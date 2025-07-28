Divisas / VRSN
VRSN: VeriSign Inc
287.77 USD 0.30 (0.10%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VRSN de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 286.71, mientras que el máximo ha alcanzado 290.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VeriSign Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
286.71 290.61
Rango anual
175.62 310.60
- Cierres anteriores
- 287.47
- Open
- 287.46
- Bid
- 287.77
- Ask
- 288.07
- Low
- 286.71
- High
- 290.61
- Volumen
- 1.105 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 6.40%
- Cambio a 6 meses
- 12.82%
- Cambio anual
- 52.44%
