VFC: V.F. Corporation
14.44 USD 0.68 (4.50%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VFC ha avuto una variazione del -4.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.42 e ad un massimo di 15.19.
Segui le dinamiche di V.F. Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VFC News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Stifel declassa VF Corp a Hold dopo la vendita di Dickies che fa salire le azioni
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Barclays conferma il rating Overweight per VF Corp. dopo la vendita di Dickies
- Valutazione del titolo VF Corp. declassata a Hold da Stifel mentre il rapporto rischio/rendimento si equilibra
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- Azioni VF Corp stabili mentre Evercore ISI mantiene il rating dopo la vendita di Dickies
- VF Corp stock steady as Evercore ISI maintains rating after Dickies sale
- Williams Trading mantiene il rating "Sell" per le azioni VF Corp.
- VF Corp. stock rating maintained at Sell by Williams Trading
- Il titolo di VF Corp sale dopo la vendita del marchio Dickies a Bluestar per 600 milioni
- VF Corp stock rises after $600 million Dickies brand sale to Bluestar
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades VF Corp stock to Outperform on Vans brand recovery potential
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
Intervallo Giornaliero
14.42 15.19
Intervallo Annuale
9.41 29.02
- Chiusura Precedente
- 15.12
- Apertura
- 15.13
- Bid
- 14.44
- Ask
- 14.74
- Minimo
- 14.42
- Massimo
- 15.19
- Volume
- 8.599 K
- Variazione giornaliera
- -4.50%
- Variazione Mensile
- -2.17%
- Variazione Semestrale
- -7.61%
- Variazione Annuale
- -27.44%
20 settembre, sabato