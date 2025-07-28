Валюты / VRSN
VRSN: VeriSign Inc
287.47 USD 0.49 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRSN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 285.54, а максимальная — 288.64.
Следите за динамикой VeriSign Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
285.54 288.64
Годовой диапазон
175.62 310.60
- Предыдущее закрытие
- 287.96
- Open
- 287.46
- Bid
- 287.47
- Ask
- 287.77
- Low
- 285.54
- High
- 288.64
- Объем
- 849
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 6.29%
- 6-месячное изменение
- 12.70%
- Годовое изменение
- 52.28%
