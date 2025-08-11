KurseKategorien
VFC
VFC: V.F. Corporation

15.12 USD 0.34 (2.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VFC hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.00 bis zu einem Hoch von 15.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die V.F. Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.00 15.58
Jahresspanne
9.41 29.02
Vorheriger Schlusskurs
14.78
Eröffnung
15.04
Bid
15.12
Ask
15.42
Tief
15.00
Hoch
15.58
Volumen
12.742 K
Tagesänderung
2.30%
Monatsänderung
2.44%
6-Monatsänderung
-3.26%
Jahresänderung
-24.02%
