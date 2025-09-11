Moedas / ZS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZS: Zscaler Inc
279.46 USD 2.50 (0.89%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZS para hoje mudou para -0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 277.06 e o mais alto foi 286.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Zscaler Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZS Notícias
- Trump trade war fallout hits Argentine soy crushers despite export boom
- CRO da Zscaler, Rich, vende ações no valor de US$ 3,28 milhões
- Diretor de produtos da Zscaler vende ações no valor de US$ 6,1 milhões
- Juiz da Zscaler vende US$ 1,26 milhões em ações
- CEO da Zscaler vende ações no valor de US$ 804 mil
- Diretor jurídico da Zscaler vende US$ 1,1 milhão em ações
- Milho termina em baixa em Chicago com alta do dólar e avanço da colheita nos EUA
- Can FTNT Stock Recover From YTD Drop on AI Security Push? How to Play
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Milho atinge máxima em 2 meses em Chicago; soja sobe com foco em negociações EUA-China
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- Milho cai em Chicago com avanço de colheita abundante nos EUA, soja também recua
- USDA considering economic aid for farmers this fall, says secretary
- Zscaler Stock: Buy Be Prepared For A Long Ride Before Reaching Value Territory (NASDAQ:ZS)
- Soja, milho e trigo fecham em alta em Chicago
- Biodiesel eleva a recorde fatia do óleo de soja na margem de lucro da indústria, diz Cepea
- USDA projects record US corn crop, biggest harvested acres since 1933
- Nova safra de grãos do Brasil tende a crescer menos apesar da demanda por milho, veem analistas
- Unlocking Zscaler (ZS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock That's Crushing Nvidia on the Market in 2025
- Why Zscaler Stock Topped the Market on Thursday
- Milho e soja sobem em Chicago antes do relatório do USDA
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
Faixa diária
277.06 286.79
Faixa anual
164.78 318.45
- Fechamento anterior
- 281.96
- Open
- 280.93
- Bid
- 279.46
- Ask
- 279.76
- Low
- 277.06
- High
- 286.79
- Volume
- 2.993 K
- Mudança diária
- -0.89%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- 40.57%
- Mudança anual
- 63.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh