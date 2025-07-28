Dövizler / VRSN
VRSN: VeriSign Inc
282.28 USD 3.60 (1.26%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRSN fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 282.04 ve Yüksek fiyatı olarak 288.54 aralığında işlem gördü.
VeriSign Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
282.04 288.54
Yıllık aralık
175.62 310.60
- Önceki kapanış
- 285.88
- Açılış
- 287.11
- Satış
- 282.28
- Alış
- 282.58
- Düşük
- 282.04
- Yüksek
- 288.54
- Hacim
- 1.610 K
- Günlük değişim
- -1.26%
- Aylık değişim
- 4.37%
- 6 aylık değişim
- 10.66%
- Yıllık değişim
- 49.53%
21 Eylül, Pazar