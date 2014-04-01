Рецепты MQL5 - Мультивалютный советник и работа с отложенными ордерами на MQL5

Введение

На этот раз рассмотрим создание мультивалютного советника, торговый алгоритм которого строится на работе с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. Схему будем строить для внутридневной торговли/тестов. В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

Торговля в указанном временном диапазоне. Сделаем так, чтобы можно было указать время начала и окончания торговли. Например, это может быть временной диапазон во время европейской или американской торговых сессий. Конечно же, будет возможность подобрать наилучший временной диапазон во время оптимизации параметров эксперта.

Установка/модификация/удаление отложенных ордеров.

Обработка торговых событий: проверка закрытия последней позиции по Тейк Профит или Стоп Лосс, контроль истории сделок на каждом символе.





Процесс разработки эксперта

В качестве шаблона возьмем код из статьи Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы. Изменения будут существенные, но принципиальная структура схемы останется такой же. Советник будем создавать для внутридневной торговли, но этот режим можно будет при желании отключать. Отложенные ордера в таком случае будут всегда устанавливаться сразу же (по событию "новый бар"), если позиция была закрыта.

Начнем с внешних параметров эксперта. Сначала создадим новое перечисление ENUM_HOURS в подключаемом файле Enums.mqh. Количество идентификаторов в этом перечислении соответствует количеству часов в сутках:

enum ENUM_HOURS { h00 = 0 , h01 = 1 , h02 = 2 , h03 = 3 , h04 = 4 , h05 = 5 , h06 = 6 , h07 = 7 , h08 = 8 , h09 = 9 , h10 = 10 , h11 = 11 , h12 = 12 , h13 = 13 , h14 = 14 , h15 = 15 , h16 = 16 , h17 = 17 , h18 = 18 , h19 = 19 , h20 = 20 , h21 = 21 , h22 = 22 , h23 = 23 };

В списке внешних параметров создадим четыре параметра, которые относятся к торговле во временном диапазоне:

TradeInTimeRange - включение/отключение режима. Как уже упоминалось выше, сделаем возможность работы торгового советника не только во временном диапазоне, но и в круглосуточном (непрерывном) режиме.

- включение/отключение режима. Как уже упоминалось выше, сделаем возможность работы торгового советника не только во временном диапазоне, но и в круглосуточном (непрерывном) режиме. StartTrade - час начала торговли. Как только время сервера станет равно указанному значению, эксперт выставит отложенные ордера при условии, что режим включен.

- час начала торговли. Как только время сервера станет равно указанному значению, эксперт выставит отложенные ордера при условии, что режим включен. StopOpenOrders - час окончания установки ордеров. Как только время сервера станет равным этому значению, эксперт больше не будет устанавливать отложенные ордера, если позиция закроется.

- час окончания установки ордеров. Как только время сервера станет равным этому значению, эксперт больше не будет устанавливать отложенные ордера, если позиция закроется. EndTrade - час окончания торговли. Как только время сервера станет равным этому значению, эксперт прекращает торговлю. Открытая позиция на указанном символе будет закрыта, а отложенные ордера будут удалены.

Список внешних параметров в коде будет теперь выглядеть так, как показано ниже (пример для двух символов). В параметре PendingOrder устанавливается расстояние в пунктах от текущей цены.

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input bool TradeInTimeRange_01 = true ; input ENUM_HOURS StartTrade_01 = h10; input ENUM_HOURS StopOpenOrders_01 = h17; input ENUM_HOURS EndTrade_01 = h22; input double PendingOrder_01 = 50 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "AUDUSD" ; input bool TradeInTimeRange_02 = true ; input ENUM_HOURS StartTrade_02 = h10; input ENUM_HOURS StopOpenOrders_02 = h17; input ENUM_HOURS EndTrade_02 = h22; input double PendingOrder_02 = 50 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ;

Соответствующие изменения нужно произвести и в списке массивов, которые заполняются значениями внешних параметров:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool TradeInTimeRange[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS StartTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS StopOpenOrders[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS EndTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double PendingOrder[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Сделаем так, чтобы в режиме разворота позиции (параметр Reverse в положении true) при срабатывании одного из отложенных ордеров, противоположный отложенный ордер переустанавливался. У нас нет возможности изменить объем отложенного ордера, как в случае изменения его ценовых уровней (цена ордера, Стоп Лосс, Тейк Профит), поэтому его сначала нужно удалить и затем установить новый отложенный ордер с нужным объемом.

