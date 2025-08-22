通貨 / VFC
VFC: V.F. Corporation
15.12 USD 0.34 (2.30%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VFCの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり15.00の安値と15.58の高値で取引されました。
V.F. Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VFC News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- スティフェル、ディッキーズ売却後にVFコーポレーションを「ホールド」に格下げ
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- スティーフェル、VF株を「ホールド」に格下げ、リスク/リターンのバランスを指摘
- バークレイズ、ディッキーズ売却後もVFコーポレーションの株式評価を維持
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- VFコーポレーション株、ディッキーズ売却後もエバーコアISIが評価維持で安定推移
- VF Corp stock steady as Evercore ISI maintains rating after Dickies sale
- ウィリアムス・トレーディング、VFコーポレーションの「売り」評価を維持
- VF Corp. stock rating maintained at Sell by Williams Trading
- VFコーポレーション、6億ドルのディッキーズブランド売却でBluestarへ、株価上昇
- VF Corp stock rises after $600 million Dickies brand sale to Bluestar
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades VF Corp stock to Outperform on Vans brand recovery potential
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
1日のレンジ
15.00 15.58
1年のレンジ
9.41 29.02
- 以前の終値
- 14.78
- 始値
- 15.04
- 買値
- 15.12
- 買値
- 15.42
- 安値
- 15.00
- 高値
- 15.58
- 出来高
- 12.742 K
- 1日の変化
- 2.30%
- 1ヶ月の変化
- 2.44%
- 6ヶ月の変化
- -3.26%
- 1年の変化
- -24.02%
