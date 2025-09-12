KurseKategorien
ZS: Zscaler Inc

291.11 USD 11.65 (4.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZS hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.94 bis zu einem Hoch von 291.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zscaler Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
281.94 291.73
Jahresspanne
164.78 318.45
Vorheriger Schlusskurs
279.46
Eröffnung
282.45
Bid
291.11
Ask
291.41
Tief
281.94
Hoch
291.73
Volumen
4.666 K
Tagesänderung
4.17%
Monatsänderung
4.08%
6-Monatsänderung
46.43%
Jahresänderung
70.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K