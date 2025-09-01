Divisas / VFC
VFC: V.F. Corporation
14.78 USD 0.10 (0.68%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VFC de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.67, mientras que el máximo ha alcanzado 15.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas V.F. Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VFC News
- V.F. Corp.: A Bullish $220 Million Loss On Dickies (NYSE:VFC)
- V.F. Corporation (VFC) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Stifel cuts VF Corp to Hold after Dickies sale lifts shares
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- VF Corp. stock rating downgraded to Hold by Stifel as risk/reward balances
- VF Corp. stock rating reiterated at Barclays after Dickies sale
- 103-year-old iconic workwear brand sold amid financial struggles
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
Rango diario
14.67 15.63
Rango anual
9.41 29.02
- Cierres anteriores
- 14.68
- Open
- 14.95
- Bid
- 14.78
- Ask
- 15.08
- Low
- 14.67
- High
- 15.63
- Volumen
- 17.110 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 0.14%
- Cambio a 6 meses
- -5.44%
- Cambio anual
- -25.73%
