Moedas / VRSN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VRSN: VeriSign Inc
287.77 USD 0.30 (0.10%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRSN para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 286.71 e o mais alto foi 290.61.
Veja a dinâmica do par de moedas VeriSign Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRSN Notícias
- Billionaire Warren Buffett Can't Stop Buying Shares of a Historically Cheap Legal Monopoly, but Also Dumped Nearly a Third of His Stake in Another Monopoly
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Verisign exec. chairman Bidzos sells $2.3m in shares
- VeriSign Holdings: Recent Sell-Off Offers An Entry Point Into A Wide Moat Compounder
- Warren Buffett Just Sold $1.2 Billion of This Internet Monopoly After a 48% Gain in 2025. Should You Follow His Lead?
- VeriSign VRSN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- Berkshire Hathaway to reduce VeriSign stake through $1.23 billion stock offering
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- VeriSign falls after Buffett’s Berkshire sells $1.23 billion stock
- VeriSign sinks after Buffet’s Berkshire sells shares
- Warren Buffett unloads $1.2 billion of this popular tech stock
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Berkshire Hathaway Trims VRSN Stake Below 10%
- VeriSign stock falls after Berkshire Hathaway prices secondary offering
- VeriSign Stock Falls After Berkshire Hathaway Cuts Holdings - VeriSign (NASDAQ:VRSN)
- Berkshire Hathaway to sell 4.3 million VeriSign shares at $285 each
- Buffett’s Berkshire to sell one-third of VeriSign stake
- Berkshire Hathaway to sell 4.3 million VeriSign shares in secondary offering
Faixa diária
286.71 290.61
Faixa anual
175.62 310.60
- Fechamento anterior
- 287.47
- Open
- 287.46
- Bid
- 287.77
- Ask
- 288.07
- Low
- 286.71
- High
- 290.61
- Volume
- 1.105 K
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 6.40%
- Mudança de 6 meses
- 12.82%
- Mudança anual
- 52.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh