ZS: Zscaler Inc

279.46 USD 2.50 (0.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ZS de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 277.06, mientras que el máximo ha alcanzado 286.79.

Rango diario
277.06 286.79
Rango anual
164.78 318.45
Cierres anteriores
281.96
Open
280.93
Bid
279.46
Ask
279.76
Low
277.06
High
286.79
Volumen
2.993 K
Cambio diario
-0.89%
Cambio mensual
-0.09%
Cambio a 6 meses
40.57%
Cambio anual
63.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B