, контроль истории сделок на каждом символе.
Процесс разработки эксперта
В качестве шаблона возьмем код из статьи Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы. Изменения будут существенные, но принципиальная структура схемы останется такой же. Советник будем создавать для внутридневной торговли, но этот режим можно будет при желании отключать. Отложенные ордера в таком случае будут всегда устанавливаться сразу же (по событию "новый бар"), если позиция была закрыта.
Начнем с внешних параметров эксперта. Сначала создадим новое перечисление ENUM_HOURS в подключаемом файле Enums.mqh. Количество идентификаторов в этом перечислении соответствует количеству часов в сутках:
//--- Перечисление часов enum ENUM_HOURS { h00 = 0, // 00 : 00 h01 = 1, // 01 : 00 h02 = 2, // 02 : 00 h03 = 3, // 03 : 00 h04 = 4, // 04 : 00 h05 = 5, // 05 : 00 h06 = 6, // 06 : 00 h07 = 7, // 07 : 00 h08 = 8, // 08 : 00 h09 = 9, // 09 : 00 h10 = 10, // 10 : 00 h11 = 11, // 11 : 00 h12 = 12, // 12 : 00 h13 = 13, // 13 : 00 h14 = 14, // 14 : 00 h15 = 15, // 15 : 00 h16 = 16, // 16 : 00 h17 = 17, // 17 : 00 h18 = 18, // 18 : 00 h19 = 19, // 19 : 00 h20 = 20, // 20 : 00 h21 = 21, // 21 : 00 h22 = 22, // 22 : 00 h23 = 23 // 23 : 00 };
В списке внешних параметров создадим четыре параметра, которые относятся к торговле во временном диапазоне:
- TradeInTimeRange - включение/отключение режима. Как уже упоминалось выше, сделаем возможность работы торгового советника не только во временном диапазоне, но и в круглосуточном (непрерывном) режиме.
- StartTrade - час начала торговли. Как только время сервера станет равно указанному значению, эксперт выставит отложенные ордера при условии, что режим включен.
- StopOpenOrders - час окончания установки ордеров. Как только время сервера станет равным этому значению, эксперт больше не будет устанавливать отложенные ордера, если позиция закроется.
- EndTrade - час окончания торговли. Как только время сервера станет равным этому значению, эксперт прекращает торговлю. Открытая позиция на указанном символе будет закрыта, а отложенные ордера будут удалены.
Список внешних параметров в коде будет теперь выглядеть так, как показано ниже (пример для двух символов). В параметре PendingOrder устанавливается расстояние в пунктах от текущей цены.
//--- Внешние параметры эксперта sinput long MagicNumber = 777; // Магический номер sinput int Deviation = 10; // Проскальзывание //--- sinput string delimeter_00=""; // -------------------------------- sinput string Symbol_01 ="EURUSD"; // Символ 1 input bool TradeInTimeRange_01 =true; // | Торговля во временном диапазоне input ENUM_HOURS StartTrade_01 = h10; // | Час начала торговли input ENUM_HOURS StopOpenOrders_01 = h17; // | Час окончания установки ордеров input ENUM_HOURS EndTrade_01 = h22; // | Час окончания торговли input double PendingOrder_01 = 50; // | Отложенный ордер input double TakeProfit_01 = 100; // | Тейк Профит input double StopLoss_01 = 50; // | Стоп Лосс input double TrailingStop_01 = 10; // | Трейлинг Стоп input bool Reverse_01 = true; // | Разворот позиции input double Lot_01 = 0.1; // | Лот //--- sinput string delimeter_01=""; // -------------------------------- sinput string Symbol_02 ="AUDUSD"; // Символ 2 input bool TradeInTimeRange_02 =true; // | Торговля во временном диапазоне input ENUM_HOURS StartTrade_02 = h10; // | Час начала торговли input ENUM_HOURS StopOpenOrders_02 = h17; // | Час окончания установки ордеров input ENUM_HOURS EndTrade_02 = h22; // | Час окончания торговли input double PendingOrder_02 = 50; // | Отложенный ордер input double TakeProfit_02 = 100; // | Тейк Профит input double StopLoss_02 = 50; // | Стоп Лосс input double TrailingStop_02 = 10; // | Трейлинг Стоп input bool Reverse_02 = true; // | Разворот позиции input double Lot_02 = 0.1; // | Лот
Соответствующие изменения нужно произвести и в списке массивов, которые заполняются значениями внешних параметров:
//--- Массивы для хранения внешних параметров string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Символ bool TradeInTimeRange[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Торговля во временном диапазоне ENUM_HOURS StartTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Час начала торговли ENUM_HOURS StopOpenOrders[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Час окончания установки ордеров ENUM_HOURS EndTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Час окончания торговли double PendingOrder[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Отложенный ордер double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Тейк Профит double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Стоп Лосс double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Трейлинг Стоп bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Разворот позиции double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Лот
Сделаем так, чтобы в режиме разворота позиции (параметр Reverse в положении true) при срабатывании одного из отложенных ордеров, противоположный отложенный ордер переустанавливался. У нас нет возможности изменить объем отложенного ордера, как в случае изменения его ценовых уровней (цена ордера, Стоп Лосс, Тейк Профит), поэтому его сначала нужно удалить и затем установить новый отложенный ордер с нужным объемом.
