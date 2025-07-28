CotizacionesSecciones
VRSN
VRSN: VeriSign Inc

287.77 USD 0.30 (0.10%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VRSN de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 286.71, mientras que el máximo ha alcanzado 290.61.

VRSN News

Rango diario
286.71 290.61
Rango anual
175.62 310.60
Cierres anteriores
287.47
Open
287.46
Bid
287.77
Ask
288.07
Low
286.71
High
290.61
Volumen
1.105 K
Cambio diario
0.10%
Cambio mensual
6.40%
Cambio a 6 meses
12.82%
Cambio anual
52.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B