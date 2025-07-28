FiyatlarBölümler
Dövizler / VRSN
VRSN: VeriSign Inc

282.28 USD 3.60 (1.26%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRSN fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 282.04 ve Yüksek fiyatı olarak 288.54 aralığında işlem gördü.

VeriSign Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
282.04 288.54
Yıllık aralık
175.62 310.60
Önceki kapanış
285.88
Açılış
287.11
Satış
282.28
Alış
282.58
Düşük
282.04
Yüksek
288.54
Hacim
1.610 K
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
4.37%
6 aylık değişim
10.66%
Yıllık değişim
49.53%
21 Eylül, Pazar