Также, если включен режим разворота позиции и одновременно с этим установлен уровень Трейлинг Стоп, то вслед за ценой будет перемещаться отложенный ордер. Если при этом будет еще установлен и Стоп Лосс, то он будет рассчитываться и устанавливаться от отложенного ордера.
На глобальном уровне программы создадим две строковые переменные для комментариев к отложенным ордерам:
//--- Комментарии отложенных ордеров string comment_top_order ="top_order"; string comment_bottom_order ="bottom_order";
Во время загрузки эксперта в момент инициализации в функции OnInit() будем проверять внешние параметры на корректность. Проверка будет заключаться в том, что при включенном режиме торговли во временном диапазоне, час начала торговли не должен быть меньше одного часа до часа окончания установки отложенных ордеров, а час окончания установки отложенных ордеров не должен быть меньше одного часа до часа окончания торговли. Напишем функцию CheckInputParameters(), которая будет производить такую проверку:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Проверяет внешние параметры | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckInputParameters() { //--- Пройдемся по всем указанным символам for(int s=0; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { //--- Если символа нет или торговля во временном диапазоне отключена, переходим к следующему символу if(Symbols[s]=="" || !TradeInTimeRange[s]) continue; //--- Проверим корректность времени начала и окончания торговли if(StartTrade[s]>=EndTrade[s]) { Print(Symbols[s], ": Час начала торговли ("+IntegerToString(StartTrade[s])+") " "должен быть меньше часа окончания торговли ("+IntegerToString(EndTrade[s])+")!"); return(false); } //--- Начинать торговлю можно не позднее чем за 1 час до времени установки отложенных ордеров. // Установка отложенных ордеров должна выполняться не позднее чем за 1 час до окончания торговли. if(StopOpenOrders[s]>=EndTrade[s] || StopOpenOrders[s]<=StartTrade[s]) { Print(Symbols[s], ": Час окончания установки ордеров ("+IntegerToString(StopOpenOrders[s])+") " "должен быть меньше часа окончания ("+IntegerToString(EndTrade[s])+") и " "больше часа начала торговли ("+IntegerToString(StartTrade[s])+")!"); return(false); } } //--- Параметры корректны return(true); }
Для реализации нашей схемы нам понадобятся функции, в которых будут осуществляться проверки нахождения во временных диапазонах для торговли и установки отложенных ордеров. Назовем эти функции IsInTradeTimeRange() и IsInOpenOrdersTimeRange(). Принцип их работы одинаков, разница лишь в верхней границе проверяемого диапазона. Далее в статье будет показано, где эти функции нужно использовать.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Проверяет, находимся ли в торговом временном диапазоне | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsInTradeTimeRange(int symbol_number) { //--- Если включена торговля во временном диапазоне if(TradeInTimeRange[symbol_number]) { //--- Структура даты и времени MqlDateTime last_date; //--- Получим последние данные даты и времени TimeTradeServer(last_date); //--- Вне разрешенного временного диапазона if(last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=EndTrade[symbol_number]) return(false); } //--- В разрешенном временном диапазоне return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Проверяет, находимся ли во временном диапазоне установки ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsInOpenOrdersTimeRange(int symbol_number) { //--- Если включена торговля во временном диапазоне if(TradeInTimeRange[symbol_number]) { //--- Структура даты и времени MqlDateTime last_date; //--- Получим последние данные даты и времени TimeTradeServer(last_date); //--- Вне разрешенного временного диапазона if(last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=StopOpenOrders[symbol_number]) return(false); } //--- В разрешенном временном диапазоне return(true); }
В предыдущих статьях уже рассматривались функции для получения свойств позиции, символа и сделок истории. В этой статье нам понадобится аналогичная функция для получения свойств отложенного ордера. В подключаемом файле Enums.mqh создадим перечисление со свойствами отложенного ордера:
//--- Перечисление свойств отложенного ордера enum ENUM_ORDER_PROPERTIES { O_SYMBOL = 0, O_MAGIC = 1, O_COMMENT = 2, O_PRICE_OPEN = 3, O_PRICE_CURRENT = 4, O_PRICE_STOPLIMIT = 5, O_VOLUME_INITIAL = 6, O_VOLUME_CURRENT = 7, O_SL = 8, O_TP = 9, O_TIME_SETUP = 10, O_TIME_EXPIRATION = 11, O_TIME_SETUP_MSC = 12, O_TYPE_TIME = 13, O_TYPE = 14, O_ALL = 15 };
Затем в подключаемом файле TradeFunctions.mqh нужно описать структуру со свойствами отложенного ордера и создать ее экземпляр:
//--- Свойства отложенного ордера struct pending_order_properties { string symbol; // Символ long magic; // Магический номер string comment; // Комментарий double price_open; // Цена, указанная в ордере double price_current; // Текущая цена по символу ордера double price_stoplimit; // Цена постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера double volume_initial; // Первоначальный объем при постановке ордера double volume_current; // Невыполненный объем double sl; // Уровень Stop Loss double tp; // Уровень Take Profit datetime time_setup; // Время постановки ордера datetime time_expiration; // Время истечения ордера datetime time_setup_msc; // Время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970 datetime type_time; // Время жизни ордера ENUM_ORDER_TYPE type; // Тип позиции }; //--- переменная свойств ордера pending_order_properties ord;