Также, если включен режим разворота позиции и одновременно с этим установлен уровень Трейлинг Стоп, то вслед за ценой будет перемещаться отложенный ордер. Если при этом будет еще установлен и Стоп Лосс, то он будет рассчитываться и устанавливаться от отложенного ордера.

На глобальном уровне программы создадим две строковые переменные для комментариев к отложенным ордерам:

string comment_top_order = "top_order" ; string comment_bottom_order = "bottom_order" ;

Во время загрузки эксперта в момент инициализации в функции OnInit() будем проверять внешние параметры на корректность. Проверка будет заключаться в том, что при включенном режиме торговли во временном диапазоне, час начала торговли не должен быть меньше одного часа до часа окончания установки отложенных ордеров, а час окончания установки отложенных ордеров не должен быть меньше одного часа до часа окончания торговли. Напишем функцию CheckInputParameters(), которая будет производить такую проверку:

bool CheckInputParameters() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" || !TradeInTimeRange[s]) continue ; if (StartTrade[s]>=EndTrade[s]) { Print (Symbols[s], ": Час начала торговли (" + IntegerToString (StartTrade[s])+ ") " "должен быть меньше часа окончания торговли (" + IntegerToString (EndTrade[s])+ ")!" ); return ( false ); } if (StopOpenOrders[s]>=EndTrade[s] || StopOpenOrders[s]<=StartTrade[s]) { Print (Symbols[s], ": Час окончания установки ордеров (" + IntegerToString (StopOpenOrders[s])+ ") " "должен быть меньше часа окончания (" + IntegerToString (EndTrade[s])+ ") и " "больше часа начала торговли (" + IntegerToString (StartTrade[s])+ ")!" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Для реализации нашей схемы нам понадобятся функции, в которых будут осуществляться проверки нахождения во временных диапазонах для торговли и установки отложенных ордеров. Назовем эти функции IsInTradeTimeRange() и IsInOpenOrdersTimeRange(). Принцип их работы одинаков, разница лишь в верхней границе проверяемого диапазона. Далее в статье будет показано, где эти функции нужно использовать.

bool IsInTradeTimeRange( int symbol_number) { if (TradeInTimeRange[symbol_number]) { MqlDateTime last_date; TimeTradeServer (last_date); if (last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=EndTrade[symbol_number]) return ( false ); } return ( true ); } bool IsInOpenOrdersTimeRange( int symbol_number) { if (TradeInTimeRange[symbol_number]) { MqlDateTime last_date; TimeTradeServer (last_date); if (last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=StopOpenOrders[symbol_number]) return ( false ); } return ( true ); }

В предыдущих статьях уже рассматривались функции для получения свойств позиции, символа и сделок истории. В этой статье нам понадобится аналогичная функция для получения свойств отложенного ордера. В подключаемом файле Enums.mqh создадим перечисление со свойствами отложенного ордера:

enum ENUM_ORDER_PROPERTIES { O_SYMBOL = 0 , O_MAGIC = 1 , O_COMMENT = 2 , O_PRICE_OPEN = 3 , O_PRICE_CURRENT = 4 , O_PRICE_STOPLIMIT = 5 , O_VOLUME_INITIAL = 6 , O_VOLUME_CURRENT = 7 , O_SL = 8 , O_TP = 9 , O_TIME_SETUP = 10 , O_TIME_EXPIRATION = 11 , O_TIME_SETUP_MSC = 12 , O_TYPE_TIME = 13 , O_TYPE = 14 , O_ALL = 15 };

Затем в подключаемом файле TradeFunctions.mqh нужно описать структуру со свойствами отложенного ордера и создать ее экземпляр:

struct pending_order_properties { string symbol; long magic; string comment; double price_open; double price_current; double price_stoplimit; double volume_initial; double volume_current; double sl; double tp; datetime time_setup; datetime time_expiration; datetime time_setup_msc; datetime type_time; ENUM_ORDER_TYPE type; }; pending_order_properties ord;

