통화 / VRSN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VRSN: VeriSign Inc
282.28 USD 3.60 (1.26%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRSN 환율이 오늘 -1.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 282.04이고 고가는 288.54이었습니다.
VeriSign Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRSN News
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Billionaire Warren Buffett Can't Stop Buying Shares of a Historically Cheap Legal Monopoly, but Also Dumped Nearly a Third of His Stake in Another Monopoly
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Verisign exec. chairman Bidzos sells $2.3m in shares
- VeriSign Holdings: Recent Sell-Off Offers An Entry Point Into A Wide Moat Compounder
- Warren Buffett Just Sold $1.2 Billion of This Internet Monopoly After a 48% Gain in 2025. Should You Follow His Lead?
- VeriSign VRSN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- Berkshire Hathaway to reduce VeriSign stake through $1.23 billion stock offering
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- VeriSign falls after Buffett’s Berkshire sells $1.23 billion stock
- VeriSign sinks after Buffet’s Berkshire sells shares
- Warren Buffett unloads $1.2 billion of this popular tech stock
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Berkshire Hathaway Trims VRSN Stake Below 10%
- VeriSign stock falls after Berkshire Hathaway prices secondary offering
- VeriSign Stock Falls After Berkshire Hathaway Cuts Holdings - VeriSign (NASDAQ:VRSN)
- Berkshire Hathaway to sell 4.3 million VeriSign shares at $285 each
- Buffett’s Berkshire to sell one-third of VeriSign stake
일일 변동 비율
282.04 288.54
년간 변동
175.62 310.60
- 이전 종가
- 285.88
- 시가
- 287.11
- Bid
- 282.28
- Ask
- 282.58
- 저가
- 282.04
- 고가
- 288.54
- 볼륨
- 1.610 K
- 일일 변동
- -1.26%
- 월 변동
- 4.37%
- 6개월 변동
- 10.66%
- 년간 변동율
- 49.53%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K