Для получения свойства отложенного ордера или сразу всех свойств напишем функцию GetPendingOrderProperties(). Ордер сначала нужно выбрать и только после этого можно будет воспользоваться этой функцией для получения его свойств. Как это сделать будет показано дальше в статье.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Получает свойства предварительно выбранного отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ void GetPendingOrderProperties(ENUM_ORDER_PROPERTIES order_property) { switch(order_property) { case O_SYMBOL : ord.symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL); break; case O_MAGIC : ord.magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); break; case O_COMMENT : ord.comment=OrderGetString(ORDER_COMMENT); break; case O_PRICE_OPEN : ord.price_open=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); break; case O_PRICE_CURRENT : ord.price_current=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_CURRENT); break; case O_PRICE_STOPLIMIT : ord.price_stoplimit=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT); break; case O_VOLUME_INITIAL : ord.volume_initial=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL); break; case O_VOLUME_CURRENT : ord.volume_current=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); break; case O_SL : ord.sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); break; case O_TP : ord.tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); break; case O_TIME_SETUP : ord.time_setup=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP); break; case O_TIME_EXPIRATION : ord.time_expiration=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_EXPIRATION); break; case O_TIME_SETUP_MSC : ord.time_setup_msc=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC); break; case O_TYPE_TIME : ord.type_time=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TYPE_TIME); break; case O_TYPE : ord.type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); break; case O_ALL : ord.symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL); ord.magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); ord.comment=OrderGetString(ORDER_COMMENT); ord.price_open=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); ord.price_current=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_CURRENT); ord.price_stoplimit=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT); ord.volume_initial=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL); ord.volume_current=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); ord.sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); ord.tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); ord.time_setup=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP); ord.time_expiration=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_EXPIRATION); ord.time_setup_msc=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC); ord.type_time=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TYPE_TIME); ord.type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); break; //--- default: Print("Переданное свойство отложенного ордера не учтено в перечислении!"); return; } }
Теперь напишем базовые функции для установки, модификации и удаления отложенных ордеров. Функция SetPendingOrder() устанавливает отложенный ордер, а если ордер не удалось установить, выводит сообщение в журнал с кодом ошибки и ее описанием:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает отложенный ордер | //+------------------------------------------------------------------+ void SetPendingOrder(int symbol_number, // Номер символа ENUM_ORDER_TYPE order_type, // Тип ордера double lot, // Объем double stoplimit_price, // Уровень StopLimit ордера double price, // Цена double sl, // Стоп Лосс double tp, // Тейк Профит ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, // Срок действия ордера string comment) // Комментарий { //--- Установим номер мэджика в торговую структуру trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); //--- Если отложенный ордер установить не удалось, вывести сообщение об этом if(!trade.OrderOpen(Symbols[symbol_number], order_type,lot,stoplimit_price,price,sl,tp,type_time,0,comment)) Print("Ошибка при установке отложенного ордера: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); }
Функция ModifyPendingOrder() модифицирует отложенный ордер. Сделаем так, чтобы была возможность с помощью этой функции не только изменять цену ордера, но и его объем, передавая его в качестве последнего параметра функции. Если переданное значение объема больше нуля, то это означает, что отложенный ордер нужно удалить и установить новый с указанным объемом. Во всех прочих случаях происходит лишь модификация существующего ордера с изменением цены.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Изменяет отложенный ордер | //+------------------------------------------------------------------+ void ModifyPendingOrder(int symbol_number, // Номер символа ulong ticket, // Тикет ордера ENUM_ORDER_TYPE type, // Тип ордера double price, // Цена ордера double sl, // Стоп Лосс ордера double tp, // Тейк Профит ордера ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, // Срок действия ордера datetime time_expiration, // Время истечения ордера double stoplimit_price, // Цена string comment, // Комментарий double volume) // Объем { //--- Если передан ненулевой объем, переустановим ордер if(volume>0) { //--- Если не удалось удалить ордер, выйдем if(!DeletePendingOrder(ticket)) return; //--- Установим отложенный ордер SetPendingOrder(symbol_number,type,volume,0,price,sl,tp,type_time,comment); //--- Скорректируем Stop Loss позиции относительно ордера CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } //--- Если передан нулевой объем, модифицируем ордер else { //--- Если отложенный ордер изменить не удалось, вывести сообщение об этом if(!trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,type_time,time_expiration,stoplimit_price)) Print("Ошибка при изменении цены отложенного ордера: ", GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); //--- Иначе скорректируем Stop Loss позиции относительно ордера else CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } }
В коде выше выделены еще две новые функции: DeletePendingOrder() и CorrectStopLossByOrder(). Первая удаляет отложенный ордер, а вторая корректирует уровень Стоп Лосс позиции относительно отложенного ордера.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет отложенный ордер | //+------------------------------------------------------------------+ bool DeletePendingOrder(ulong ticket) { //--- Если отложенный ордер удалить не удалось, вывести сообщение об этом if(!trade.OrderDelete(ticket)) { Print("Ошибка при удалении отложенного ордера: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); return(false); } //--- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Корректирует Stop Loss позиции относительно отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ void CorrectStopLossByOrder(int symbol_number, // Номер символа double price, // Цена ордера ENUM_ORDER_TYPE type) // Тип ордера { //--- Если Stop Loss отключен, выйдем if(StopLoss[symbol_number]==0) return; //--- Если Stop Loss включен double new_sl=0.0; // Новое значение для Stop Loss //--- Получим значение одного пункта и GetSymbolProperties(symbol_number,S_POINT); //--- Количество знаков в цене после запятой GetSymbolProperties(symbol_number,S_DIGITS); //--- Получим Take Profit позиции GetPositionProperties(symbol_number,P_TP); //--- Рассчитаем относительно типа ордера switch(type) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : new_sl=NormalizeDouble(price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : new_sl=NormalizeDouble(price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break; } //--- Модифицируем позицию if(!trade.PositionModify(Symbols[symbol_number],new_sl,pos.tp)) Print("Ошибка при модификации позиции: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); }
