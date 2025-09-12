クォートセクション
通貨 / RIVN
株に戻る

RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A

14.68 USD 0.57 (4.04%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RIVNの今日の為替レートは、4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり14.07の安値と14.94の高値で取引されました。

Rivian Automotive Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RIVN News

1日のレンジ
14.07 14.94
1年のレンジ
9.50 17.14
以前の終値
14.11
始値
14.28
買値
14.68
買値
14.98
安値
14.07
高値
14.94
出来高
42.936 K
1日の変化
4.04%
1ヶ月の変化
10.29%
6ヶ月の変化
17.72%
1年の変化
30.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K