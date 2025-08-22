クォートセクション
VFC: V.F. Corporation

15.12 USD 0.34 (2.30%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VFCの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり15.00の安値と15.58の高値で取引されました。

V.F. Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.00 15.58
1年のレンジ
9.41 29.02
以前の終値
14.78
始値
15.04
買値
15.12
買値
15.42
安値
15.00
高値
15.58
出来高
12.742 K
1日の変化
2.30%
1ヶ月の変化
2.44%
6ヶ月の変化
-3.26%
1年の変化
-24.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K