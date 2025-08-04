Валюты / VFC
VFC: V.F. Corporation
14.68 USD 0.05 (0.34%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VFC за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.84, а максимальная — 14.82.
Следите за динамикой V.F. Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.84 14.82
Годовой диапазон
9.41 29.02
- Предыдущее закрытие
- 14.73
- Open
- 14.37
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- Low
- 13.84
- High
- 14.82
- Объем
- 22.711 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- -6.08%
- Годовое изменение
- -26.23%
