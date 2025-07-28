通貨 / VRSN
VRSN: VeriSign Inc
285.88 USD 1.89 (0.66%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRSNの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり285.82の安値と290.04の高値で取引されました。
VeriSign Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
285.82 290.04
1年のレンジ
175.62 310.60
- 以前の終値
- 287.77
- 始値
- 286.21
- 買値
- 285.88
- 買値
- 286.18
- 安値
- 285.82
- 高値
- 290.04
- 出来高
- 1.233 K
- 1日の変化
- -0.66%
- 1ヶ月の変化
- 5.70%
- 6ヶ月の変化
- 12.07%
- 1年の変化
- 51.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K