Для получения свойства отложенного ордера или сразу всех свойств напишем функцию GetPendingOrderProperties(). Ордер сначала нужно выбрать и только после этого можно будет воспользоваться этой функцией для получения его свойств. Как это сделать будет показано дальше в статье.

void GetPendingOrderProperties(ENUM_ORDER_PROPERTIES order_property) { switch (order_property) { case O_SYMBOL : ord.symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); break ; case O_MAGIC : ord.magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case O_COMMENT : ord.comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); break ; case O_PRICE_OPEN : ord.price_open= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); break ; case O_PRICE_CURRENT : ord.price_current= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); break ; case O_PRICE_STOPLIMIT : ord.price_stoplimit= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); break ; case O_VOLUME_INITIAL : ord.volume_initial= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); break ; case O_VOLUME_CURRENT : ord.volume_current= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); break ; case O_SL : ord.sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); break ; case O_TP : ord.tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); break ; case O_TIME_SETUP : ord.time_setup=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); break ; case O_TIME_EXPIRATION : ord.time_expiration=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); break ; case O_TIME_SETUP_MSC : ord.time_setup_msc=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); break ; case O_TYPE_TIME : ord.type_time=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); break ; case O_TYPE : ord.type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; case O_ALL : ord.symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ord.magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ord.comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); ord.price_open= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); ord.price_current= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); ord.price_stoplimit= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); ord.volume_initial= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); ord.volume_current= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); ord.sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); ord.tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); ord.time_setup=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); ord.time_expiration=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ord.time_setup_msc=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); ord.type_time=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); ord.type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; default : Print ( "Переданное свойство отложенного ордера не учтено в перечислении!" ); return ; } }

Теперь напишем базовые функции для установки, модификации и удаления отложенных ордеров. Функция SetPendingOrder() устанавливает отложенный ордер, а если ордер не удалось установить, выводит сообщение в журнал с кодом ошибки и ее описанием:

void SetPendingOrder( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double lot, double stoplimit_price, double price, double sl, double tp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); if (!trade.OrderOpen(Symbols[symbol_number], order_type,lot,stoplimit_price,price,sl,tp,type_time, 0 ,comment)) Print ( "Ошибка при установке отложенного ордера: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Функция ModifyPendingOrder() модифицирует отложенный ордер. Сделаем так, чтобы была возможность с помощью этой функции не только изменять цену ордера, но и его объем, передавая его в качестве последнего параметра функции. Если переданное значение объема больше нуля, то это означает, что отложенный ордер нужно удалить и установить новый с указанным объемом. Во всех прочих случаях происходит лишь модификация существующего ордера с изменением цены.

void ModifyPendingOrder( int symbol_number, ulong ticket, ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double sl, double tp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, datetime time_expiration, double stoplimit_price, string comment, double volume) { if (volume> 0 ) { if (! DeletePendingOrder(ticket) ) return ; SetPendingOrder(symbol_number,type,volume, 0 ,price,sl,tp,type_time,comment); CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } else { if (!trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,type_time,time_expiration,stoplimit_price)) Print ( "Ошибка при изменении цены отложенного ордера: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); else CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } }

В коде выше выделены еще две новые функции: DeletePendingOrder() и CorrectStopLossByOrder(). Первая удаляет отложенный ордер, а вторая корректирует уровень Стоп Лосс позиции относительно отложенного ордера.

bool DeletePendingOrder( ulong ticket) { if (!trade.OrderDelete(ticket)) { Print ( "Ошибка при удалении отложенного ордера: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } return ( true ); } void CorrectStopLossByOrder( int symbol_number, double price, ENUM_ORDER_TYPE type) { if (StopLoss[symbol_number]== 0 ) return ; double new_sl= 0.0 ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_POINT); GetSymbolProperties(symbol_number,S_DIGITS); GetPositionProperties(symbol_number,P_TP); switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : new_sl= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : new_sl= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break ; } if (!trade.PositionModify(Symbols[symbol_number],new_sl,pos.tp)) Print ( "Ошибка при модификации позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Перед тем как устанавливать отложенный ордер, нужно дополнительно проверить, существует ли отложенный ордер с таким же комментарием. Как уже упоминалось в начале статьи, верхний Buy Stop ордер будем устанавливать с комментарием "top_order", а Sell Stop ордер с комментарием "bottom_order". Для такой проверки напишем функцию CheckPendingOrderByComment():

bool CheckPendingOrderByComment( int symbol_number, string comment) { int total_orders = 0 ; string order_symbol = "" ; string order_comment = "" ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)> 0 ) { order_symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); if (order_symbol==Symbols[symbol_number]) { order_comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); if (order_comment==comment) return ( true ); } } } return ( false ); }

