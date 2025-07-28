クォートセクション
通貨 / VRSN
VRSN: VeriSign Inc

285.88 USD 1.89 (0.66%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VRSNの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり285.82の安値と290.04の高値で取引されました。

VeriSign Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VRSN News

1日のレンジ
285.82 290.04
1年のレンジ
175.62 310.60
以前の終値
287.77
始値
286.21
買値
285.88
買値
286.18
安値
285.82
高値
290.04
出来高
1.233 K
1日の変化
-0.66%
1ヶ月の変化
5.70%
6ヶ月の変化
12.07%
1年の変化
51.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K