通貨 / ZS
ZS: Zscaler Inc
291.11 USD 11.65 (4.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZSの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり281.94の安値と291.73の高値で取引されました。
Zscaler Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZS News
- Cybersecurity Stocks: Netskope IPO Jumps In First Day Of Trading
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- UBS reiterates Buy rating on Archer Daniels Midland stock with $70 price target
- Gorilla Swings 13% Higher on $1.4B Freyr Deal in Southeast Asia
- Trump trade war fallout hits Argentine soy crushers despite export boom
- ジースケイラーのCROリッチ氏、328万ドル相当の株式を売却
- Rich, Zscaler’s CRO, sells $3.28m in shares
- ジースケイラーのゲラー氏、6.1百万ドル相当の株式を売却
- ジースケイラーのラージ・ジャッジ氏、126万ドル相当の株式を売却
- Zscaler’s Geller sells shares worth $6.1 million
- Judge Raj of Zscaler sells $1.26 million in shares
- ジースケイラーCEOのチョードリー氏、804,000ドル相当の普通株式を売却
- ジースケイラーの最高法務責任者、110万ドル相当の株式を売却
- Zscaler CEO Chaudhry sells $804k in common stock
- Zscaler chief legal officer sells $1.1 million in stock
- Can FTNT Stock Recover From YTD Drop on AI Security Push? How to Play
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- USDA considering economic aid for farmers this fall, says secretary
- Zscaler Stock: Buy Be Prepared For A Long Ride Before Reaching Value Territory (NASDAQ:ZS)
- USDA projects record US corn crop, biggest harvested acres since 1933
- Unlocking Zscaler (ZS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock That's Crushing Nvidia on the Market in 2025
1日のレンジ
281.94 291.73
1年のレンジ
164.78 318.45
- 以前の終値
- 279.46
- 始値
- 282.45
- 買値
- 291.11
- 買値
- 291.41
- 安値
- 281.94
- 高値
- 291.73
- 出来高
- 4.666 K
- 1日の変化
- 4.17%
- 1ヶ月の変化
- 4.08%
- 6ヶ月の変化
- 46.43%
- 1年の変化
- 70.59%
