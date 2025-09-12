Moedas / RIVN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.28 USD 0.17 (1.20%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RIVN para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.07 e o mais alto foi 14.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Rivian Automotive Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIVN Notícias
- Where Will Rivian Be in 2028, and Is It a Buy Now?
- Ações da Rivian sobem após início das obras em fábrica na Geórgia
- Rivian stock rises after breaking ground on Georgia manufacturing site
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Rivian inicia construção de fábrica na Geórgia com produção prevista para 2028
- Rivian breaks ground on Georgia plant, aims for 2028 production
- Rivian Stock Jumps 5% After Breaking Ground On Flagship EV Factory In Georgia
- Europa é um prenúncio para os EUA sobre veículos elétricos chineses?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Here's Why Rivian Automotive (RIVN) Fell More Than Broader Market
- Stellantis stops development on electric Ram 1500 pickup
- Why Rivian Stock Dropped Today
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Think Rivian Stock Is Expensive? These 4 Charts Might Change Your Mind.
- Amazon testa vans elétricos da GM ao lado da frota da Rivian, diz Bloomberg
- Amazon tests GM’s BrightDrop electric vans alongside Rivian fleet - Bloomberg
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Rivian faz recall de mais de 24.000 veículos elétricos devido a defeito de software
- Rivian recalls over 24,000 electric vehicles due to software defect
- Rivian to recall over 24,000 US vehicles over highway assist software issue, NHTSA says
- Rivian Automotive, Inc. (RIVN) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Rivian na Conferência Laguna do Morgan Stanley: Mudanças estratégicas em foco
Faixa diária
14.07 14.37
Faixa anual
9.50 17.14
- Fechamento anterior
- 14.11
- Open
- 14.28
- Bid
- 14.28
- Ask
- 14.58
- Low
- 14.07
- High
- 14.37
- Volume
- 3.363 K
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- 7.29%
- Mudança de 6 meses
- 14.51%
- Mudança anual
- 27.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh