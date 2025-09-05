Валюты / ZS
ZS: Zscaler Inc
281.96 USD 3.70 (1.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZS за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 277.07, а максимальная — 285.65.
Следите за динамикой Zscaler Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZS
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- USDA considering economic aid for farmers this fall, says secretary
- Zscaler Stock: Buy Be Prepared For A Long Ride Before Reaching Value Territory (NASDAQ:ZS)
- USDA projects record US corn crop, biggest harvested acres since 1933
- Unlocking Zscaler (ZS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock That's Crushing Nvidia on the Market in 2025
- Why Zscaler Stock Topped the Market on Thursday
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Freedom Capital Markets upgrades Zscaler stock rating to Buy on strong results
- Investors Heavily Search Zscaler, Inc. (ZS): Here is What You Need to Know
- US misses out on billions in China soybean sales midway through peak season
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Zscaler stock at $350 target
- 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks Ready for a Bull Run
- Zscaler Stock Falls Despite Strong Outlook. Is It Time to Jump Into the Stock?
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 9/5/2025 - TipRanks.com
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Zscaler, Inc. (ZS)’s A “Really Solid Stock,” Says Jim Cramer
- World food prices at more than two-year high, FAO says
- 1 Growth Stock Down 25% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
Дневной диапазон
277.07 285.65
Годовой диапазон
164.78 318.45
- Предыдущее закрытие
- 285.66
- Open
- 285.65
- Bid
- 281.96
- Ask
- 282.26
- Low
- 277.07
- High
- 285.65
- Объем
- 3.143 K
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 41.83%
- Годовое изменение
- 65.23%
