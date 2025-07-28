КотировкиРазделы
VRSN: VeriSign Inc

287.47 USD 0.49 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRSN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 285.54, а максимальная — 288.64.

Следите за динамикой VeriSign Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
285.54 288.64
Годовой диапазон
175.62 310.60
Предыдущее закрытие
287.96
Open
287.46
Bid
287.47
Ask
287.77
Low
285.54
High
288.64
Объем
849
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
6.29%
6-месячное изменение
12.70%
Годовое изменение
52.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.