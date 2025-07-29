Währungen / VRSN
VRSN: VeriSign Inc
285.88 USD 1.89 (0.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRSN hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 285.82 bis zu einem Hoch von 290.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die VeriSign Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
285.82 290.04
Jahresspanne
175.62 310.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 287.77
- Eröffnung
- 286.21
- Bid
- 285.88
- Ask
- 286.18
- Tief
- 285.82
- Hoch
- 290.04
- Volumen
- 1.233 K
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- 5.70%
- 6-Monatsänderung
- 12.07%
- Jahresänderung
- 51.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K