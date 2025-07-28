CotationsSections
VRSN: VeriSign Inc

282.28 USD 3.60 (1.26%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VRSN a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 282.04 et à un maximum de 288.54.

Suivez la dynamique VeriSign Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
282.04 288.54
Range Annuel
175.62 310.60
Clôture Précédente
285.88
Ouverture
287.11
Bid
282.28
Ask
282.58
Plus Bas
282.04
Plus Haut
288.54
Volume
1.610 K
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
4.37%
Changement à 6 Mois
10.66%
Changement Annuel
49.53%
20 septembre, samedi