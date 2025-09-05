КотировкиРазделы
ZS
ZS: Zscaler Inc

281.96 USD 3.70 (1.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZS за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 277.07, а максимальная — 285.65.

Следите за динамикой Zscaler Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
277.07 285.65
Годовой диапазон
164.78 318.45
Предыдущее закрытие
285.66
Open
285.65
Bid
281.96
Ask
282.26
Low
277.07
High
285.65
Объем
3.143 K
Дневное изменение
-1.30%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
41.83%
Годовое изменение
65.23%