Перед тем как устанавливать отложенный ордер, нужно дополнительно проверить, существует ли отложенный ордер с таким же комментарием. Как уже упоминалось в начале статьи, верхний Buy Stop ордер будем устанавливать с комментарием "top_order", а Sell Stop ордер с комментарием "bottom_order". Для такой проверки напишем функцию CheckPendingOrderByComment():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Проверяет существование отложенного ордера по комментарию | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckPendingOrderByComment(int symbol_number,string comment) { int total_orders =0; // Общее количество отложенных ордеров string order_symbol =""; // Символ ордера string order_comment =""; // Комментарий ордера //--- Получим количество отложенных ордеров total_orders=OrdersTotal(); //--- Пройдемся в цикле по всем ордерам for(int i=total_orders-1; i>=0; i--) { //--- Выберем ордер по тикету if(OrderGetTicket(i)>0) { //--- Получим имя символа order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL); //--- Если символы равны if(order_symbol==Symbols[symbol_number]) { //--- Получим комментарий ордера order_comment=OrderGetString(ORDER_COMMENT); //--- Если комментарии совпадают if(order_comment==comment) return(true); } } } //--- Ордер с указанным комментарием не найден return(false); }
В коде выше видно, что общее количество ордеров можно получить с помощью встроенной функции OrdersTotal(). А вот чтобы получить количество ордеров на конкретном символе, нужно написать пользовательскую функцию. Назовем ее OrdersTotalBySymbol():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает количество ордеров на указанном символе | //+------------------------------------------------------------------+ int OrdersTotalBySymbol(string symbol) { int count =0; // Счетчик ордеров int total_orders =0; // Количество отложенных ордеров //--- Получим количество отложенных ордеров total_orders=OrdersTotal(); //--- Пройдемся в цикле по всем ордерам for(int i=total_orders-1; i>=0; i--) { //--- Если ордер выбран if(OrderGetTicket(i)>0) { //--- Получим символ ордера GetOrderProperties(O_SYMBOL); //--- Если символ ордера и указанный символ совпадают if(ord.symbol==symbol) //--- Увеличим счетчик count++; } } //--- Вернем количество ордеров return(count); }
Перед установкой отложенного ордера нужно рассчитать для него цену, а также, при необходимости, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит. Если включен разворот позиции, то нам понадобятся отдельные пользовательские функции для пересчета и изменения уровней трейлинг стоп.
Для расчета цены отложенного ордера напишем функцию CalculatePendingOrder():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Рассчитывает уровень (цену) отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculatePendingOrder(int symbol_number,ENUM_ORDER_TYPE order_type) { //--- Для рассчитанного значения отложенного ордера double price=0.0; //--- Если нужно рассчитать значение для ордера SELL STOP if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP) { //--- Рассчитаем уровень price=NormalizeDouble(symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Вернем рассчитанное значение, если оно ниже нижней границы stops level // Если значение выше или равно, вернем скорректированное значение return(price<symb.down_level ? price : symb.down_level-symb.offset); } //--- Если нужно рассчитать значение для ордера BUY STOP if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { //--- Рассчитаем уровень price=NormalizeDouble(symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Вернем рассчитанное значение, если оно выше верхней границы stops level // Если значение ниже или равно, вернем скорректированное значение return(price>symb.up_level ? price : symb.up_level+symb.offset); } //--- return(0.0); }
Ниже представлен код функций для расчета уровней Стоп Лосс и Тейк Профит в отложенном ордере:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Рассчитывает уровень Stop Loss для отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculatePendingOrderStopLoss(int symbol_number,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double price) { //--- Если Stop Loss нужен if(StopLoss[symbol_number]>0) { double sl =0.0; // Для рассчитанного значения Stop Loss double up_level =0.0; // Верхний уровень Stop Levels double down_level =0.0; // Нижний уровень Stop Levels //--- Если нужно рассчитать значение для ордера BUY STOP if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { //--- Определим нижний порог down_level=NormalizeDouble(price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); //--- Рассчитаем уровень sl=NormalizeDouble(price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Вернем рассчитанное значение, если оно ниже нижней границы stops level // Если значение выше или равно, вернем скорректированное значение return(sl<down_level ? sl : NormalizeDouble(down_level-symb.offset,symb.digits)); } //--- Если нужно рассчитать значение для ордера SELL STOP if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP) { //--- Определим верхний порог up_level=NormalizeDouble(price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); //--- Рассчитаем уровень sl=NormalizeDouble(price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Вернем рассчитанное значение, если оно выше верхней границы stops level // Если значение ниже или равно, вернем скорректированное значение return(sl>up_level ? sl : NormalizeDouble(up_level+symb.offset,symb.digits)); } } //--- return(0.0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Рассчитывает уровень Take Profit для отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculatePendingOrderTakeProfit(int symbol_number,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double price) { //--- Если Take Profit нужен if(TakeProfit[symbol_number]>0) { double tp =0.0; // Для рассчитанного значения Take Profit double up_level =0.0; // Верхний уровень Stop Levels double down_level =0.0; // Нижний уровень Stop Levels //--- Если нужно рассчитать значение для ордера SELL