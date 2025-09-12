Währungen / ZS
ZS: Zscaler Inc
291.11 USD 11.65 (4.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZS hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.94 bis zu einem Hoch von 291.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zscaler Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
281.94 291.73
Jahresspanne
164.78 318.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 279.46
- Eröffnung
- 282.45
- Bid
- 291.11
- Ask
- 291.41
- Tief
- 281.94
- Hoch
- 291.73
- Volumen
- 4.666 K
- Tagesänderung
- 4.17%
- Monatsänderung
- 4.08%
- 6-Monatsänderung
- 46.43%
- Jahresänderung
- 70.59%
