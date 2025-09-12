Dövizler / ZS
ZS: Zscaler Inc
294.27 USD 3.16 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZS fiyatı bugün 1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 289.24 ve Yüksek fiyatı olarak 294.64 aralığında işlem gördü.
Zscaler Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ZS haberleri
- Zscaler’ın CRO’su Rich, 3,28 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Rich, Zscaler’s CRO, sells $3.28m in shares
- Zscaler’ın CPO’su Geller 6,1 milyon dolar değerinde hisse sattı
- Zscaler’ın yöneticisi Raj Judge 1,26 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Zscaler’s Geller sells shares worth $6.1 million
- Judge Raj of Zscaler sells $1.26 million in shares
- Zscaler CEO’su Chaudhry 804 bin dolarlık adi hisse senedi sattı
- Zscaler baş hukuk müşaviri 1,1 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Zscaler CEO Chaudhry sells $804k in common stock
- Zscaler chief legal officer sells $1.1 million in stock
- Zscaler Stock: Buy Be Prepared For A Long Ride Before Reaching Value Territory (NASDAQ:ZS)
- Unlocking Zscaler (ZS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
Günlük aralık
289.24 294.64
Yıllık aralık
164.78 318.45
- Önceki kapanış
- 291.11
- Açılış
- 292.38
- Satış
- 294.27
- Alış
- 294.57
- Düşük
- 289.24
- Yüksek
- 294.64
- Hacim
- 2.757 K
- Günlük değişim
- 1.09%
- Aylık değişim
- 5.21%
- 6 aylık değişim
- 48.02%
- Yıllık değişim
- 72.44%
21 Eylül, Pazar