STOP if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP) { //--- Определим нижний порог down_level=NormalizeDouble(price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); //--- Рассчитаем уровень tp=NormalizeDouble(price-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Вернем рассчитанное значение, если оно ниже нижней границы stops level // Если значение выше или равно, вернем скорректированное значение return(tp<down_level ? tp : NormalizeDouble(down_level-symb.offset,symb.digits)); } //--- Если нужно рассчитать значение для ордера BUY STOP if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { //--- Определим верхний порог up_level=NormalizeDouble(price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); //--- Рассчитаем уровень tp=NormalizeDouble(price+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Вернем рассчитанное значение, если оно выше верхней границы stops level // Если значение ниже или равно, вернем скорректированное значение return(tp>up_level ? tp : NormalizeDouble(up_level+symb.offset,symb.digits)); } } //--- return(0.0); }
Для расчета стоп уровня (цены) противоположно направленного отложенного ордера и его подтягивания напишем функции CalculateReverseOrderTrailingStop() и ModifyPendingOrderTrailingStop(). С кодом этих функций можно ознакомиться ниже.
Код функции CalculateReverseOrderTrailingStop():
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Рассчитывает уровень Trailing Stop для противоположно направленного ордера | //+----------------------------------------------------------------------------+ double CalculateReverseOrderTrailingStop(int symbol_number,ENUM_POSITION_TYPE position_type) { //--- Переменные для расчетов double level =0.0; double buy_point =low[symbol_number].value[1]; // Значение Low для Buy double sell_point =high[symbol_number].value[1]; // Значение High для Sell //--- Рассчитаем уровень для позиции BUY if(position_type==POSITION_TYPE_BUY) { //--- Минимум бара минус указанное количество пунктов level=NormalizeDouble(buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Если рассчитанный уровень ниже, чем нижний уровень ограничения (stops level), // то расчет закончен, вернем текущее значение уровня if(level<symb.down_level) return(level); //--- Иначе попробуем рассчитать от цены bid else { level=NormalizeDouble(symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Если рассчитанный уровень ниже ограничителя, вернем текущее значение уровня // Иначе установим максимально возможный близкий return(level<symb.down_level ? level : symb.down_level-symb.offset); } } //--- Рассчитаем уровень для позиции SELL if(position_type==POSITION_TYPE_SELL) { // Максимум бара плюс указанное количество пунктов level=NormalizeDouble(sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Если рассчитанный уровень выше, чем верхний уровень ограничения (stops level), // то расчет закончен, вернем текущее значение уровня if(level>symb.up_level) return(level); //--- Иначе попробуем рассчитать от цены ask else { level=NormalizeDouble(symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); //--- Если рассчитанный уровень выше ограничителя, вернем текущее значение уровня // Иначе установим максимально возможный близкий return(level>symb.up_level ? level : symb.up_level+symb.offset); } } //--- return(0.0); }
Код функции ModifyPendingOrderTrailingStop():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Изменяет уровень Trailing Stop для отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ void ModifyPendingOrderTrailingStop(int symbol_number) { //--- Выйдем, если переворот позиции отключен или Trailing Stop не задан if(!Reverse[symbol_number] || TrailingStop[symbol_number]==0) return; //--- double new_level =0.0; // Для расчета нового уровня отложенного ордера bool condition =false; // Для проверки условия на модификацию int total_orders =0; // Общее количество отложенных ордеров ulong order_ticket =0; // Тикет ордера string opposite_order_comment =""; // Комментарий противоположного ордера ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type =WRONG_VALUE; // Тип ордера //--- Получим флаг наличия/отсутствия позиции pos.exists=PositionSelect(Symbols[symbol_number]); //--- Если нет позиции if(!pos.exists) return; //--- Получим количество отложенных ордеров total_orders=OrdersTotal(); //--- Получим свойства символа GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); //--- Получим свойства позиции GetPositionProperties(symbol_number,P_ALL); //--- Получим уровень для Stop Loss new_level=CalculateReverseOrderTrailingStop(symbol_number,pos.type); //--- Пройдемся в цикле по всем ордерам от последнего к первому for(int i=total_orders-1; i>=0; i--) { //--- Если ордер выбран if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0) { //--- Получим символ ордера GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); //--- Получим комментарий ордера GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); //--- Получим цену ордера GetPendingOrderProperties(O_PRICE_OPEN); //--- В зависимости от типа позиции проверим соответствующее условие на модификацию Trailing Stop switch(pos.type) { case POSITION_TYPE_BUY : //--- Если новое значение для ордера выше, чем текущее значение плюс установленный шаг, то условие исполнено condition=new_level>ord.price_open+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); //--- Определим тип и комментарий противоположно направленного отложенного ордера для проверки opposite_order_type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; opposite_order_comment =comment_bottom_order; break; case POSITION_TYPE_SELL : //--- Если новое значение для ордера ниже, чем текущее значение минус установленный шаг, то условие исполнено condition=new_level<ord.price_open-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); //--- Определим тип и комментарий противоположно направленного отложенного ордера для проверки opposite_order_type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; opposite_order_comment =comment_top_order; break; } //--- Если условие исполняется, совпадают символ ордера и позиции, // а также совпадают комментарий ордера и противоположно направленного ордера if(condition && ord.symbol==Symbols[symbol_number] && ord.comment==opposite_order_comment) { double sl=0.0; // Стоп лосс double tp=0.0; // Тейк профит //--- Получим уровни Take Profit и Stop Loss sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,opposite_order_type,new_level); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,opposite_order_type,new_level); //--- Изменим ордер ModifyPendingOrder(symbol_number,order_ticket,opposite_order_type,new_level,sl,tp, ORDER_TIME_GTC,ord.time_expiration,ord.price_stoplimit,ord.comment,0); return; } } } }
