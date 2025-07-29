KurseKategorien
Währungen / VRSN
Zurück zum Aktien

VRSN: VeriSign Inc

285.88 USD 1.89 (0.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRSN hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 285.82 bis zu einem Hoch von 290.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die VeriSign Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRSN News

Tagesspanne
285.82 290.04
Jahresspanne
175.62 310.60
Vorheriger Schlusskurs
287.77
Eröffnung
286.21
Bid
285.88
Ask
286.18
Tief
285.82
Hoch
290.04
Volumen
1.233 K
Tagesänderung
-0.66%
Monatsänderung
5.70%
6-Monatsänderung
12.07%
Jahresänderung
51.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K