CotationsSections
Devises / ZS
Retour à Actions

ZS: Zscaler Inc

294.27 USD 3.16 (1.09%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZS a changé de 1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 289.24 et à un maximum de 294.64.

Suivez la dynamique Zscaler Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZS Nouvelles

Range quotidien
289.24 294.64
Range Annuel
164.78 318.45
Clôture Précédente
291.11
Ouverture
292.38
Bid
294.27
Ask
294.57
Plus Bas
289.24
Plus Haut
294.64
Volume
2.757 K
Changement quotidien
1.09%
Changement Mensuel
5.21%
Changement à 6 Mois
48.02%
Changement Annuel
72.44%
20 septembre, samedi