Иногда может понадобится определить, была ли позиция закрыта по Стоп Лосс или Тейк Профит. В нашем случае такие ситуации будут, поэтому напишем функции, которые будут определять это событие по комментарию последней сделки. Для получения комментария последней сделки на указанном символе напишем отдельную функцию, которую назовем GetLastDealComment():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает комментарий последней сделки на указанном символе | //+------------------------------------------------------------------+ string GetLastDealComment(int symbol_number) { int total_deals =0; // Всего сделок в списке выбранной истории string deal_symbol =""; // Символ сделки string deal_comment =""; // Комментарий сделки //--- Если история сделок получена if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { //--- Получим количество сделок в полученном списке total_deals=HistoryDealsTotal(); //--- Пройдемся по всем сделкам в полученном списке от последней сделки к первой for(int i=total_deals-1; i>=0; i--) { //--- Получим комментарий сделки deal_comment=HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(i),DEAL_COMMENT); //--- Получим символ сделки deal_symbol=HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(i),DEAL_SYMBOL); //--- Если символ сделки и текущий символ равны, остановим цикл if(deal_symbol==Symbols[symbol_number]) break; } } //--- return(deal_comment); }
И теперь написать функции, которые определяют причину закрытия последней позиции на указанном символе, проще простого. Ниже представлен код функций IsClosedByTakeProfit() и IsClosedByStopLoss():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает причину закрытия позиции по Take Profit | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsClosedByTakeProfit(int symbol_number) { string last_comment=""; //--- Получим комментарий последней сделки на указанном символе last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); //--- Если в комментарии есть строка "tp" if(StringFind(last_comment,"tp",0)>-1) return(true); //--- Если нет строки "tp" return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает причину закрытия позиции по Stop Loss | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsClosedByStopLoss(int symbol_number) { string last_comment=""; //--- Получим комментарий последней сделки на указанном символе last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); //--- Если в комментарии есть строка "sl" if(StringFind(last_comment,"sl",0)>-1) return(true); //--- Если нет строки "sl" return(false); }
Еще одной проверкой устанавливаем, является ли последняя сделка в истории сделкой на указанном символе. Тикет последней сделки будем держать в памяти, для этого на глобальном уровне программы нужно объявить массив:
//--- Массив для проверки тикета последней сделки на каждом символе ulong last_deal_ticket[NUMBER_OF_SYMBOLS];
Функция IsLastDealTicket() для проверки тикета последней сделки будет выглядеть так, как показано в коде ниже:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает событие последней сделки на указанном символе | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsLastDealTicket(int symbol_number) { int total_deals =0; // Всего сделок в списке выбранной истории string deal_symbol =""; // Символ сделки ulong deal_ticket =0; // Тикет сделки //--- Если история сделок получена if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { //--- Получим количество сделок в полученном списке total_deals=HistoryDealsTotal(); //--- Пройдемся по всем сделкам в полученном списке от последней сделки к первой for(int i=total_deals-1; i>=0; i--) { //--- Получим тикет сделки deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i); //--- Получим символ сделки deal_symbol=HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL); //--- Если символ сделки и текущий символ равны, остановим цикл if(deal_symbol==Symbols[symbol_number]) { //--- Если тикеты равны, выйдем if(deal_ticket==last_deal_ticket[symbol_number]) return(false); //--- Если тикеты не равны, сообщим об этом и else { //--- Запомним тикет последней сделки last_deal_ticket[symbol_number]=deal_ticket; return(true); } } } } //--- return(false); }
Если текущее время выходит за пределы указанного торгового диапазона, позиция будет принудительно закрываться независимо от того, в прибыли она или в убытке. Для закрытия позиции напишем функцию ClosePosition():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Закрывает позицию | //+------------------------------------------------------------------+ void ClosePosition(int symbol_number) { //--- Узнаем, есть ли позиция pos.exists=PositionSelect(Symbols[symbol_number]); //--- Если позиции нет, выходим if(!pos.exists) return; //--- Установим размер проскальзывания в пунктах trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); //--- Если позиция не закрылась, вывести сообщение об этом if(!trade.PositionClose(Symbols[symbol_number])) Print("Ошибка при закрытии позиции: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); }
Когда позиция закрывается при выходе из торгового временного диапазона, нужно обязательно удалить отложенные ордера. Для этого напишем функцию DeleteAllPendingOrders(), которая будет удалять все отложенные ордера на указанном символе:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет все отложенные ордера | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteAllPendingOrders(int symbol_number) { int total_orders =0; // Количество отложенных ордеров ulong order_ticket =0; // Тикет ордера //--- Получим количество отложенных ордеров total_orders=OrdersTotal(); //--- Пройдемся в цикле по всем ордерам for(int i=total_orders-1; i>=0; i--) { //--- Если ордер выбран if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0) { //--- Получим символ ордера GetOrderProperties(O_SYMBOL); //--- Если символ ордера и текущий символ совпадают if(ord.symbol==Symbols[symbol_number]) //--- Удалим ордер DeletePendingOrder(order_ticket); } } }
Итак, на текущий момент все необходимые функции для построения схемы уже готовы. Далее рассмотрим уже знакомую функцию TradingBlock(), которая существенно изменилась, и новую функцию для управления отложенными ордерами ManagePendingOrders(). В ней будет производиться полный контроль за текущей ситуацией относительно отложенных ордеров.
