통화 / VFC
VFC: V.F. Corporation
14.44 USD 0.68 (4.50%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VFC 환율이 오늘 -4.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.42이고 고가는 15.19이었습니다.
V.F. Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VFC News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- 스티펠, 디키스 매각 후 주가 상승에 따라 VF 코퍼레이션 등급 하향 조정
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- VF 코퍼레이션, Stifel, 투자의견 ’보유’로 하향 조정
- 바클레이즈, Dickies 매각 후 VF 코퍼레이션 투자의견 재확인
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- VF, Dickies 매각 후 Evercore ISI, 투자의견 유지
- VF Corp stock steady as Evercore ISI maintains rating after Dickies sale
- VF 코퍼레이션(VFC), Williams Trading ’매도’ 유지
- VF Corp. stock rating maintained at Sell by Williams Trading
- 칸토어 피츠제럴드, VinFast에 ’비중확대’ 투자의견 재확인, 목표가 6달러
- VF 코퍼레이션, 디키즈 브랜드 6억 달러에 매각 후 주가 상승
- VF Corp stock rises after $600 million Dickies brand sale to Bluestar
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades VF Corp stock to Outperform on Vans brand recovery potential
일일 변동 비율
14.42 15.19
년간 변동
9.41 29.02
- 이전 종가
- 15.12
- 시가
- 15.13
- Bid
- 14.44
- Ask
- 14.74
- 저가
- 14.42
- 고가
- 15.19
- 볼륨
- 8.599 K
- 일일 변동
- -4.50%
- 월 변동
- -2.17%
- 6개월 변동
- -7.61%
- 년간 변동율
- -27.44%