В коде выше видно, что общее количество ордеров можно получить с помощью встроенной функции OrdersTotal(). А вот чтобы получить количество ордеров на конкретном символе, нужно написать пользовательскую функцию. Назовем ее OrdersTotalBySymbol():

int OrdersTotalBySymbol( string symbol) { int count = 0 ; int total_orders = 0 ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)> 0 ) { GetOrderProperties(O_SYMBOL); if (ord.symbol==symbol) count++; } } return (count); }

Перед установкой отложенного ордера нужно рассчитать для него цену, а также, при необходимости, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит. Если включен разворот позиции, то нам понадобятся отдельные пользовательские функции для пересчета и изменения уровней трейлинг стоп.

Для расчета цены отложенного ордера напишем функцию CalculatePendingOrder():

double CalculatePendingOrder( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type) { double price= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { price= NormalizeDouble (symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (price<symb.down_level ? price : symb.down_level-symb.offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { price= NormalizeDouble (symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (price>symb.up_level ? price : symb.up_level+symb.offset); } return ( 0.0 ); }

Ниже представлен код функций для расчета уровней Стоп Лосс и Тейк Профит в отложенном ордере:

double CalculatePendingOrderStopLoss( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price) { if (StopLoss[symbol_number]> 0 ) { double sl = 0.0 ; double up_level = 0.0 ; double down_level = 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { down_level= NormalizeDouble (price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); sl= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (sl<down_level ? sl : NormalizeDouble (down_level-symb.offset,symb.digits)); } if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { up_level= NormalizeDouble (price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); sl= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (sl>up_level ? sl : NormalizeDouble (up_level+symb.offset,symb.digits)); } } return ( 0.0 ); } double CalculatePendingOrderTakeProfit( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price) { if (TakeProfit[symbol_number]> 0 ) { double tp = 0.0 ; double up_level = 0.0 ; double down_level = 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { down_level= NormalizeDouble (price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); tp= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (tp<down_level ? tp : NormalizeDouble (down_level-symb.offset,symb.digits)); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { up_level= NormalizeDouble (price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); tp= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (tp>up_level ? tp : NormalizeDouble (up_level+symb.offset,symb.digits)); } } return ( 0.0 ); }

Для расчета стоп уровня (цены) противоположно направленного отложенного ордера и его подтягивания напишем функции CalculateReverseOrderTrailingStop() и ModifyPendingOrderTrailingStop(). С кодом этих функций можно ознакомиться ниже.

Код функции CalculateReverseOrderTrailingStop():

double CalculateReverseOrderTrailingStop( int symbol_number, ENUM_POSITION_TYPE position_type) { double level = 0.0 ; double buy_point =low[symbol_number].value[ 1 ]; double sell_point =high[symbol_number].value[ 1 ]; if (position_type== POSITION_TYPE_BUY ) { level= NormalizeDouble (buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); if (level<symb.down_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (level<symb.down_level ? level : symb.down_level-symb.offset); } } if (position_type== POSITION_TYPE_SELL ) { level= NormalizeDouble (sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); if (level>symb.up_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (level>symb.up_level ? level : symb.up_level+symb.offset); } } return ( 0.0 ); }

