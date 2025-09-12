통화 / ZS
ZS: Zscaler Inc
294.27 USD 3.16 (1.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZS 환율이 오늘 1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 289.24이고 고가는 294.64이었습니다.
Zscaler Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ZS News
일일 변동 비율
289.24 294.64
년간 변동
164.78 318.45
- 이전 종가
- 291.11
- 시가
- 292.38
- Bid
- 294.27
- Ask
- 294.57
- 저가
- 289.24
- 고가
- 294.64
- 볼륨
- 2.757 K
- 일일 변동
- 1.09%
- 월 변동
- 5.21%
- 6개월 변동
- 48.02%
- 년간 변동율
- 72.44%
