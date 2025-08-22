Devises / VFC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VFC: V.F. Corporation
14.44 USD 0.68 (4.50%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VFC a changé de -4.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.42 et à un maximum de 15.19.
Suivez la dynamique V.F. Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFC Nouvelles
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Stifel rétrograde VF Corp à "Conserver" après la vente de Dickies qui a fait grimper l’action
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- La note de l’action VF Corp. dégradée à "Conserver" par Stifel, le rapport risque/rendement s’équilibre
- Barclays maintient sa notation sur l’action VF Corp. après la vente de Dickies
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- L’action de VF Corp reste stable alors qu’Evercore ISI maintient sa notation après la vente de Dickies
- VF Corp stock steady as Evercore ISI maintains rating after Dickies sale
- Williams Trading maintient sa note de vente pour l’action VF Corp.
- VF Corp. stock rating maintained at Sell by Williams Trading
- L’action de VF Corp en hausse après la vente de la marque Dickies pour 600 millions $
- VF Corp stock rises after $600 million Dickies brand sale to Bluestar
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades VF Corp stock to Outperform on Vans brand recovery potential
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
Range quotidien
14.42 15.19
Range Annuel
9.41 29.02
- Clôture Précédente
- 15.12
- Ouverture
- 15.13
- Bid
- 14.44
- Ask
- 14.74
- Plus Bas
- 14.42
- Plus Haut
- 15.19
- Volume
- 8.599 K
- Changement quotidien
- -4.50%
- Changement Mensuel
- -2.17%
- Changement à 6 Mois
- -7.61%
- Changement Annuel
- -27.44%
20 septembre, samedi