Код функции ModifyPendingOrderTrailingStop():

void ModifyPendingOrderTrailingStop( int symbol_number) { if (!Reverse[symbol_number] || TrailingStop[symbol_number]== 0 ) return ; double new_level = 0.0 ; bool condition = false ; int total_orders = 0 ; ulong order_ticket = 0 ; string opposite_order_comment = "" ; ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type = WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) return ; total_orders= OrdersTotal (); GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); GetPositionProperties(symbol_number,P_ALL); new_level=CalculateReverseOrderTrailingStop(symbol_number,pos.type); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); GetPendingOrderProperties(O_PRICE_OPEN); switch (pos.type) { case POSITION_TYPE_BUY : condition=new_level>ord.price_open+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); opposite_order_type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; opposite_order_comment =comment_bottom_order; break ; case POSITION_TYPE_SELL : condition=new_level<ord.price_open-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); opposite_order_type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; opposite_order_comment =comment_top_order; break ; } if (condition && ord.symbol==Symbols[symbol_number] && ord.comment==opposite_order_comment) { double sl= 0.0 ; double tp= 0.0 ; sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,opposite_order_type,new_level); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,opposite_order_type,new_level); ModifyPendingOrder(symbol_number,order_ticket,opposite_order_type,new_level,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,ord.time_expiration,ord.price_stoplimit,ord.comment, 0 ); return ; } } } }

Иногда может понадобится определить, была ли позиция закрыта по Стоп Лосс или Тейк Профит. В нашем случае такие ситуации будут, поэтому напишем функции, которые будут определять это событие по комментарию последней сделки. Для получения комментария последней сделки на указанном символе напишем отдельную функцию, которую назовем GetLastDealComment():

string GetLastDealComment( int symbol_number) { int total_deals = 0 ; string deal_symbol = "" ; string deal_comment = "" ; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_comment= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_COMMENT ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol==Symbols[symbol_number]) break ; } } return (deal_comment); }

И теперь написать функции, которые определяют причину закрытия последней позиции на указанном символе, проще простого. Ниже представлен код функций IsClosedByTakeProfit() и IsClosedByStopLoss():

bool IsClosedByTakeProfit( int symbol_number) { string last_comment= "" ; last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); if ( StringFind (last_comment, "tp" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); } bool IsClosedByStopLoss( int symbol_number) { string last_comment= "" ; last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); if ( StringFind (last_comment, "sl" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); }

Еще одной проверкой устанавливаем, является ли последняя сделка в истории сделкой на указанном символе. Тикет последней сделки будем держать в памяти, для этого на глобальном уровне программы нужно объявить массив:

ulong last_deal_ticket[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Функция IsLastDealTicket() для проверки тикета последней сделки будет выглядеть так, как показано в коде ниже:

bool IsLastDealTicket( int symbol_number) { int total_deals = 0 ; string deal_symbol = "" ; ulong deal_ticket = 0 ; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); deal_symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol==Symbols[symbol_number]) { if (deal_ticket==last_deal_ticket[symbol_number]) return ( false ); else { last_deal_ticket[symbol_number]=deal_ticket; return ( true ); } } } } return ( false ); }

Если текущее время выходит за пределы указанного торгового диапазона, позиция будет принудительно закрываться независимо от того, в прибыли она или в убытке. Для закрытия позиции напишем функцию ClosePosition():

void ClosePosition( int symbol_number) { pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) return ; trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionClose(Symbols[symbol_number])) Print ( "Ошибка при закрытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Когда позиция закрывается при выходе из торгового временного диапазона, нужно обязательно удалить отложенные ордера. Для этого напишем функцию DeleteAllPendingOrders(), которая будет удалять все отложенные ордера на указанном символе:

void DeleteAllPendingOrders( int symbol_number) { int total_orders = 0 ; ulong order_ticket = 0 ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetOrderProperties(O_SYMBOL); if (ord.symbol==Symbols[symbol_number]) DeletePendingOrder(order_ticket); } } }

Итак, на текущий момент все необходимые функции для построения схемы уже готовы. Далее рассмотрим уже знакомую функцию TradingBlock(), которая существенно изменилась, и новую функцию для управления отложенными ордерами ManagePendingOrders(). В ней будет производиться полный контроль за текущей ситуацией относительно отложенных ордеров.

