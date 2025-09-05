货币 / ZS
ZS: Zscaler Inc
281.96 USD 3.70 (1.30%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZS汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点277.07和高点285.65进行交易。
关注Zscaler Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZS新闻
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- USDA considering economic aid for farmers this fall, says secretary
- Zscaler Stock: Buy Be Prepared For A Long Ride Before Reaching Value Territory (NASDAQ:ZS)
- CFTC持仓报告：投资者削减黄金净多头头寸，增加原油净空头头寸
- USDA projects record US corn crop, biggest harvested acres since 1933
- Unlocking Zscaler (ZS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock That's Crushing Nvidia on the Market in 2025
- Why Zscaler Stock Topped the Market on Thursday
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Freedom Capital Markets upgrades Zscaler stock rating to Buy on strong results
- Investors Heavily Search Zscaler, Inc. (ZS): Here is What You Need to Know
- US misses out on billions in China soybean sales midway through peak season
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Zscaler stock at $350 target
- 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks Ready for a Bull Run
- Zscaler Stock Falls Despite Strong Outlook. Is It Time to Jump Into the Stock?
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 9/5/2025 - TipRanks.com
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Zscaler, Inc. (ZS)’s A “Really Solid Stock,” Says Jim Cramer
- World food prices at more than two-year high, FAO says
日范围
277.07 285.65
年范围
164.78 318.45
- 前一天收盘价
- 285.66
- 开盘价
- 285.65
- 卖价
- 281.96
- 买价
- 282.26
- 最低价
- 277.07
- 最高价
- 285.65
- 交易量
- 3.143 K
- 日变化
- -1.30%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 41.83%
- 年变化
- 65.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值