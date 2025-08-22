Moedas / VFC
VFC: V.F. Corporation
15.50 USD 0.72 (4.87%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VFC para hoje mudou para 4.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.00 e o mais alto foi 15.58.
Veja a dinâmica do par de moedas V.F. Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VFC Notícias
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Stifel rebaixa VF Corp para Hold após venda da Dickies impulsionar ações
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Classificação das ações da VF Corp. rebaixada para Manter pela Stifel
- Barclays mantém classificação da VF Corp. após venda da Dickies
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- Ações da VF Corp estáveis após Evercore ISI manter classificação pós-venda da Dickies
- VF Corp stock steady as Evercore ISI maintains rating after Dickies sale
- Williams Trading mantém classificação de Venda para ações da VF Corp.
- VF Corp. stock rating maintained at Sell by Williams Trading
- Ações da VF Corp sobem após venda da marca Dickies por US$ 600 milhões à Bluestar
- VF Corp stock rises after $600 million Dickies brand sale to Bluestar
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades VF Corp stock to Outperform on Vans brand recovery potential
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
Faixa diária
15.00 15.58
Faixa anual
9.41 29.02
- Fechamento anterior
- 14.78
- Open
- 15.04
- Bid
- 15.50
- Ask
- 15.80
- Low
- 15.00
- High
- 15.58
- Volume
- 3.959 K
- Mudança diária
- 4.87%
- Mudança mensal
- 5.01%
- Mudança de 6 meses
- -0.83%
- Mudança anual
- -22.11%