Функция TradingBlock() для текущей схемы выглядит так:

void TradingBlock( int symbol_number) { double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double order_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; if (!IsInOpenOrdersTimeRange(symbol_number)) return ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) { GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); lot=CalculateLot(symbol_number,Lot[symbol_number]); if (!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_top_order)) { order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,order_price); SetPendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,comment_top_order); } if (!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_bottom_order)) { order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,order_price); SetPendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,comment_bottom_order); } } }

Код функции ManagePendingOrders() для управления отложенными ордерами:

void ManagePendingOrders() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" ) continue ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[s]); if (!pos.exists) { if (IsLastDealTicket(s) && (IsClosedByStopLoss(s) || IsClosedByTakeProfit(s))) DeleteAllPendingOrders(s); continue ; } ulong order_ticket = 0 ; int total_orders = 0 ; int symbol_total_orders = 0 ; string opposite_order_comment = "" ; ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type = WRONG_VALUE ; total_orders= OrdersTotal (); symbol_total_orders=OrdersTotalBySymbol(Symbols[s]); GetSymbolProperties(s,S_ASK); GetSymbolProperties(s,S_BID); GetPositionProperties(s,P_COMMENT); if (pos.comment==comment_top_order) { opposite_order_type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; opposite_order_comment =comment_bottom_order; } if (pos.comment==comment_bottom_order) { opposite_order_type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; opposite_order_comment =comment_top_order; } if (symbol_total_orders== 0 ) { if (Reverse[s]) { double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double order_price= 0.0 ; order_price=CalculatePendingOrder(s,opposite_order_type); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(s,opposite_order_type,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(s,opposite_order_type,order_price); lot=CalculateLot(s,pos.volume* 2 ); SetPendingOrder(s,opposite_order_type,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,opposite_order_comment); CorrectStopLossByOrder(s,order_price,opposite_order_type); } return ; } if (symbol_total_orders> 0 ) { for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); if (ord.symbol==Symbols[s] && ord.comment==opposite_order_comment) { if (!Reverse[s]) DeletePendingOrder(order_ticket); else { double lot= 0.0 ; GetPendingOrderProperties(O_ALL); GetPositionProperties(s,P_VOLUME); if (ord.volume_initial>pos.volume) break ; lot=CalculateLot(s,pos.volume* 2 ); ModifyPendingOrder(s,order_ticket,opposite_order_type, ord.price_open,ord.sl,ord.tp, ORDER_TIME_GTC ,ord.time_expiration, ord.price_stoplimit,opposite_order_comment,lot); } } } } } } }

Осталось внести небольшие изменения в главном файле программы. Добавим обработчик торговых событий OnTrade(). В этой функции будет производиться проверка текущей ситуации относительно отложенных ордеров по торговому событию.

void OnTrade () { ManagePendingOrders(); }

Также функция ManagePendingOrders() будет использоваться и в обработчике пользовательских событий OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { ManagePendingOrders(); CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

И, наконец, изменения произошли в функции CheckSignalsAndTrade(). В коде ниже выделены строки с новыми функциями, которые были рассмотрены в этой статье.

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" ) continue ; if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!IsInTradeTimeRange(s)) { ClosePosition(s); DeleteAllPendingOrders(s); continue ; } GetBarsData(s); TradingBlock(s); if (Reverse[s]) ModifyPendingOrderTrailingStop(s); else ModifyTrailingStop(s); } } }

Теперь все готово и можно попробовать оптимизировать параметры этого мультивалютного советника. Установим следующие настройки в Тестере стратегий:

Рис. 1 - Настройки тестера для оптимизации параметров

Оптимизацию параметров сначала проведем для валютной пары EURUSD, а затем для AUDUSD. На скриншоте ниже показано, какие параметры установим для оптимизации EURUSD:

Рис. 2 - Установка параметров для оптимизации мультивалютного советника

После того, как оптимизация параметров для валютной пары EURUSD проведена, точно такие же параметры нужно оптимизировать и для AUDUSD. Ниже показан совокупный результат этих символов. Результаты выбирались по максимальному фактору восстановления. Для теста на обоих символах для лота было установлено значение 1.

Рис. 3 - Совокупный результат по двум символам





Заключение

На этом заканчиваем статью. При наличии готовых функций можно сосредоточиться на разработке самой идеи принятия торговых решений. В этом случае основные изменения будут в функциях TradingBlock() и ManagePendingOrders(). Тем, кто только недавно начал изучать программирование на MQL5, для практики рекомендуется попробовать добавить большее количество символов и изменить логику торгового алгоритма.