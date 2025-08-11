Währungen / VFC
VFC: V.F. Corporation
15.12 USD 0.34 (2.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VFC hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.00 bis zu einem Hoch von 15.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die V.F. Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFC News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- VF Corp.: Stifel stuft Aktie nach Kursanstieg auf "Halten" herab
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- VF Corp: Evercore ISI bestätigt Rating nach Dickies-Verkauf – Aktie stabil
- VF Corp stock steady as Evercore ISI maintains rating after Dickies sale
- VF Corp.: Williams Trading bestätigt Verkaufsempfehlung
- VF Corp. stock rating maintained at Sell by Williams Trading
- VF Corporation: Aktie steigt nach Verkauf der Marke Dickies für 600 Millionen US-Dollar
- VF Corp stock rises after $600 million Dickies brand sale to Bluestar
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades VF Corp stock to Outperform on Vans brand recovery potential
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- ’Big Short’ investor Burry turned more bullish on second quarter
- Ibotta appoints former VF Corp CFO Matt Puckett to lead finance team
Tagesspanne
15.00 15.58
Jahresspanne
9.41 29.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.78
- Eröffnung
- 15.04
- Bid
- 15.12
- Ask
- 15.42
- Tief
- 15.00
- Hoch
- 15.58
- Volumen
- 12.742 K
- Tagesänderung
- 2.30%
- Monatsänderung
- 2.44%
- 6-Monatsänderung
- -3.26%
- Jahresänderung
- -24.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K