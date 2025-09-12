FiyatlarBölümler
Dövizler / ZS
Geri dön - Hisse senetleri

ZS: Zscaler Inc

294.27 USD 3.16 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZS fiyatı bugün 1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 289.24 ve Yüksek fiyatı olarak 294.64 aralığında işlem gördü.

Zscaler Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZS haberleri

Günlük aralık
289.24 294.64
Yıllık aralık
164.78 318.45
Önceki kapanış
291.11
Açılış
292.38
Satış
294.27
Alış
294.57
Düşük
289.24
Yüksek
294.64
Hacim
2.757 K
Günlük değişim
1.09%
Aylık değişim
5.21%
6 aylık değişim
48.02%
Yıllık değişim
72.44%
21 Eylül, Pazar