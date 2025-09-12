Dövizler / RIVN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.38 USD 0.30 (2.04%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RIVN fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.02 ve Yüksek fiyatı olarak 14.77 aralığında işlem gördü.
Rivian Automotive Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIVN haberleri
- Lucid vs. Rivian: Which Is the Better Buy Right Now?
- Rivian Automotive (RIVN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Rivian vs. Lucid: Which EV Stock Is Winning in 2025?
- NIO or RIVN: Which of These EV stocks is Better Positioned Now?
- Get in These Trades/Investments Today
- Where Will Rivian Be in 2028, and Is It a Buy Now?
- Rivian hisseleri Georgia üretim tesisinin temelini attıktan sonra yükseldi
- Rivian stock rises after breaking ground on Georgia manufacturing site
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Rivian Georgia’daki Tesisinin Temelini Attı, 2028’de Üretime Başlamayı Hedefliyor
- Rivian breaks ground on Georgia plant, aims for 2028 production
- Rivian Stock Jumps 5% After Breaking Ground On Flagship EV Factory In Georgia
- Avrupa, Çin elektrikli araçları konusunda ABD için bir öncü mü?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Here's Why Rivian Automotive (RIVN) Fell More Than Broader Market
- Stellantis stops development on electric Ram 1500 pickup
- Why Rivian Stock Dropped Today
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Think Rivian Stock Is Expensive? These 4 Charts Might Change Your Mind.
- Amazon, Rivian filosunun yanında GM’in BrightDrop elektrikli vanlarını test ediyor - Bloomberg
- Amazon tests GM’s BrightDrop electric vans alongside Rivian fleet - Bloomberg
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
Günlük aralık
14.02 14.77
Yıllık aralık
9.50 17.14
- Önceki kapanış
- 14.68
- Açılış
- 14.73
- Satış
- 14.38
- Alış
- 14.68
- Düşük
- 14.02
- Yüksek
- 14.77
- Hacim
- 53.431 K
- Günlük değişim
- -2.04%
- Aylık değişim
- 8.04%
- 6 aylık değişim
- 15.32%
- Yıllık değişim
- 28.16%
21 Eylül, Pazar