Функция TradingBlock() для текущей схемы выглядит так:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Торговый блок | //+------------------------------------------------------------------+ void TradingBlock(int symbol_number) { double tp=0.0; // Take Profit double sl=0.0; // Stop Loss double lot=0.0; // Объем для расчета позиции в случае переворота позиции double order_price=0.0; // Цена для установки ордера ENUM_ORDER_TYPE order_type=WRONG_VALUE; // Тип ордера для открытия позиции //--- Если вне временного диапазона для установки отложенных ордеров if(!IsInOpenOrdersTimeRange(symbol_number)) return; //--- Узнаем, существует ли открытая позиция по символу pos.exists=PositionSelect(Symbols[symbol_number]); //--- Если позиции нет if(!pos.exists) { //--- Получим свойства символа GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); //--- Скорректируем объем lot=CalculateLot(symbol_number,Lot[symbol_number]); //--- Если нет верхнего отложенного ордера if(!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_top_order)) { //--- Получим цену для установки отложенного ордера order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP); //--- Получим уровни Take Profit и Stop Loss sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP,order_price); //--- Установим отложенный ордер SetPendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP,lot,0,order_price,sl,tp,ORDER_TIME_GTC,comment_top_order); } //--- Если нет нижнего отложенного ордера if(!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_bottom_order)) { //--- Получим цену для установки отложенного ордера order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP); //--- Получим уровни Take Profit и Stop Loss sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP,order_price); //--- Установим отложенный ордер SetPendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP,lot,0,order_price,sl,tp,ORDER_TIME_GTC,comment_bottom_order); } } }
Код функции ManagePendingOrders() для управления отложенными ордерами:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Управляет отложенными ордерами | //+------------------------------------------------------------------+ void ManagePendingOrders() { //--- Пройдемся в цикле по всем символам for(int s=0; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { //--- Если торговля по этому символу не разрешена, перейдем к следующему if(Symbols[s]=="") continue; //--- Узнаем, существует ли открытая позиция по символу pos.exists=PositionSelect(Symbols[s]); //--- Если позиции нет if(!pos.exists) { //--- Если последняя сделка по текущему символу и // выход из позиции был по Take Profit или Stop Loss if(IsLastDealTicket(s) && (IsClosedByStopLoss(s) || IsClosedByTakeProfit(s))) //--- Удалим все отложенные ордера на символе DeleteAllPendingOrders(s); //--- Перейдем к следующему символу continue; } //--- Если позиция есть ulong order_ticket =0; // Тикет ордера int total_orders =0; // Общее количество отложенных ордеров int symbol_total_orders =0; // Количество отложенных ордеров на указанном символе string opposite_order_comment =""; // Комментарий противоположного ордера ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type =WRONG_VALUE; // Тип ордера //--- Получим общее количество отложенных ордеров total_orders=OrdersTotal(); //--- Получим количество отложенных ордеров на указанном символе symbol_total_orders=OrdersTotalBySymbol(Symbols[s]); //--- Получим свойства символа GetSymbolProperties(s,S_ASK); GetSymbolProperties(s,S_BID); //--- Получим комментарий выбранной позиции GetPositionProperties(s,P_COMMENT); //--- Если комментарий позиции от верхнего ордера, // значит нужно удалить/изменить/установить нижний ордер if(pos.comment==comment_top_order) { opposite_order_type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; opposite_order_comment =comment_bottom_order; } //--- Если комментарий позиции от нижнего ордера, // значит нужно удалить/изменить/установить верхний ордер if(pos.comment==comment_bottom_order) { opposite_order_type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; opposite_order_comment =comment_top_order; } //--- Если отложенных ордеров на этом символе нет if(symbol_total_orders==0) { //--- Если переворот позиции включен, установим противоположно направленный ордер if(Reverse[s]) { double tp=0.0; // Take Profit double sl=0.0; // Stop Loss double lot=0.0; // Объем для расчета позиции в случае переворота позиции double order_price=0.0; // Цена для установки ордера //--- Получим цену для установки отложенного ордера order_price=CalculatePendingOrder(s,opposite_order_type); //--- Получим уровни Take Profit и Stop Loss sl=CalculatePendingOrderStopLoss(s,opposite_order_type,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(s,opposite_order_type,order_price); //--- Посчитаем двойной объем lot=CalculateLot(s,pos.volume*2); //--- Установим отложенный ордер SetPendingOrder(s,opposite_order_type,lot,0,order_price,sl,tp,ORDER_TIME_GTC,opposite_order_comment); //--- Скорректируем Stop Loss относительно ордера CorrectStopLossByOrder(s,order_price,opposite_order_type); } return; } //--- Если