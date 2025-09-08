Divisas / ZS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZS: Zscaler Inc
279.46 USD 2.50 (0.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZS de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 277.06, mientras que el máximo ha alcanzado 286.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zscaler Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZS News
- Rich, CRO de Zscaler, vende acciones por $3.28 millones
- Geller de Zscaler vende acciones por $6.1 mil millones
- Juez de Zscaler vende acciones por $1.26 millones
- CEO de Zscaler Chaudhry vende acciones comunes por $804k
- Director jurídico de Zscaler vende acciones por $1.1 millones
- Can FTNT Stock Recover From YTD Drop on AI Security Push? How to Play
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- USDA considering economic aid for farmers this fall, says secretary
- Zscaler Stock: Buy Be Prepared For A Long Ride Before Reaching Value Territory (NASDAQ:ZS)
- USDA projects record US corn crop, biggest harvested acres since 1933
- Unlocking Zscaler (ZS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock That's Crushing Nvidia on the Market in 2025
- Why Zscaler Stock Topped the Market on Thursday
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Freedom Capital Markets mejora la calificación de Zscaler a Comprar tras sólidos resultados
- Freedom Capital Markets upgrades Zscaler stock rating to Buy on strong results
- Investors Heavily Search Zscaler, Inc. (ZS): Here is What You Need to Know
- US misses out on billions in China soybean sales midway through peak season
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Zscaler stock at $350 target
Rango diario
277.06 286.79
Rango anual
164.78 318.45
- Cierres anteriores
- 281.96
- Open
- 280.93
- Bid
- 279.46
- Ask
- 279.76
- Low
- 277.06
- High
- 286.79
- Volumen
- 2.993 K
- Cambio diario
- -0.89%
- Cambio mensual
- -0.09%
- Cambio a 6 meses
- 40.57%
- Cambio anual
- 63.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B