отложенные ордера на этом символе есть, то в зависимости от условий удалим или // модифицируем противоположно направленный отложенный ордер if(symbol_total_orders>0) { //--- Пройдемся в цикле по всем ордерам от последнего к первому for(int i=total_orders-1; i>=0; i--) { //--- Если ордер выбран if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0) { //--- Получим символ ордера GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); //--- Получим комментарий ордера GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); //--- Если совпадают символ ордера и позиции, // а также совпадают комментарий ордера и противоположно направленного ордера if(ord.symbol==Symbols[s] && ord.comment==opposite_order_comment) { //--- Если переворот позиции отключен if(!Reverse[s]) //--- Удалим ордер DeletePendingOrder(order_ticket); //--- Если переворот позиции включен else { double lot=0.0; //--- Получим свойства текущего ордера GetPendingOrderProperties(O_ALL); //--- Получим объем текущей позиции GetPositionProperties(s,P_VOLUME); //--- Если ордер уже был изменен, выйдем из цикла if(ord.volume_initial>pos.volume) break; //--- Посчитаем двойной объем lot=CalculateLot(s,pos.volume*2); //--- Изменим (переустановим) ордер ModifyPendingOrder(s,order_ticket,opposite_order_type, ord.price_open,ord.sl,ord.tp, ORDER_TIME_GTC,ord.time_expiration, ord.price_stoplimit,opposite_order_comment,lot); } } } } } } }
Осталось внести небольшие изменения в главном файле программы. Добавим обработчик торговых событий OnTrade(). В этой функции будет производиться проверка текущей ситуации относительно отложенных ордеров по торговому событию.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработка торговых событий | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTrade() { //--- Проверим состояние отложенных ордеров ManagePendingOrders(); }
Также функция ManagePendingOrders() будет использоваться и в обработчике пользовательских событий OnChartEvent():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик пользовательских событий и событий графика | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // Идентификатор события const long &lparam, // Параметр события типа long const double &dparam, // Параметр события типа double const string &sparam) // Параметр события типа string { //--- Если это пользовательское событие if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM) { //--- Выйти, если запрещено торговать if(CheckTradingPermission()>0) return; //--- Если было событие "тик" if(lparam==CHARTEVENT_TICK) { //--- Проверим состояние отложенных ордеров ManagePendingOrders(); //--- Проверим сигналы и торгуем по ним CheckSignalsAndTrade(); return; } } }
И, наконец, изменения произошли в функции CheckSignalsAndTrade(). В коде ниже выделены строки с новыми функциями, которые были рассмотрены в этой статье.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Проверяет сигналы и торгует по событию "новый бар" | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckSignalsAndTrade() { //--- Пройдемся по всем указанным символам for(int s=0; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { //--- Если торговля по этому символу не разрешена, выйдем if(Symbols[s]=="") continue; //--- Если бар не новый, перейти к следующему символу if(!CheckNewBar(s)) continue; //--- Если есть новый бар else { //--- Если вне временного диапазона if(!IsInTradeTimeRange(s)) { //--- Закроем позицию ClosePosition(s); //--- Удалим все отложенные ордера DeleteAllPendingOrders(s); //--- Перейдем к следующему символу continue; } //--- Получим данные баров GetBarsData(s); //--- Проверим условия и торгуем TradingBlock(s); //--- Если включен переворот позиции if(Reverse[s]) //--- Подтягиваем стоп лосс для отложенного ордера ModifyPendingOrderTrailingStop(s); //--- Если отключен переворот позиции else //--- Подтягиваем стоп лосс ModifyTrailingStop(s); } } }
Теперь все готово и можно попробовать оптимизировать параметры этого мультивалютного советника. Установим следующие настройки в Тестере стратегий:
Рис. 1 - Настройки тестера для оптимизации параметров
Оптимизацию параметров сначала проведем для валютной пары EURUSD, а затем для AUDUSD. На скриншоте ниже показано, какие параметры установим для оптимизации EURUSD:
Рис. 2 - Установка параметров для оптимизации мультивалютного советника
После того, как оптимизация параметров для валютной пары EURUSD проведена, точно такие же параметры нужно оптимизировать и для AUDUSD. Ниже показан совокупный результат этих символов. Результаты выбирались по максимальному фактору восстановления. Для теста на обоих символах для лота было установлено значение 1.
Рис. 3 - Совокупный результат по двум символам
Заключение
На этом заканчиваем статью. При наличии готовых функций можно сосредоточиться на разработке самой идеи принятия торговых решений. В этом случае основные изменения будут в функциях TradingBlock() и ManagePendingOrders(). Тем, кто только недавно начал изучать программирование на MQL5, для практики рекомендуется попробовать добавить большее количество символов и изменить логику торгового алгоритма.
